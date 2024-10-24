Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:45

«Кузнецов спрашивает: «Почему пустые трибуны?» Честно, стыдно». Ротенберг вынес «Куньлунь» и пожаловался на посещаемость

Ротенберг пожаловался на посещаемость матчей после победы над «Куньлунем»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вновь яркая пресс-конференция главного тренера СКА.

СКА в очередном матче FONBET чемпионата КХЛ разгромил «Куньлунь» (8:0). Команда из Санкт-Петербурга укрепилась на втором месте в Западной конференции, коллектив из Мытищ остался на последней строчке. После игры главный тренер победителей Роман Ротенберг шутил с журналистами и вновь выдал несколько ярких цитат.

Про низкую посещаемость

«Благодарю наших болельщиков, которые приехали сегодня. Мы их слышим и ждем на следующей игре. Но, конечно, хотелось, чтобы в Мытищах было больше зрителей. Не может в КХЛ быть 100 человек на трибунах, надо как-то подумать над этим вопросом. Ребята приехали из НХЛ: Кузнецов, Зайцев у меня спрашивают: «Как так, в КХЛ пустые трибуны?» Честно, стыдно. Давайте как-то подумаем: может, нам поддержать «Куньлунь» — привезем сюда детишек из детских школ. Можно, думаю, организовать полные трибуны, когда приезжают игроки высокого уровня.

Понимаю, когда мы в Китае играли, — я приходил на пресс-конференцию, а там не было журналистов. Но это было в другой стране. Все-таки мы в Мытищах — это Московская область, здесь хоккей развивается. Ради кого мы играем? Ради болельщиков».

Роман Ротенберг. «Лука Модрич тоже иногда пропускает игры». Ротенберг — после 8:1 над «Витязем»

Про проводника идей в команде

«Болгарина у нас нет (журналист спросил про проводника тренерских идей, приведя в пример Христо Стоичкова из «Барселоны». — Прим. «СЭ»). Игроки помогают тренеру: у нас все — проводники тренерских идей. Даже Христо Стоикович (произношение сохранено. — Прим. «СЭ»), который был замечательным игроком, я помню хорошо, как он забивал в каждой игре. По-моему, левой он бил, да? Левша, мощнейшими ударами забивал. Хоккей — командная игра, в «Барселоне» было так же. Только командой можно выиграть».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Про состав на следующий матч

«Вы из «Спартака» (спросил у журналиста. — Прим. «СЭ»)? Этот вопрос наверняка интересует нашего следующего соперника (журналист спросил о выборе состава. — Прим. «СЭ»). А мы тоже не знаем, кто будет играть. И «Спартак» не знает. А вы знаете? Я просто хочу понять, с уважением к вашему вопросу, к чему вы ведете? Состав? Мы не знаем, какой будет состав на следующую игру.

Роман Ротенберг. «Мы не короли овертаймов. Мы — цари. В России не было королей». Ротенберг — после победы над ЦСКА

Вы суеверный человек (журналист предположил, что СКА не менял победный состав. — Прим. «СЭ»)? Я тоже не суеверный человек. Вы же мне намекаете, что победный состав не меняют. Все возможно. Знаете, без шуток, все возможно — бывают травмы, например. В хоккее мы работаем по ситуации. Все что угодно может произойти: сейчас мы поедем на автобусе в центр Москвы, а вдруг нас кто-то остановит по дороге, что-то произойдет? Это жизнь. Надо ценить каждую минуту».

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 15 4 32
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 18 10 8 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 18 7 11 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Металлург Мг 20 10 10 20
4 Сибирь 18 9 9 19
5 Адмирал 17 8 9 19
6 Нефтехимик 19 7 12 19
7 Ак Барс 15 9 6 18
8 Сал. Юлаев 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 18 5 13 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
24.10 19:30
Нефтехимик – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости