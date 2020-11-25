Болельщики «Магнитки» устали от хоккея Воробьева. Почему тренер стал главным злом для фанатов

Последние два сезона — провальные вылеты из Кубка Гагарина уже в первом раунде. До этого — полуфинал «Востока», что после трех финалов плей-офф за четыре года тоже так себе результат. А сейчас — всего лишь шестая позиция в конференции и три победы за 11 матчей.

Каждая неудача приводит к разбору полетов и поиску причин и виноватых. Первыми этим занимаются болельщики — главные критики и судьи. Последние годы в провалах «Металлурга» обвиняли ярмарочную селекцию, слабую игру лидеров, плохую летнюю подготовку. Сейчас ситуация уникальна тем, что олицетворением зла для болельщиков предстал один человек, который скопил на себя весь негатив, — главный тренер Илья Воробьев. Не припомню, чтобы другие наставники (и даже Йозеф Яндач) сталкивались с подобным негодованием.

Под каждым постом в клубных медиа, не говоря о гостевых порталах, обсуждают возможную отставку Воробьева. Порой даже позитивные поводы — например, день рождения или гол в хит-параде — не останавливают от критики. Болельщики уже и соответствующие хештеги запустили, и петицию на имя владельца клуба Виктора Рашникова собрались писать. Гневу и недовольству нет предела.

Теперь кроме внутренних проблем Воробьеву нужно вернуть и доверие болельщиков. Шанс открыть душу представился в недавнем интервью коллеге Алексею Шевченко. Раз команда находится в яме, стоило все детально обосновать. Фанаты, которых от матча к матчу на арене становится все меньше, ждали извинений. Я же верил, что Воробьев в интервью раскроется, но...

Во всех бедах тренер в очередной раз обвинил ковид, а все плюсы, оказывается, «не видны из-за отсутствия голов». Хорошо, вы сетуете на плохую физическую форму. Но откуда тогда силы на те самые 190 бросков за последние пять матчей? Не уступали «сталевары» и по владению шайбой. Другой вопрос, что ей еще нужно грамотно распорядиться.

Показательным стал матч с «Северсталью». По штрафному времени — равенство (14 минут у каждой команды), а реализация — небо и земля. Петунин, Кодола и Гераськин с партнерами преподали звездным магнитогорским спецбригадам настоящий мастер-класс, забросив три шайбы, хотя по сезону у череповчан с этим компонентом не все шикарно. Так можно ли отсутствие четкого рисунка игры в атаке (особенно в формате «пять на четыре» и «пять на три») списывать на ковид? Как, впрочем, и неоправданные удаления?

Сейчас никто не требует академических розыгрышей в духе тройки Коваржа, но таким исполнителям унизительно уходить со льда с одной шайбой. Хочется злости, азарта, тачдаунов, в конце-то концов! Дело даже не в тактике. После некоторых матчей кажется, что характер у команды или застаивается в пятках, или просыпается только на короткие отрезки.

В какой-то мере Воробьева действительно жалко. Летом он поверил в Прохоркина, Карпова, Пашнина, легионеров, но пока выданных авансов они не оправдывают. Где те голодные парни, приехавшие за новыми победами?

Зритель в Магнитогорске на самом деле очень требовательный. Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов даже назвал его избалованным и быстро реагирующим, если команда перестает играть. А потому что клуб приучил его к победам и зрелищному хоккею. Сейчас же — сплошное уныние. Чтобы Воробьев вдохнул свежего воздуха, тыква как можно скорее должна превратиться в карету. Иначе и до кардинальных решений руководства недалеко. Матч с «Ак Барсом» — уже в среду.