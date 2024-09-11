Американский вратарь оказался не готов к КХЛ. У «Динамо» большая проблема с голкиперами

Бело-голубые уступили «Ладе» (3:6) из-за слабой игры на последнем рубеже.

Теперь-то уже очевидно. Московское «Динамо», которое формально идет за Кубком, не решило свою главную проблему. Команда хромает из-за вратарей. И никто не знает, как все исправить.

Американский голкипер Хантер Миска не вышел в стартовом составе против «Лады», но все равно напугал своими действиями. Он появился на площадке после того, как Максим Моторыгин пропустил четыре раза, и тут же не смог отразить проходной бросок Никиты Попугаева. Форвард хозяев швырнул шайбу по воротам, чтобы потом побороться за нее в зоне. Он и представить не мог, что залетит.

Если до этого момента еще была какая-то надежда, что бело-голубые вернутся в игру и постараются взять хотя бы один балл, то после ошибки легионера она рухнула. Но ведь до этого не выручал и Максим Моторыгин. С первой секунды отчего-то нервничал, вообще ни разу не спас, а все четыре шайбы на его совести. Да-да, даже когда не справился с выходом один на один Владислава Семина. Против него выходил силовой защитник, а Максим сдался задолго до броска.

У менеджеров бело-голубых теплилась надежда, что если Миска и окажется не слишком стабильным, то хотя бы российский голкипер сможет стать первым номером. Все-таки у воспитанника клуба отличный сезон в «Тамбове». Не бог весть какой опыт, но он в одиночку тащил клуб в профессиональной лиге. Однако перейти на следующую ступень Моторыгин никак не может.

Что делать «Динамо»? В России кандидатов нет. По-хорошему, клуб может быть заинтересован лишь в Илье Набокове и Данииле Исаеве, но всерьез обсуждать эти варианты мы не будем. Сейчас, наверное, стоит напомнить, что на рынке был Иван Бочаров. Но на нем в «Динамо» уже давно поставили крест, хотя начало сезона в «Торпедо» у воспитанника бело-голубых выдалось сильным.

На рынке остались Гарипов, Шарыченков, Красиков и вдруг появился Худобин, не решившийся завершать карьеру. Все кандидаты со своими минусами, а Алексею Кудашову нужен человек, который не будет его дергать в каждом матче. Кстати, взяли еще Евгения Ярославлева, бывший вратарь «Зауралья» начал с «сухаря» в составе фарм-клуба бело-голубых. Не исключено, что и его призовут. Там, в Санкт-Петербурге, еще есть Никита Богданов.

Максим Моторыгин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но ведь в команду подписали легионера. По поводу Миски споры возникли сразу же. Его карьера довольно неровная, если в АХЛ еще можно было найти неплохие матчи, то в НХЛ он своим шансом не воспользовался, а в Германии у него плохая статистика. Но ведь и хоккей в этой стране другой, так что решено было остановиться на этой кандидатуре — опять же от безысходности.

Этим летом главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов летал в Северную Америку. Он побывал на драфте и там разговаривал со знакомыми менеджерами, просил вратаря хотя бы в аренду, но ему объяснили, что в НХЛ дефицит сильных и те, кто более или менее имеют перспективу, на контрактах.

Выбор-то у «Динамо» был не очень. Либо договариваться с Эдвардом Паскуале, либо платить безумную компенсацию за Адама Хуску, либо... На самом деле, был еще один кандидат. Фамилию назвать не могу, но у него опыт игры в Северной Америке и прямо сейчас нет контракта. С ним произошла дурацкая ситуация. Когда ему предложили контракт, то он отказался ехать в Россию, а когда согласился, то Миске уже оформляли разрешение на работу.

Может быть, стоит вернуться к этому кандидату. Или к другому. Но что-то делать надо. Так «Динамо» может и в плей-офф не попасть, не говоря уже о титулах. Ругают Алексея Кудашова, легионеров, но вы должны понять, что когда у тебя проблема на последней линии, то тяжело вообще на что-то рассчитывать.

«Динамо» должно решить вопрос в кратчайшие сроки. Специфика клуба такова, что еще пара таких матчей, как с «Ладой», и всех выгонят. Придут люди хуже, но это уже другая история. А можно ли верить в Хантера Миску? Но кто сейчас сделает на него ставку.