Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:00

Победитель Кубка Гагарина больше не чемпион России. Почетное, но малозначимое звание перешло к лучшей команде ВХЛ

Победитель Кубка Гагарина больше не будет считаться чемпионом России
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Последствия решения о независимости КХЛ от ФХР.

Лучшая команда страны больше не будет считаться чемпионом России. Такой вывод может показаться парадоксальным. Но после того, как в первый день августа КХЛ отделилась от ФХР и стала независимой, решение вопроса оставалось лишь делом времени. В среду правление федерации официально делегировало права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд ассоциации «Высшая хоккейная лига». Таким образом, с предстоящего сезона чемпионом страны будет лучшая команда ВХЛ.

Александр Радулов и&nbsp;Кубок Гагарина. Революция КХЛ: лига стала независимой. Теперь ИИХФ ей не указ

Это звание еще недавно считалось престижным настолько, что по настоянию армейских ветеранов, которым до сих пор очень милы советские традиции, в 2015-м им наградили победителя регулярки. Им стал ЦСКА. Хотя Кубок Гагарина в итоге впервые выиграл СКА. Этот странный диссонанс продлился всего один сезон. Сомнительную инициативу, созревшую после плей-офф 2014 года, когда титул едва не завоевал чешский «Лев», отправили в архивы.

Однако в 2020-м, когда из-за вмешательства коронавируса Кубок Гагарина не был доигран, чемпионом России по решению ФХР был признан ЦСКА. Армейцы стали лучшими в гладком сезоне и, обладая мощнейшим составом с Сорокиным, Капризовым и еще десятком мастеров высокого по меркам КХЛ уровня, выглядели почти безоговорочным претендентом на второй титул подряд. Снова дело не обошлось без резонансных выступлений легенд ЦСКА типа Бориса Михайлова и Павла Буре, настаивавших на подведении итогов вне зависимости даже от форс-мажорных обстоятельств.

Кубок Гагарина
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 90-е годы, когда после распада СССР в турнире МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) выступали не только российские клубы, но и представители бывших союзных республик, титул чемпиона России вручался по результатам регулярки. В 1994-м «Лада» выиграла и гладкий сезон, и Кубок МХЛ. Но уже тогда было понятно, что именно плей-офф — квинтэссенция всего. В 1998-м снова был сделан шаг назад. Кубок РХЛ (Российская хоккейная лига) на год стал всего лишь придатком регулярки, которую выиграл «Ак Барс» и впервые в своей истории стал чемпионом России.

Роман Ротенберг. КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет

Сейчас почти все уже привыкли к тому, что лучшей командой автоматически становится обладатель Кубка Гагарина, поэтому у нынешних изменений не должно быть рьяных противников. Тогда как ВХЛ добавит себе престижа. Представьте, какой теперь будет мотивация у игроков фарм-клубов. Они могут стать чемпионами России, а те, кто выступает в КХЛ, — уже нет. Строка в карьере появится красивая. Разве это плохо? Про топ-команды ВХЛ даже не приходится говорить. Для них встать в один ряд с легендарными клубами отечественного хоккея будет крайне престижно со всех точек зрения, включая медийную.

Хоккей
КХЛ
ВХЛ
ФХР
50
12
Читайте также
В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр
На Олимпиаде-2024 афганская бегунья Юсофи выступила за права женщин
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хочу выиграть Кубок Гагарина именно с Козловым». Большое интервью американского лидера «Салавата Юлаева»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости