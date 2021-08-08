«Ты чего за мной ездишь, клоун?» Почему молодое поколение не уважает старших

Что сказали игроки олимпийской сборной Алексею Бывальцеву, какую книгу выбрал Ярослав Дыбленко и кем стал бывший генеральный менеджер «Адмирала» Сергей Немчинов — в репортаже Алексея Шевченко.

Тайны персонального космоса

Разговаривать с нападающим «Трактора» Алексеем Потаповым — это как изучать тайны космоса. Ничего не понятно, но очень интересно. Все диалоги с ним — тест на реакцию. У Потапова травма, причем он старается на глаза никому не попадаться, но от меня уйти трудно, я же постоянно у входа.

— Шайбой попало, — пояснил форвард. — Ничего страшного, скоро пройдет.

— Вероятно, возраст, кости уже не те, — я никогда не славился тактом.

— Вот и Альберт Яруллин то же самое говорит, мол, возраст, организм не тот. Надо искать работу после хоккея, — вздохнул Алексей.

— Вы же губернатором Нижегородской области хотели стать.

— Начну с тренера по общефизической подготовке.

И не поймешь, то ли он шутит, то ли всерьез говорит. Потапов же хитро улыбается, угощает шоколадом без сахара.

На улице душно, автобус с запасными хоккеистами челябинского клуба никуда не торопится. Потапов ждет, что я еще спрошу. С видом человека, который готов ответить вообще на любые вопросы, но при этом не сказать ничего.

— Месси ушел, — зачем-то брякнул я.

— О, это к Эмилю Гарипову, — оживился Потапов. — Он очень сильно переживает по этому поводу.

Гарипов как раз рядом стоял. Кивнул.

— Расстроился я, — согласился он.

— Куда ему теперь? В «Рубин»?

— Да «Рубин» и без него в полном порядке, — удивил Гарипов.

— Он иначе сказать не может, это политический момент, — добавил Потапов.

Гарипов замахал руками, мол, не так, он искренне в это верит. Лично я завидую челябинской прессе, которая может видеть Потапова часто. Жаль, что он ушел из «Авангарда», с ним в Балашихе было светлей, да и мы почти соседями были.

Конфликт поколений

А еще в «Тракторе» есть Алексей Бывальцев, он тоже за словом в карман не лезет. Но только не в этот раз.

— Что рассказать-то хотел, — вспомнил он. — Играем с олимпийской сборной. И тут в один момент ко мне поворачивается их хоккеист: «Ты чего за мной ездишь, клоун гребаный?»

— Кто это сказал? У меня есть составы по номерам, давайте определим.

— Да я номер его не запомнил, — расстроился Бывальцев. — Ну-ка, может вспомню. Нет, мне казалось, что 16-й номер, но такого нет.

Если что, 6-й номер в сборной — Даниил Гущин, а 26-й — Кирилл Кондырев. А 16-го номера действительно нет. Но не исключено, что с номером Алексей вообще что-то попутал, бывает.

— Ты бы ему клюшкой по спине дал, — посоветовал кто-то из игроков челябинского клуба. — Чтобы относился с уважением.

— Да ладно, — отмахнулся Бывальцев. — Но молодые совсем уже.

Я, честно говоря, даже понятия не имею, кто на такое способен. Все ребята в сборной вежливые. Но на льду, видимо, что-то случается даже с самыми культурными.

Тот же Семен Чистяков, которому в этот день исполнилось 20 лет, едва не зашиб арбитра. Попал в него шайбой, когда ситуация этого не требовала. Подъехал извиниться, но судья ему лекцию прочитал о том, как надо безопасно бросать на площадке, чтобы никого не убить.

— Стол-то будете накрывать? — поинтересовался у защитника «Авангарда» за несколько минут до старта.

— Прямо на скамейке во время матча, — ответил он.

Я потом проверил. Не было там ничего.

Рецепты счастья и лекарство от грусти

Запасные хоккеисты СКА работают в игровой день гораздо больше тех, кто выходит на площадку. На этот раз их снова повели на улицу, заставив бегать вверх по пандусу. Я решил рискнуть по-крупному и подошел к Евгению Тимкину.

— Вы на льду совсем уж мягкий стали, — говорю. — Соперник вас пытается разозлить, а вы ни в какую.

