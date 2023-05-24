«Мы не знаем, какой будет состав, но задача поставлена — выйти в плей-офф»
— Вы впервые за 11 лет возглавили клуб КХЛ. Зачем вам это, ведь есть большой риск?
— А чем я рискую?
— Все критиковать вас будут.
— Ну и что? У тренера судьба такая — всех критикуют. Хоккей — моя жизнь, мне это интересно. Несколько лет назад я должен был возглавить один из клубов КХЛ, но поступило интересное предложение стать тренером олимпийской сборной. Это изменило мои планы. Я пошел на это сознательно и получил большой опыт.
— То, что вы 10 лет не тренировали в клубе, может стать проблемой?
— Надеюсь, что нет. Потому что работа главного тренера и в клубе, и в сборной подразумевает одни и те же обязанности. Просто в клубе есть больше времени на планирование своей работы.
— Давно начались переговоры с «Ладой»?
— Мне просто позвонили и спросили, готов ли я — в принципе, долго не думал.
— «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА. Насколько это вас беспокоит?
— Естественно, меня не может не беспокоить все, что относится к «Ладе». Но сейчас сложно загадывать, давайте посмотрим, как все будет.
— У «Сочи» СКА спокойно забирал лучших игроков.
— Если смотреть на их последние результаты, то не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда не была в таком положении. Осознаю все трудности, понятно, что я ставлю на кон свою тренерскую репутацию. Но без этого никуда.
— Будете ли поднимать свои старые записи?
— Безусловно. В «Локомотиве» я два года помогал — сначала Дэйву Кингу, потом Алексею Кудашову, там был широкий спектр обязанностей. Буду использовать опыт работы в сборной, с молодежными командами.
— К какому стилю вы ближе — закрытому, как у Тамбиева, или атакующему, как у Ларионова?
— Наверное, ни то ни другое. Я — сторонник баланса, за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы были перекосы. Когда я был главным тренером в молодежке, команда у нас забивала больше всех.
— Что выбираете, 1:0 или 12:3?
— 12:0.
— Насколько плотно вы работаете над селекцией «Лады»?
— Мы на связи каждый день с Рафиком Якубовым и обсуждаем кандидатуры. Естественно, свободных агентов почти нет. Наша задача — из тех игроков, что мы наберем, создать боеспособную команду. Мы еще не знаем, какой состав будет, но задача поставлена — выйти в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3