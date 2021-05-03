Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Даже удивительно, что в итоге Егор Чинахов и «Авангард» расстались с таким скандалом. Разные упреки с обеих сторон, обвинения. К счастью, сам хоккеист молчит, надеюсь, что он не будет влезать в эту историю, говорит только его агент.

Retweet to welcome Yegor to the Коламбус Блю Джекетс! ? pic.twitter.com/vk83rw5DYM — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) May 2, 2021

Что произошло? Сразу после окончания сезона Егор решил подписать контракт с «Коламбусом», а именно этот клуб выбрал хоккеиста на драфте. Обычная история же, так многие делают. Но затем агент рассказал, что команда из Балашихи даже не встретилась с нападающим, никаких предложений не сделала, и это стало решающим фактором для отъезда. Клуб, конечно, стал все опровергать. Мол, еще осенью начали переговоры, всеми силами старались оставить хоккеиста, а агент нагло врет.

Что тут сказать? Возможно, менеджерам «Авангарда» не хватило опыта переговоров. Помните эпизод из сериала «Футболисты, когда Рикки Джаррет приехал в один из клубов, получил хорошие условия, но заявил: «Я не чувствую, что здесь любят меня». Любовь-то надо показать в таких ситуациях.

? Официальное заявление ХК «Авангард» относительно ситуации с нападающим Егором Чинаховым: https://t.co/YTdAq39BF2 pic.twitter.com/Nu6MPc3ttV — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 2, 2021

Но мне приходят на ум переговоры с Денисом Зерновым, правда, при других людях в подмосковном клубy. Центральный нападающий тоже был готов уехать (а одна из команд НХЛ оказывала недвусмысленные знаки внимания), но, узнав про это, Максим Сушинский и Евгений Хацей сделали все, чтобы игрок остался, и никому было не интересно, что шел сезон. «Авангард» упустил Чинахова, что тут спорить. Можно ли сделать какой-то вывод из этой истории? Только то, что надо шлифовать искусство переговоров, чтобы такие истории вообще не возникали.

Челябинцы укомплектовались

«Трактор» заключил двухлетнее соглашение с Эмилем Гариповым, одновременно отдав за компенсацию голкипера Ивана Федотова в ЦСКА. Теперь челябинский клуб практически готов к сезону. Есть пять иностранцев, пара вратарей, усилено третье звено, понятные первые две тройки. Уральцы поспешили заявить, что вратарская линия теперь одна из самых стабильных, но это, конечно, не так. Сейчас клубу нужно поработать над тем, чтобы оба вратаря действительно стали грозной силой. Вилл в прошлом году не впечатлил, проиграв борьбу за место в составе Федотову. Он неплохой, но явно не элитный хоккеист.

Обмен с ЦСКА ? Иван Федотов продолжит карьеру в армейском клубе, «Трактор» получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/IbuJzTokyz — HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) May 2, 2021

У Эмиля Гарипова последние пару чемпионатов, а особенно 2020/21 получились откровенно кошмарнымы. Не знаю, как вообще можно назвать эту пару отличной на сегодняшний день, нужно быть фанатом «Трактора», чтобы такие фразы вообще приходили на ум. Но потенциал и правда есть. В «Тракторе» должен ответить для себя на вопрос, нужно ли усиливать тренерский штаб. Сейчас в Челябинске финн Симо Вехвилайнен, он работал с вратарями в прошлом сезоне. Роман при нем явно не феерил, зато добавил Федотов. Если все устраивает, то нужно создать идеальные условия для голкиперов, а главное не лезть в работу и не нервировать людей. Что касается Ивана, то впечатляет его карьерный рывок за последнее время. Но быть вратарем ЦСКА — это большое психологическое давление. Готов ли он к этому?

Эмиль Гарипов перешел в «Трактор» ? Соглашение с обладателем Кубка Гагарина-2018 подписано на два года. pic.twitter.com/Ndrb3NoA5y — HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) May 2, 2021

Трямкин остается

Довольно быстро завершилась история с возможным возвращением Никиты Трямкина за океан. Хоккеист подписал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом», и остается в России, видимо, навсегда. Стало известно, что проблема на переговорах с заокеанским клубом была не из-за денег, а из-за срока контракта. Никита хотел два года, а клуб предлагал только один. В Ванкувере не учли, что для Трямкина игра в НХЛ не является предметом мечтаний. Когда он был там, то сильно скучал по дому, по друзьям, по общению. Ментально он вообще не для Северной Америки. Если бы руководство «Кэнакс» действительно верило в хоккеиста, то дали бы то, что он хочет. А ехать на год, чтобы сразу же волноваться о будущем хоккеисту не захотелось.

??Никита Трямкин с нами ещё на два года!



«Автомобилист» продлил односторонний контракт с защитником команды, уроженцем Екатеринбурга Никитой Трямкиным! 26-летний хоккеист остаётся в родном клубе до 30 апреля 2023 года. https://t.co/ca6SesFSOI pic.twitter.com/FIn3C6qXEB — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 2, 2021

Наверное, стоит поставить точку на перспективах Никиты в Северной Америке. Через два года ему будет 28 лет. Если он проведет отличные сезоны, то ему и дома предложат прекрасные условия, если сыграет слабо, то в таком возрасте в НХЛ он будет не нужен. Так что «Автомобилист» сохранил игрока. Но теперь другой вопрос: сможет ли Трямкин прогрессировать в Екатеринбурге? У Никиты всегда была тяга к атаке, когда пришел Билл Питерс, то игроку пообещали, что его порывы не будут пресекаться. Однако он набрал всего на три очка больше, чем при «плохом» Андрее Мартемьянове, при этом игровое время выросло. И к игре Никиты было очень много вопросов. Как бы с такой динамикой к 28 годам не оказаться на рынке, с предложениями из клубов, которые просто хотят попасть в плей-офф.