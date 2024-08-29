Не только СКА хочет увеличить потолок зарплат. За это выступили топ-клубы «Востока»

Антон Курьянов и Сергей Гомоляко предложили увеличить лимит платежных ведомостей клубов КХЛ.

Потолок зарплат: жизнь до и после

КХЛ ввела жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21. Платежные ведомости ограничили 900 миллионами рублей. Лига стремилась уравнять возможности команд и оградить клубы-олигархи от чрезмерных трат. Замысел сработал — контракты снизились. Только один хоккеист в сезоне-2024/25 получил оклад больше 100 миллионов — Владимир Ткачев из «Авангарда». Еще пять лет назад таких было 12.

Для создания конкурентного чемпионата не менее важен нижний порог платежки. КХЛ незначительно повышает пол зарплат, начиная с 270 миллионов. На сезон-2024/25 он составит 450. Лига пришла к заявленной в стратегии цели и увеличила пол до половины от потолка. Такой показатель можно считать оптимальным, ведь не все клубы используют максимально дозволенные 900 миллионов. «Металлург» выиграл Кубок Гагарина за 650, а «Локомотив» попал в финал за 820.

Разумеется, богатым клубам потолок зарплат не пришелся по душе. Когда решение только обсуждалось, некоторые руководители прямо или анонимно через разные каналы высказывались о нецелесообразности нововведения и считали сумму в 900 миллионов заниженной. Президент ЦСКА Игорь Есмантович даже был готов предоставить экономическое обоснование, почему КХЛ необходимо поднять потолок до 1,3 миллиарда. Лига поступила верно и не поддалась на давление отдельных клубов. Спустя четыре года жизни с лимитированной платежкой в этом убеждаемся больше и больше.

Позиция «Авангарда» и «Металлурга»

Руководители смирились, что теперь зарплаты игроков надо уложить в 900 миллионов, но не утратили желание повысить потолок. За такую инициативу на днях выступил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

— Вокруг все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то урегулирования этого вопроса. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. За четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям, — считает Курьянов.

Антон Курьянов. Фото ХК «Авангард»

Аналогичного мнения придерживается его коллега из «Металлурга» — Сергей Гомоляко. Спортивный директор магнитогорцев предложил повышать потолок зарплат пропорционально полу.

— Моя позиция такая же [как и у Антона Курьянова] — сумму нужно увеличить. Пол зарплат поднимается, а потолок почему-то нет, — отметил Гомоляко.

Позиция менеджеров топ-клубов объяснима. Рост потолка облегчит их работу. Появится больше маневров для переговоров, а цена ошибки (если хоккеист не заиграет на свой контракт) сократится. Такими темпами можно смело держать высокооплачиваемых игроков в третьем-четвертом звеньях, следуя принципу собаки, сидящей на сене. Тем более покровители «Авангарда», «Металлурга» и других топ-клубов готовы выделить большую сумму на контракты, если потолок зарплат вырастет. Тем же омичам в селекции скручивают руки дорогие соглашения Владимира Ткачева и Рида Буше — на еще одного топ-иностранца свободных денег не хватает.

Почему потолок стоит увеличить?

Поднятие лимита мотивируется не только личными хотелками менеджеров. Рост цен охватывает все сферы жизни, и хоккея в том числе. 900 миллионов рублей в 2020 году и сейчас — разные деньги. Инфляция, по данным аналитического портала Calcus.ru, использующего данные Росстата, за четыре с половиной года составила примерно 43 процента. Не забываем о росте налогообложения (с 2025 года введена прогрессивная шкала НДФЛ) и падении курса рубля. Однако жесткий потолок как принимался на 900 миллионов, так и остался узником этой суммы.

Курьянов сравнил повышение платежки с НХЛ, где потолок постепенно увеличивается в зависимости от доходов клубов и лиги. Но есть нюанс. НХЛ — бизнес-машина. Разгоняется она не так стремительно, как американский футбол или бейсбол, но по-прежнему остается коммерчески успешной и процветающей. В КХЛ никакой окупаемостью клубов и не пахнет. Счастьем будет отбить расходы на содержание арены в дни матчей. Однако сравнения КХЛ и НХЛ неизбежны. Разные экономические системы не мешают лоббировать, например, возвращение драфта.

Сергей Гомоляко. Фото ХК «Металлург»

Пропорциональное повышение потолка зарплат должно стать следующим шагом КХЛ, когда лига повысила пол зарплат до 450 миллионов. Пропасть между богатыми и бедными остается солидной, но ее и не получится нивелировать. Лига уже вписала в платежку премии и часть бонусов. В нынешней экономической ситуации неправильно будет заморозить потолок на 900 миллионах — скоро придет время повышать сумму.

Вот только делать это нужно пропорционально с полом, чтобы не допустить еще большего разрыва между богачами, для которых откроются новые возможности в селекции, и клубами, живущими по средствам. Допустим, на 50 миллионов (низ — 500, вверх — 950). Главное — готовность таких клубов, как «Адмирал», «Северсталь» и «Нефтехимик», к возросшим затратам.

Президент КХЛ Алексей Морозов в свежем интервью «СЭ» допустил, что потолок может вырасти в ближайшие годы. Это зависит от мнения клубов. У Курьянова и Гомоляко найдется немало сторонников среди коллег. Но лиге важно перенаправить акценты с личной выгоды менеджеров и следовать выбранному курсу, цель которого — выравнивание условий и рост конкуренции. Этому поможет пропорциональное повышение пола и потолка зарплат. В ситуации, когда угодить всем не получится, надо принять наиболее оптимальное и сбалансированное решение.