Весь хоккейный мир смеется из-за телефона на льду во время матча КХЛ. Форвард «Ак Барса» вышел на игру с мобильным

Случайно застрял в амуниции.

Игра регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:3) подарила хоккейный мем для всего мира. Нападающий казанцев Никита Дыняк случайно вышел на лед с телефоном, который в момент ускорения выпал из амуниции.

Как телефон оказался на льду

Нападающий «Ак Барса» потерял шайбу в чужой зоне и рванул в оборону — в этот момент из его шорт на лед вынырнул телефон. Это сразу заметили на скамейке «Авангарда», около которой случился инцидент. Один из игроков омичей клюшкой пододвинул гаджет к борту, а тренер Ги Буше сигнализировал о нем арбитрам. Правда, судьи отреагировали не сразу — игра продолжалась еще около минуты.

В паузе рефери все же обратили внимание на телефон — подобрали его у скамейки «Авангарда» и повезли к запасным «Ак Барса». Поначалу нападающий Семен Кошелев указывал, что устройство принадлежит кому-то из соперников, но сидящий рядом Дыняк все же узнал свой смартфон и забрал его у судьи.

Никита после игры прокомментировал забавный инцидент — нападающий опасается возможных санкций от КХЛ. «Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Знаете, это как с сигаретами: положил за ухо и через время забыл. Выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем. Не знаю (будет ли штраф. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что лига отнесется с пониманием — это чистая случайность. За КХЛ следят в России и за океаном, не хотел прославить ее таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — сожалеет Дыняк.

Фото ХК «Ак Барс»

Судьи должны были наказать хоккеиста

КХЛ уже отреагировала на произошедшее — главный арбитр лиги Алексей Анисимов заявил, что судьи должны были наказать Дыняка по ходу матча за использование «незаконного снаряжения». «Ситуация с выпавшим на лед телефоном в матче «Ак Барс» — «Авангард» подпадает под пункт правил 65.2 «Незаконное снаряжение». Если судья может идентифицировать, чей это телефон, он накладывает на игрока малый штраф. В данном случае арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило. Департамент судейства разошлет информацию по этому правилу и видео в клубы, чтобы еще раз напомнить игрокам о незаконном снаряжении», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

По ходу матча Дыняк отбыл пятиминутный штраф за другой инцидент — в конце первого периода зарубился с Майклом Маклаудом, который разозлился после силового приема россиянина. Канадский форвард как зачинщик драки, кроме пяти минут, получил еще 2+10. Незадолго до них подрались Рид Буше и Кирилл Семенов, получив по четыре минуты бана.

Над Дыняком смеется весь мир

Нападающий не ошибся, говоря, что за КХЛ следят во всем мире. Инцидент с его телефоном завирусился в соцсетях и среди крупных СМИ, включая канадский TSN, и собрал яркие реакции среди иностранцев.

Cam Reddekopp: «Наверное, не хотел, чтобы жена копалась в его телефоне»;

al morganti :"Он ожидал звонка от своего агента?»;

Rob Suggitt: «Я просто хочу знать, разбил ли он экран».

Дыняк в этом сезоне провел 34 игры и набрал 7 (3+4) очков. «Ак Барс» находится на третьем месте Восточной конференции. 8 января казанцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби».