Главного тренера «Лады» увольняли год. И вот теперь наконец уволили

Олег Браташ сложил полномочия.

Случилось то, что должно было произойти летом — «Лада» рассталась с главным тренером Олегом Браташом и назначила вместо него Павла Зубова. При этом вряд ли сейчас будет поиск нового специалиста, так как под вопросом в принципе существование тольяттинского клуба в КХЛ. Несмотря на то что болельщики, в основном, возмущены, решение клуба по тренеру логично.

Браташ в прошлом году немного обижался, когда ему говорили, что он вернулся на работу после большого перерыва. Всегда отмечал, что никуда из тренерства не уходил, а трудился в системе сборных и никакого перерыва у него не было. Формально он, конечно, прав. Но были правы и те, кто говорил, что у него была большая пауза. Быть занятым в клубе — это одно. Работать в каких-то непонятных командах, ездить на Еврочелленджи и прочее — совершенно другое.

Пауза была, и она катастрофическая. Олег Браташ вообще не понимал, что такое работать постоянно, да еще и со взрослыми ребятами на высоком уровне. Он утратил все необходимые навыки, которые у него, возможно, когда-то были. Проблема и в том, что выбор Браташа на пост главного тренера «Лады» — не осознанное решение менеджеров. Главного тренера «посоветовали» в знак признательности за то, что он делал в эти годы. Ни в каких списках кандидатов он не фигурировал, но и отказаться от предложения было нельзя.

Болельщикам «Лады» не объяснить, что происходило в прошлом сезоне. Браташ улыбался, отлично выступал в клубных видео и феерил на пресс-конференциях. Были результаты, и все считали, что он такой крутой специалист, который приносит успех и возвращает славу клубу.

Но ведь было все совершенно иначе. Если бы не Павел Десятков и Максим Семенов, то не было бы никакого результата. Понятно, что главный тренер тоже внес свой вклад, но он был ничтожно мал. Все худшие периоды в жизни клуба были связаны с Браташом. В какой-то момент он вдруг начинал «работать», и это самым негативным образом сказывалось на результатах. Даже в конце сезона он устраивал длительные тренировки, проводил странные собрания, можно было бы и в плей-офф погреметь, но с таким управлением шансов на это было мало.

Но больше всего бесило всех, что тренер всегда брал все успехи на себя, а в неудачах обвинял исключительно хоккеистов. И после какого-то успеха, к которому он не имел никакого отношения, менялась и риторика специалиста по отношению к хоккеистам.

Браташа хотели убрать и в прошлом году, но по разным причинам не сделали этого. Однако летом вопрос по поводу него был решенным. И снова вмешались разные обстоятельства. Сам тренер словно находился в космосе, считал, что у него все в порядке и он талантливый специалист, который знает, что делает.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако результаты пошли вниз, отчасти и потому, что, поверив в свой талант, Браташ вдруг практически отстранил помощников от работы. Они выходили на площадку и просто собирали шайбы, не понимая, что происходит. Лишь в последнее время он осознал, что не справляется, и стал подключать Павла Зубова и Максима Семенова. Сразу же многое изменилось, но время упущено.

Браташа могли уволить в октябре. Но тут пришло новое руководство области, там четко дали понять, что и по обещанному бюджету будут большие вопросы, а уж про покупки, досрочные расторжения или нового тренера можно забыть. Сказано было чуть ли не так:

— Браташу надо будет платить зарплату до конца сезона. Если вы хотите отправить его в отставку, то пусть на его место становится помощник, без повышения зарплаты.

Решено, что уж пусть лучше будет Павел Зубов, чем Олег Браташ, который до матча с «Динамо» (а там была длительная пауза), пять дней не приступал к своим обязанностям.