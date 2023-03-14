Чудо было близко. Чемпион еле унес ноги
Никогда раньше брутальное лицо главного тренера «Северстали» Андрея Разина не вызывало столько искренних сочувствия и сострадания. Его команда вытащила из себя все, но в драматичном стиле проиграла в седьмом матче мощному ЦСКА. Чудо было близко — всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Армейцы в последний момент собрали все силы в кулак и смогли сломить сопротивление скромного соперника.
До самой оглушительной сенсации в истории лиги не хватило самой малости. Даже без этого первый раунд нынешнего Кубка Гагарина стал событием, которое способно в корне изменить ближайшее будущее КХЛ. Высокий соревновательный уровень, отсутствие ранее ставших привычными 4-0 в сериях с участием фаворитов, сожженные безвозвратно нервные клетки звезд из топ-команд, резонансный вылет «Салавата Юлаева» от скромного «Адмирала», ярчайшее «Торпедо» с Игорем Ларионовым и два седьмых матча — великолепный набор интриг, ранее на этой стадии невиданный. Оторваться было невозможно.
Ожидание волшебства, когда все изменится в один момент по взмаху руки, можно отнести к особенностям русского менталитета. О каждодневной и упорной работе красиво не напишешь — ни в сказке, ни в реальной жизни. Сейчас важнее не надеяться на новое чудо, а развивать позитивно складывающуюся тенденцию в КХЛ. Разрыв в возможностях между клубами сокращается. Введение жесткого потолка зарплат постепенно обостряет борьбу за титул. Даже укомплектованным под завязку СКА и «Ак Барсу» пришлось приложить максимум усилий, чтобы справиться с не самыми статусными соперниками.
Экономический и политический факторы привели к закономерному снижению уровня хоккея в лиге. Звезд первой величины, собирающих трибуны в любом городе, почти не осталось. Времена, когда КХЛ украшали Яромир Ягр, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, молодой Александр Радулов и многие другие, остались в прошлом. Наличие больших медийных фигур всегда идет на пользу индустрии. Однако сейчас без них есть за что зацепиться и о чем говорить. Заполненные арены на хоккейных матчах по всей России выглядят необычайно привлекательно.
Внутри КХЛ продолжается активное обсуждение реформ, которые должны сделать чемпионат еще интереснее. Наверное, рассуждать о том, что «тяжеловесы» один за другим начнут вылетать в первом раунде, будет слишком наивно. Важнее другое — то, о чем давно говорил Вячеслав Фетисов перед запуском КХЛ. Любой клуб должен получить шанс подарить радостные эмоции своим городу и болельщикам, не оставаясь постоянно чужим на празднике жизни у «олигархов».
Сегодня чемпион еле унес ноги, поэтому надежда, что в ближайшем будущем повторить такую же операцию по собственному спасению фавориту больше не удастся, уже не кажется чем-то фантастическим. Об этом помечтать можно попозже. На носу уже второй раунд с кучей умопомрачительных сюжетов. Чего стоит только противостояние Игоря Ларионова и Романа Ротенберга, рассорившихся на фоне неудачного выступления молодежки, или вторая серия боевика «Игорь Никитин против бывшей команды». Плей-офф стартовал как никогда шикарно, и предпосылки, что это великолепие продолжится и дальше, видны из космоса. Будет глупо останавливаться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 3