Победитель Кубка Гагарина больше не чемпион России. Почетное, но малозначимое звание перешло к лучшей команде ВХЛ

Последствия решения о независимости КХЛ от ФХР.

Лучшая команда страны больше не будет считаться чемпионом России. Такой вывод может показаться парадоксальным. Но после того, как в первый день августа КХЛ отделилась от ФХР и стала независимой, решение вопроса оставалось лишь делом времени. В среду правление федерации официально делегировало права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд ассоциации «Высшая хоккейная лига». Таким образом, с предстоящего сезона чемпионом страны будет лучшая команда ВХЛ.

Это звание еще недавно считалось престижным настолько, что по настоянию армейских ветеранов, которым до сих пор очень милы советские традиции, в 2015-м им наградили победителя регулярки. Им стал ЦСКА. Хотя Кубок Гагарина в итоге впервые выиграл СКА. Этот странный диссонанс продлился всего один сезон. Сомнительную инициативу, созревшую после плей-офф 2014 года, когда титул едва не завоевал чешский «Лев», отправили в архивы.

Однако в 2020-м, когда из-за вмешательства коронавируса Кубок Гагарина не был доигран, чемпионом России по решению ФХР был признан ЦСКА. Армейцы стали лучшими в гладком сезоне и, обладая мощнейшим составом с Сорокиным, Капризовым и еще десятком мастеров высокого по меркам КХЛ уровня, выглядели почти безоговорочным претендентом на второй титул подряд. Снова дело не обошлось без резонансных выступлений легенд ЦСКА типа Бориса Михайлова и Павла Буре, настаивавших на подведении итогов вне зависимости даже от форс-мажорных обстоятельств.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 90-е годы, когда после распада СССР в турнире МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) выступали не только российские клубы, но и представители бывших союзных республик, титул чемпиона России вручался по результатам регулярки. В 1994-м «Лада» выиграла и гладкий сезон, и Кубок МХЛ. Но уже тогда было понятно, что именно плей-офф — квинтэссенция всего. В 1998-м снова был сделан шаг назад. Кубок РХЛ (Российская хоккейная лига) на год стал всего лишь придатком регулярки, которую выиграл «Ак Барс» и впервые в своей истории стал чемпионом России.

Сейчас почти все уже привыкли к тому, что лучшей командой автоматически становится обладатель Кубка Гагарина, поэтому у нынешних изменений не должно быть рьяных противников. Тогда как ВХЛ добавит себе престижа. Представьте, какой теперь будет мотивация у игроков фарм-клубов. Они могут стать чемпионами России, а те, кто выступает в КХЛ, — уже нет. Строка в карьере появится красивая. Разве это плохо? Про топ-команды ВХЛ даже не приходится говорить. Для них встать в один ряд с легендарными клубами отечественного хоккея будет крайне престижно со всех точек зрения, включая медийную.