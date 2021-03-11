Панарин приступил к тренировкам после паузы, связанной со скандалом. Что его ждет теперь?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Запад

Довольно быстро определились все участники полуфиналов Западной конференции. Очень плохо для хоккея, что в двух сериях соперники, занявшие более низкое место в турнирной таблице, не выиграли ни одного матча. «Северсталь» и минское «Динамо» выступили достойней, но, будем честными, шансов у них не было, хотя оба клуба выложились до конца, без остатка. Единственный плюс от этого, что дальше уже встретятся пары, в которых победителя предсказать невозможно.

В противостоянии ЦСКА — «Локомотив» вряд ли будет открытый хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Оба клуба умеют терпеть, выжидать, никто не удивится, если все встречи закончатся вне пределов основного времени, а армейцы побьют свой рекорд, как-то поставленный на матче с «Йокеритом». Тут скорее будет перетягивание каната, когда на разных концах стоят мощные мужики с одинаковым весом. Одно неверное движение, секундная расслабленность непременно приведет к поражению.

Веселей будет в паре «Динамо» — СКА. Питерцы совсем не убедили, что готовы к плей-офф. Если уж они давали набирать очки минчанам, то со звеном Вадима Шипачева справится будет гораздо трудней. Не убедили вратари, а в обороне иногда проходной двор. Владимир Крикунов всю серию с «Северсталью» сетовал, что его команде не хватает концентрации, но теперь эта проблема будет решена. Вряд ли кто-то из хоккеистов верит, что команда СКА слабее них. В этой паре будет гораздо веселей, но предсказать победителя нереально. Разве только ориентироваться на матчи регулярного чемпионата. А там неожиданные 4-0 в пользу команды Владимира Крикунова.

Вылет

«Автомобилист» не имел шансов в серии с «Авангардом», но неожиданно получил возможность почувствовать уверенность в своих силах, ведь соперник дрогнул. Но вместо того чтобы цепляться за возможность, клуб сосредоточился на обсуждении судей и потерял шансы на выход во второй раунд. Либо играешь, либо жалуешься на арбитров — совместить это нельзя. Но если бы не тренер «Авангарда», то команда из Екатеринбурга и не возвращалась бы в Балашиху.

Отвратительный сезон, учитывая финансовые затраты, а также амбиции прошлым летом. Приглашение Билла Питерса, которое в межсезонье считалось интересным ходом, обернулось провалом. Если в первой части турнира команда еще бегала и побеждала, то во второй шла по графику клуба, которому ни за что не попасть в плей-офф. Помогли очки, заработанные ранней осенью. По-хорошему, Питерса надо поблагодарить за работу, искать другого тренера, и желательно российского, учитывая, какой подбор хоккеистов в команде. Но, кажется, что ничего не поменяется. Наоборот, Биллу дадут возможность вмешиваться в формирование состава, а он хочет собрать хоккеистов с казахстанскими и белорусскими паспортами, но североамериканскими корнями. При этом во время чемпионата ему стал не нужен Джефф Плэтт.

Все это тупик. «Автомобилист» потеряет свое лицо, а хоккеисты из «Барыса» и минского «Динамо» не такие уж и крутые, чтобы с ними можно было бороться за кубок. Руководству нужно срочно исправлять свою ошибку, хоть это и дорого. Впрочем, через год сумма потерь увеличится в разы.

Возвращение

Судя по всему, подходит к концу история с Артемием Панариным. Накануне вечером он вышел на тренировку, клуб этого не скрывал, а это значит, что Андрею Назарову не поверили. В НХЛ не стали бы рисковать репутацией даже ради такого дорогого игрока, видимо, расследование показало, что ничего из описанного бывшим тренером не было. А если и было что-то, то совершенно пустяковая история, которых хватает в жизни спортсменов. Теперь осталось выйти на лед, чтобы точка в истории была поставлена.

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PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Тут другое интересно. Каким теперь будет Артемий? Таким же, как прежде, или забудет о высказываниях? Как он ответит на вопрос от журналистов, а нет сомнений, что рано или поздно у него попросят прокомментировать ситуацию. И самое главное — поедет ли он в сборную? На Олимпиаде без такого нападающего российской команде будет сложно, но никто не знает, какие мысли сейчас у Артемия. С одной стороны, ему дали понять, что о политике надо молчать. С другой стороны, Федерация хоккея России моментально открестилась от происходящего и ни разу не высказала поддержку Назарову.