— Да все нормально, — покачал головой Евгений. — Берегу энергию на сезон.

— И бегать разучился, — вмешался в беседу Игорь Ожиганов. — Не бежит в горку.

— Нормально я бегаю, — с Игорем у Тимкина больше желания спорить. Затем Евгений повернулся ко мне: — Вы в зал приходите. Вот там я свою злость показываю, посмотрите.

Я не пошел, так как ничего интересного бы не увидел. Да и игроки СКА были настроены шутить. Так, Игорь Ожиганов дважды в короткой беседе со мной говорил о том, что выиграет Кубок Гагарина, что сезон у его команды будет до конца апреля.

Судя по игре питерского клуба, им до Кубка чуть ближе, чем «Сочи», но все равно далеко. Правда, хоккеистов это сильно расстраивает. После поражения от «Трактора» они реально переживали, делились своими мыслями, как это все исправить. Я ничего не запомнил, там какие-то термины были странные.

Ярослав Дыбленко — единственный участник предсезонного турнира, у которого была в руках книга. Да еще какая! «Не грусти. Рецепты счастья и лекарство от грусти». Ну, думаю, правильную литературу выбрал с такой-то игрой.

Питерцы в воскресенье играют с «Авангардом». Думаю, что за сутки они что-то поменяют, да и Константин Шафранов должен взяться за свою работу. Все-таки большинство пока у команды совсем слабое.

Немчинов ушел в «Дэвилз»

Наконец я раздобыл аккредитацию, чтобы проходить прямо к раздевалкам. Поразило, насколько там холодно. То есть даже на арене, стоя возле самого бортика, совсем не мерзнешь, а в подтрибунном помещении вспомнил, зачем привез кофту. Так-то даже не достал ее из чемодана.

Раздевалка СКА выделялась. Расклеены какие-то призывы, девизы, но рассматривать не стал, так как торопился к игрокам «Сочи». Денис Вихарев во встрече против «Авангарда» совершил ужасную ошибку, отдав шайбу в своей зоне сопернику. Сразу же забили.

— Зато у вас моменты были. Попали бы в ворота, было бы 1+1. Но и 0+1 тоже неплохо, — подбодрил я его.

— Ну да, ну да, — вздохнул Денис. — Помог обороне, лучше бы этого не делал. Я что хотел-то? Думал, сделаю «улитку», игрок «Авангарда» отвалится — но в той команде никогда не отваливаются. Вот и ошибся.

Мы помолчали.

— Зато оцените, как мне на пользу пошла лекция про общение с журналистами! — добавил Вихарев. — Я отвечаю, иду на контакт, не убегаю от неприятных вопросов.

— Да у вас с этим проблем и не было, — говорю. — С голами были.

Вихарев внимательно посмотрел на меня, но потом согласился. А как с этим спорить-то?

А Никита Точицкий к результату матча отнесся спокойно. Неравнодушно, но и не переоценивал значение.

— Плохо только, что мы в трех матчах забросили лишь две шайбы, — сказал он. — Встречу против олимпийской сборной я не считаю. Все-таки там молодежь, хоть и талантливая, но многие еще в масках.

— Мне понравилось, что моменты есть.

— Да, моменты есть, тоже порадовало. И вообще надо смотреть на конкретные детали, а не на счет. Помню, мы с Сергеем Зубовым выиграли, кажется, лишь один матч летом, а потом заняли шестое место в конференции. А в один сезон обыгрывали всех в августе, уступили лишь СКА, но пришли десятыми. Весь этот летний хоккей не для результатов.

Если партнеры Никиты придерживаются такой же точки зрения, то все должно быть гораздо лучше.

Днем я встретил Сергея Немчинова, который год назад примерно две недели был генеральным менеджером «Адмирала», до момента, когда клуб снялся с чемпионата.

— Я теперь в системе «Дэвилз», — сообщил он. — Предложили контракт, буду скаутом по Европе.

Отличные новости, а то российских игроков в клубе не осталось.

— И это все лучше, чем работать во Владивостоке, согласитесь? — втягивал меня Немчинов в спор.

— По крайней мере, лететь ближе, — говорю.

Пока двукратный обладатель Кубка Стэнли считал, я скрылся в пресс-центре. Там прохладно.