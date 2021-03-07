Известный комментатор Дмитрий Федоров считает, что пора менять регламент плей-офф.

Зрители начинают терять интерес

Плей-офф — время эмоций, всеобщего напряжения и скандалов. Причем напряжение иногда порождает не сама игра, а регламент.

Овертаймы до золотого гола в формате «пять на пять», на мой взгляд, пережиток эпохи, когда заокеанские традиции у нас слепо копировались. И после завершения Кубка Гагарина руководителям лиги, боссам клубов стоит крепко призадуматься, а целесообразно ли это.

Мне много раз доводилось слышать снисходительную фразу: «Посмотрите на НХЛ — там не дураки придумали все эти правила». Ссылка на авторитеты вообще так себе аргумент. К тому же КХЛ находится под сильнейшим влиянием ИИХФ, а международная федерация на крупных турнирах не играет сериями и не поддерживает идею игры до золотого гола со множеством овертаймов. Только на последнем молодежном чемпионате мира это могло произойти в финале. Но опять же — там финал был бы «три на три», а не «пять на пять», как в Кубке Гагарина.

Да и в НХЛ возник скепсис относительно незыблемых устоев после того, как первый матч четвертьфинала Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» был перенесен из-за того, что противостояние «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампы-Бэй Лайтнинг» затянулось. Представьте, как ожидали игру болельщики, а тут облом! И вот авторитетный эксперт, тогда еще не отстраненный за сексизм, Майк Милбери в эфире NBC в очередном перерыве высказался в том духе, что давайте менять правила: или «три на три», или буллиты, но зрители уже начинают терять интерес к такой игре.

Телевизионный человек обычно чутко реагирует на подобные вещи. Поэтому я имею полное моральное право затеять эту дискуссию как комментатор, работавший на самом продолжительном матче в истории КХЛ. ЦСКА — «Йокерит». 142 минуты и 9 секунд. Больше двух стандартных матчей.

Меня после игры часто спрашивали, как ты выдержал? У меня был встречный вопрос, как выдержали хоккеисты, тренеры, судьи, работники клубов? К слову, забавная подробность: еды, предоставляемой по регламенту гостевой команде, не хватило, и сервисмен «Йокерита» опустошил стоявший в холле автомат с шоколадками, печеньем и другими неспортивными вкусностями — надо же чем-то питаться.

Неудобство для телевидения

Самое неприятное, что затяжка игры может ударить по интересам телезрителя. Предположим, на КХЛ ТВ уже должна выйти в эфир следующая игра, запланированная в сетке вещания, а предыдущая еще не завершена. И каково зрителям матча, который анонсирован в программе, но который канал не показывает по объективным причинам? Для этих зрителей плей-офф праздник? Не думаю. Скорее, возникнет невероятное раздражение: когда же начнется трансляция? И никто не даст ответ на этот вопрос.

Впрочем, это еще полбеды.

А если трансляция запланирована на Матч ТВ, и после нее футбольная Лига чемпионов? Зная о невероятной ревности многих хоккейных людей к популярности футбола, можно предположить, что они будут злорадствовать и уверять, что футболу нужно подвинуться. Но тут не вид спорта должен подвинуться, а зрители.

В этом сезоне российские клубы выступили неудачно в еврокубках, но вдруг в дальнейшем «Зенит» будет в марте играть в плей-офф, а СКА прямо перед матчем «Зенита» затянет на пару овертаймов свою встречу в Кубке Гагарина. И кому отдать предпочтение?

Тут даже не столкновение двух видов спорта, тут уже начнутся внутрикорпоративные противоречия. А виноватым окажется канал. При любом решении.

Уже не говорю о том, что рекламодатель дает деньги под конкретные временные слоты и конкретные события.

Выходит, нынешний формат не позволяет показывать Кубок Гагарина на неспортивных каналах. Будет ли Первый канал, будет ли ВГТРК ломать сетку вещания и снимать свои передачи с эфира ради овертайма в финале Кубка Гагарина? Вопрос наивный и риторический. Уже был случай, когда программа «Давай поженимся» одержала нокаутирующую победу над матчем сборной России на Кубке Первого канала. Хоккейная общественность повозмущалась, конечно, но странно, что она при этом не хочет ничего сделать для того, чтобы стать привлекательнее для ТВ. Получается жизнь по принципу: «Любите меня, какая я есть. Со всеми моими прекрасными недостатками!» Красавицы с подобной жизненной философией вряд ли добьются успеха на шоу «Давай поженимся», да и в повседневной жизни тоже. А мне хочется, чтобы КХЛ завоевывала новых поклонников, чтобы на наш хоккей ходила семейная аудитория. КХЛ как раз подчеркивает, что ориентирована, прежде всего, на нее.

Но нынешний регламент подразумевает, что в будние дни на Кубок Гагарина рискованно ходить с детьми. Родители попадают в щекотливую ситуацию уже в перерыве перед первым овертаймом. Ребенку нужно спать, на следующий день в школу. Уйти? Но ребенок расстроиться, так как не увидит развязку матча.

Почему-то во время плей-офф спящие на трибунах дети у некоторых вызывают умиление. Кому-то нравятся в социальных сетях фотки объяснительных записок родителей учителям: дескать, ребенок пропустил школу, потому что накануне хоккей поздно завершился. Наверное, эти люди будут в восторге, если купят машину без колеса, но с запиской, что рабочий должен был отоспаться после хоккея, поэтому колесо не прикрутил.

Как быть с транспортом?

Кстати, про автомобили! Решения по регламенту обычно принимают люди, которые после игр выходят с арены и садятся в комфортабельную машину, зачастую с водителем. Но далеко не все болельщики едут домой на личном транспорте. Многие пользуются общественным. Что делать им? Это в особенности касается регионов, где автобусы завершают работу раньше, чем в столице. Да и ходят реже. И как уехать со стадиона, если игра до золотого гола продолжается после полуночи? Действующий регламент может создать проблемы не только клубам, но и городским властям. Думаю, в регионах много нерешенных социальных вопросов. Вряд ли хоккею стоит придумывать дополнительные к уже имеющимся. Выходит, сытый голодного не разумеет.

Про сытого и голодного вот еще что можно сказать. Затянутая игра со вторым, третьим овертаймами выгоднее богатым клубам. Их конкурентное преимущество — в длинной скамейке. После невероятно долгого матча можно сделать ротацию и бросить в бой свежих хоккеистов высокого уровня, а у бедного конкурента ограниченная обойма и заменить вымотанных игроков некем. Несправедливость!

Вообще-то, про несправедливость или справедливость как-то наивно говорить в профессиональном спорте. С другой стороны, любители игры до золотого гола как раз упирают на то, что это максимально справедливое выявление победителя. Но после внедрения пятибросковой серии буллитов случайность сводится к минимуму.

Пора менять правила

Если кто-то в XXI веке продолжает считать буллитные серии лотереей, то можно предложить другой вариант. Игру до золотого гола в овертайме сохранить, но продолжать ее в формате три на три. Мне трудно вообразить себе игру в усеченных составах дольше 20 минут. Формат этот веселый — болельщикам нравится.

И вот еще что важно: за всеми этими рассуждениями о справедливости забывается об интересах важнейших участников хоккейных процессов. О судьях!

В отличие от хоккеистов, арбитры находятся на льду постоянно. У них нет смен, они должны сохранять концентрацию и в паузах. Могут ли судьи принимать верные, точные, справедливые решения на фоне усталости в конце второго овертайма? Знание физиологии говорит, что это трудновыполнимо.

Какой стратегии придерживаться главным арбитрам после 100 минут игры? Проглотить свисток? Удалять только за убийство? Но это абсолютно непрофессионально и противоречит установкам главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Наказывать за все, что видишь? А тут подвох! Ведь на фоне усталости судья тривиально плохо видит, плохо соображает, а значит, может одной ошибкой решить судьбу встречи. Пропадает острота восприятия действительности: продолжительность игры может быть обратно пропорциональна качеству судейства не потому, что судьи слабые, а потому, что они устают.

У арбитров, в отличие от команд, в Кубке Гагарина нет чартеров. Они полностью зависимы от обычных, гражданских авиалиний. Поэтому их рабочий график, их логистику матч, завершившийся в час ночи, меняет серьезнейшим образом.

А как быстро восстановить силы к следующему матчу? И судьям, и игрокам?

Смерть хоккеиста ВХЛ Павла Крутия летом взволновала общественность. Многие решительным образом выступили против кроссов. Вообще! Потому что на жаре кроссы опасны для жизни. Я тут вижу воинствующее лицемерие! Кроссы — опасно, а три овертайма — это брутально? По мне, так вероятность тяжелого повреждения или чего-нибудь похуже в игре за полночь весьма высока. И я пока не встречал клубных докторов, которые были бы в восторге от бесконечных игр в плей-офф до золотого гола.

Когда говорят о традициях, то почему-то забывают о том, что специфика эпохи иногда заставляет отказаться от того, что казалось незыблемым. Во время Второй мировой войны в НХЛ перестали играть овертаймы в регулярке. Причина — комендантский час, изменение графика работы транспорта. Все вернулось только в 1983 году. И что же, 40 лет в Лиге царила несправедливость?

Наша эпоха заточена на лаконичность. Даже хронометраж художественных фильмов уменьшился. Зрители перешли на сериалы с короткими эпизодами. Хоккей — игра, прежде всего, для среднего класса, для платежеспособной аудитории, для тех, кто тащит страну в период мирового экономического кризиса, для тех, кто принимает решения. КХЛ — это лига для семейного досуга, для молодежи. У всех этих категорий населения есть возможность, отложив в сторону дела, провести у экрана телевизора или компьютера четыре часа подряд? Если да, то у меня плохая новость: бездельники вряд ли принесут стране благоденствие.

Изменение устоев не признак слабости. Это способность отвечать на запросы эпохи. Пусть игра в овертаймах до золотого гола в формате «пять на пять» останется для потомков окруженной романтическим ореолом — вроде игры без шлемов. Пусть лет через 30 скажут: «Вот, были времена, играли за пределами человеческих возможностей, не жалея себя. Богатыри, не то что нынешнее изнеженное поколение».

Будет красиво!

А пока играем по тем правилам, которые есть, в надежде на то, что не будет телевизионных наложений. И что интересы зрителей разных команд не пострадают.

Дмитрий Федоров, комментатор Матч ТВ