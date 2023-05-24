«Мы не знаем, какой будет состав, но задача поставлена — выйти в плей-офф»

Интервью главного тренера «Лады» Олега Браташа.

— Вы впервые за 11 лет возглавили клуб КХЛ. Зачем вам это, ведь есть большой риск?

— А чем я рискую?

— Все критиковать вас будут.

— Ну и что? У тренера судьба такая — всех критикуют. Хоккей — моя жизнь, мне это интересно. Несколько лет назад я должен был возглавить один из клубов КХЛ, но поступило интересное предложение стать тренером олимпийской сборной. Это изменило мои планы. Я пошел на это сознательно и получил большой опыт.

— То, что вы 10 лет не тренировали в клубе, может стать проблемой?

— Надеюсь, что нет. Потому что работа главного тренера и в клубе, и в сборной подразумевает одни и те же обязанности. Просто в клубе есть больше времени на планирование своей работы.

— Давно начались переговоры с «Ладой»?

— Мне просто позвонили и спросили, готов ли я — в принципе, долго не думал.

— «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА. Насколько это вас беспокоит?

— Естественно, меня не может не беспокоить все, что относится к «Ладе». Но сейчас сложно загадывать, давайте посмотрим, как все будет.

— У «Сочи» СКА спокойно забирал лучших игроков.

— Если смотреть на их последние результаты, то не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда не была в таком положении. Осознаю все трудности, понятно, что я ставлю на кон свою тренерскую репутацию. Но без этого никуда.

— Будете ли поднимать свои старые записи?

— Безусловно. В «Локомотиве» я два года помогал — сначала Дэйву Кингу, потом Алексею Кудашову, там был широкий спектр обязанностей. Буду использовать опыт работы в сборной, с молодежными командами.

— К какому стилю вы ближе — закрытому, как у Тамбиева, или атакующему, как у Ларионова?

— Наверное, ни то ни другое. Я — сторонник баланса, за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы были перекосы. Когда я был главным тренером в молодежке, команда у нас забивала больше всех.

— Что выбираете, 1:0 или 12:3?

— 12:0.

— Насколько плотно вы работаете над селекцией «Лады»?

— Мы на связи каждый день с Рафиком Якубовым и обсуждаем кандидатуры. Естественно, свободных агентов почти нет. Наша задача — из тех игроков, что мы наберем, создать боеспособную команду. Мы еще не знаем, какой состав будет, но задача поставлена — выйти в плей-офф.