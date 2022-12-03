Тренерская карьера Знарка завершена? Почему специалист провалился в Казани

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

Никакого «увольнения по собственному желанию» в «Ак Барсе», конечно, не было. Олега Знарка уволили. И даже случилось это не в пятницу, а уже после матча с «Сибирью». Точнее, в Казани все слишком запутанно, чтобы линейно выстроить ход событий. Еще до выезда в Астану начали поиски того, кто заменит тренера, и мы тогда публиковали новость на эту тему. Но оказалось — рано. Накануне снова сообщили, что «все решено». 3:6 от «Сибири» на родном льду стало последней каплей. И уже на матч против «Локомотива» команда выходила без главного тренера, Олег Знарок лишь формально находился на лавке. Результат не имел значения. Дождались окончания матча, а Знарку позволили самостоятельно выбрать формулировку для отставки.

Мы предупреждали, что само назначение Знарка было серьезной ошибкой. Те люди, кто принимал решение, совершено не понимали природу побед на чемпионате мира, на турнире в Корее, а также выигрыш трех Кубков Гагарина с «Динамо» и СКА. Сами виноваты, что загубили три месяца чемпионата, потратив много денег. Нет, летом-то все было в порядке. После каких-то неудачных матчей тренер входил в раздевалку, произносил речь, хоккеисты кивали головами и потом действовали на льду гораздо лучше. Не учли, что у соперников была совсем другая мотивация. Но как только начался чемпионат, выяснилось, что Знарок вообще не тренер. Никаких идей, никаких козырей, страх принятия решений. Без Харийса Витолиньша мы увидели человека, который постоянно хамит и тем самым разрушает выстроенный имидж клуба. Но самое печальное, что он совсем не контролировал раздевалку. Все эти знаменитые «кланы» появились не летом, а во время сезона. Знарок слушал одних, страдали другие, не было никакой справедливости. И у него не было никаких идей. За тактику во время карьеры отвечал помощник, а Знарок послушно выполнял все задания и занимался другими вещами. Считаю, что больше мы о Знарке не услышим. Его тренерская карьера завершена окончательно.

Кандидаты

В Казани решили, что назначение на пост главного тренера состоится во время декабрьского перерыва. Пока руководить командой будет Юрий Бабенко, но это очень странная позиция. Бабенко не справится с раздевалкой, это очевидно, а впереди важные матчи против московского «Динамо», «Барыса» и «Авангарда». То в Казани говорили «а кто вместо Знарка», а потом уволили, не имея никакого плана. Видимо, в Татарстане хотят на этот раз назначить такого человека, который бы работал с клубом долго, желательно полтора сезона. Но такой критерий весьма неустойчивый в нынешнее время.

Пошли разговоры о приглашении Боба Хартли. Он ведь завершил карьеру и сам об этом говорил. Некий «контракт» с омской академией — это не преграда, важнее, что сам канадец решил, что ему такая нервотрепка не нужна. Но если в Казани с ним договорятся, то, пожалуй, это будет очень интересное решение. Правильное ли? Не факт, но многое в клубе изменится очень серьезно. На российском рынке нет никого, с кем можно было бы пойти вдолгую. Илья Воробьев и Игорь Никитин заняты, неплохо смотрелся бы Андрей Мартемьянов, но у него контракт с «Сибирью». Стоит поразмышлять насчет Анвара Гатитятулина, но только с сильными помощниками, а не так, как сейчас. Да, формально существует контракт с «Трактором», но стороны найдут выход, а в Челябинске не будут удерживать специалиста. В «Ак Барсе» у Гатиятулина будут совершенно другие исполнители. Впрочем, на Урале намекают, что пока «из Казани не звонили». Также хочется верить, что в Татарстане при назначении нового тренера не будут участвовать те люди, кто хоть раз поддержал приглашение Знарка. Может быть, и стоит вернуться к кандидатуре Квартальнова. Раз уж вы впервые уволили тренера, то стоит пойти и еще на один шаг, который воспримут как слабость. Хотя никакой слабости в этом нет.

В плей-офф

«Амур» выпал из зоны плей-офф 21 сентября и с тех пор не попадал в восьмерку. После победы над «Торпедо» команда Вадима Епанчинцева обошла «Трактор» и «Барыс». Да, положение неустойчивое, все может измениться в любой момент, но это не отменяет значимости события. Ведь все уже махнули рукой на команду Вадима Епанчинцева. Аренда молодых хоккеистов воспринималась как жест отчаяния. Вы еще вспомните, с какими сложностями столкнулся клуб при формировании состава. Один легионер подписал контракт, но потом отказался ехать. Яниса Калниньша трясло весь сентябрь и октябрь, недавно уехал Михал Йордан.

Но команда вдруг похорошела. Молодые Ярослав Лихачев, Никита Гребенкин и Сергей Дубакин, получив шанс, не просто вцепились в него зубами, а, кажется, приклеились. Вся молодежь играет настолько здорово, что мы уже подозрительно смотрим на клубы, которые отдали их на Дальний Восток. Неужели в Ярославле много таких, как Лихачев? Вы уверены, что Дубакин хуже тех, кто играет в первых двух звеньях «Сибири»? Очень здорово работает и главный тренер Вадим Епанчинцев с помощниками. Вы, кстати, приглядитесь к Виктору Костюченку. Он хоть и не публичная личность, но имеет огромное влияние. Но главный-то Вадим, а, напомним, именно при нем «Спартак» прервал позорную серию и вышел в плей-офф. Затем тренера «съели», посчитав, что он не может решать задачи. Епанчинцев уехал в ВХЛ, и там у него была сильнейшая команда турнира. Со стороны кажется, что главный у «Амура» не очень-то уверен в себе. Но это миф. Хоккей он любит и понимает, а поскольку во время игровой карьеры славился своим интеллектом и техникой, то больше доверяет умным хоккеистам, а не тем, кто «умеет выполнять задание». Возможно, хабаровчане и не попадут в восьмерку. Но все равно мы будем помнить об этом декабрьском прорыве. Потому что это — хоккейное чудо.