Чудо было близко. Чемпион еле унес ноги

Шикарный первый раунд Кубка Гагарина по праву претендует на лучший в истории.

Никогда раньше брутальное лицо главного тренера «Северстали» Андрея Разина не вызывало столько искренних сочувствия и сострадания. Его команда вытащила из себя все, но в драматичном стиле проиграла в седьмом матче мощному ЦСКА. Чудо было близко — всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Армейцы в последний момент собрали все силы в кулак и смогли сломить сопротивление скромного соперника.

До самой оглушительной сенсации в истории лиги не хватило самой малости. Даже без этого первый раунд нынешнего Кубка Гагарина стал событием, которое способно в корне изменить ближайшее будущее КХЛ. Высокий соревновательный уровень, отсутствие ранее ставших привычными 4-0 в сериях с участием фаворитов, сожженные безвозвратно нервные клетки звезд из топ-команд, резонансный вылет «Салавата Юлаева» от скромного «Адмирала», ярчайшее «Торпедо» с Игорем Ларионовым и два седьмых матча — великолепный набор интриг, ранее на этой стадии невиданный. Оторваться было невозможно.

Ожидание волшебства, когда все изменится в один момент по взмаху руки, можно отнести к особенностям русского менталитета. О каждодневной и упорной работе красиво не напишешь — ни в сказке, ни в реальной жизни. Сейчас важнее не надеяться на новое чудо, а развивать позитивно складывающуюся тенденцию в КХЛ. Разрыв в возможностях между клубами сокращается. Введение жесткого потолка зарплат постепенно обостряет борьбу за титул. Даже укомплектованным под завязку СКА и «Ак Барсу» пришлось приложить максимум усилий, чтобы справиться с не самыми статусными соперниками.

Сергей Федоров и Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Экономический и политический факторы привели к закономерному снижению уровня хоккея в лиге. Звезд первой величины, собирающих трибуны в любом городе, почти не осталось. Времена, когда КХЛ украшали Яромир Ягр, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, молодой Александр Радулов и многие другие, остались в прошлом. Наличие больших медийных фигур всегда идет на пользу индустрии. Однако сейчас без них есть за что зацепиться и о чем говорить. Заполненные арены на хоккейных матчах по всей России выглядят необычайно привлекательно.

Внутри КХЛ продолжается активное обсуждение реформ, которые должны сделать чемпионат еще интереснее. Наверное, рассуждать о том, что «тяжеловесы» один за другим начнут вылетать в первом раунде, будет слишком наивно. Важнее другое — то, о чем давно говорил Вячеслав Фетисов перед запуском КХЛ. Любой клуб должен получить шанс подарить радостные эмоции своим городу и болельщикам, не оставаясь постоянно чужим на празднике жизни у «олигархов».

Сегодня чемпион еле унес ноги, поэтому надежда, что в ближайшем будущем повторить такую же операцию по собственному спасению фавориту больше не удастся, уже не кажется чем-то фантастическим. Об этом помечтать можно попозже. На носу уже второй раунд с кучей умопомрачительных сюжетов. Чего стоит только противостояние Игоря Ларионова и Романа Ротенберга, рассорившихся на фоне неудачного выступления молодежки, или вторая серия боевика «Игорь Никитин против бывшей команды». Плей-офф стартовал как никогда шикарно, и предпосылки, что это великолепие продолжится и дальше, видны из космоса. Будет глупо останавливаться.