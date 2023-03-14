Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:20

Чудо было близко. Чемпион еле унес ноги

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
14 марта. ЦСКА — «Северсталь» — 5:3.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Федоров и Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Шикарный первый раунд Кубка Гагарина по праву претендует на лучший в истории.

Никогда раньше брутальное лицо главного тренера «Северстали» Андрея Разина не вызывало столько искренних сочувствия и сострадания. Его команда вытащила из себя все, но в драматичном стиле проиграла в седьмом матче мощному ЦСКА. Чудо было близко — всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Армейцы в последний момент собрали все силы в кулак и смогли сломить сопротивление скромного соперника.

14&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3. ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей

До самой оглушительной сенсации в истории лиги не хватило самой малости. Даже без этого первый раунд нынешнего Кубка Гагарина стал событием, которое способно в корне изменить ближайшее будущее КХЛ. Высокий соревновательный уровень, отсутствие ранее ставших привычными 4-0 в сериях с участием фаворитов, сожженные безвозвратно нервные клетки звезд из топ-команд, резонансный вылет «Салавата Юлаева» от скромного «Адмирала», ярчайшее «Торпедо» с Игорем Ларионовым и два седьмых матча — великолепный набор интриг, ранее на этой стадии невиданный. Оторваться было невозможно.

Ожидание волшебства, когда все изменится в один момент по взмаху руки, можно отнести к особенностям русского менталитета. О каждодневной и упорной работе красиво не напишешь — ни в сказке, ни в реальной жизни. Сейчас важнее не надеяться на новое чудо, а развивать позитивно складывающуюся тенденцию в КХЛ. Разрыв в возможностях между клубами сокращается. Введение жесткого потолка зарплат постепенно обостряет борьбу за титул. Даже укомплектованным под завязку СКА и «Ак Барсу» пришлось приложить максимум усилий, чтобы справиться с не самыми статусными соперниками.

Сергей Федоров и Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Экономический и политический факторы привели к закономерному снижению уровня хоккея в лиге. Звезд первой величины, собирающих трибуны в любом городе, почти не осталось. Времена, когда КХЛ украшали Яромир Ягр, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, молодой Александр Радулов и многие другие, остались в прошлом. Наличие больших медийных фигур всегда идет на пользу индустрии. Однако сейчас без них есть за что зацепиться и о чем говорить. Заполненные арены на хоккейных матчах по всей России выглядят необычайно привлекательно.

&laquo;Автомобилист&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. «Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло

Внутри КХЛ продолжается активное обсуждение реформ, которые должны сделать чемпионат еще интереснее. Наверное, рассуждать о том, что «тяжеловесы» один за другим начнут вылетать в первом раунде, будет слишком наивно. Важнее другое — то, о чем давно говорил Вячеслав Фетисов перед запуском КХЛ. Любой клуб должен получить шанс подарить радостные эмоции своим городу и болельщикам, не оставаясь постоянно чужим на празднике жизни у «олигархов».

Сегодня чемпион еле унес ноги, поэтому надежда, что в ближайшем будущем повторить такую же операцию по собственному спасению фавориту больше не удастся, уже не кажется чем-то фантастическим. Об этом помечтать можно попозже. На носу уже второй раунд с кучей умопомрачительных сюжетов. Чего стоит только противостояние Игоря Ларионова и Романа Ротенберга, рассорившихся на фоне неудачного выступления молодежки, или вторая серия боевика «Игорь Никитин против бывшей команды». Плей-офф стартовал как никогда шикарно, и предпосылки, что это великолепие продолжится и дальше, видны из космоса. Будет глупо останавливаться.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
12
5
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Эберт заявил, что поражение от «Металлурга» стало очень болезненным для «Автомобилиста»
Все матчи первого раунда Кубка Гагарина посетили рекордные 367 669 зрителей
Разин — о втором голе ЦСКА: «Почему судьи не свистнули? Наверное, будут Анисимову объяснять»
ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей
Стали известны все пары четвертьфиналистов Кубка Гагарина
Кубок Гагарина, 14 марта: «Металлург» победил «Автомобилист», ЦСКА обыграл «Северсталь»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей
«Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло
Главный тренер «Металлурга» Воробьев поблагодарил «Автомобилист» за серию
«Металлург» в овертайме обыграл «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Не представляю, как можно решиться на стакан водки залпом». Правила жизни Игоря Ларионова
Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
1. Авангард - Металлург
0 - 0
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
14.03 17:00
Автомобилист – Металлург
 3 : 4 ОТ
14.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
 5 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости