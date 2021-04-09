«Трактор» решил отказаться от фарм-клуба. Это может уничтожить хоккей в городе

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расслабленность

Если бы ЦСКА выиграл серию у СКА в четырех матчах, то это бы назвали позором. 4-0 в финале конференции — никуда не годится, так что нормально, что питерцы все-таки сумели сократить счет в серии. Игорь Никитин красочно описал причины неудачи: «Ребята вышли поиграть в хоккей, а не работать». Покататься в кайф, подарить удовольствие зрителям — это не для армейцев столицы. Возможно, главный тренер и прав. Титулы получают не просто так, а за счет тяжелого труда, но болельщикам от этого не легче. Хочется, посетив спортивную игру, получить удовольствие от зрелища, а не смотреть на то, как одни не дают играть другим, но выигрывают.

Впрочем, ЦСКА действительно в этот день вышел расслабленным. Не было прежней концентрации, но при счете 3:0 в серии можно дать себе слабину. Не уверен, что наступил перелом в противостоянии, фаворит по-прежнему в Москве, на месте игроков СКА я бы особо не обольщался. Их соперник накануне опаздывал на мгновение к шайбе и не старался в единоборствах так, словно это их последняя схватка. Валерий Брагин на этот раз оставил в запасе Владимира Ткачева, посчитав, что его навыки бесполезны. Наверное, он в чем-то прав, но в четверг и Ткачев набрал бы свои очки, так как на площадке не было рубилова. Больше поразили новые изменения на тренерской скамейке СКА. Теперь нет Бохнера, но к команде спустился Юханссон. Я примерно представляю, что хоккеисты клуба думают по поводу постоянной тренерской ротации. И их настроение дает преимущество ЦСКА. Там такое представить невозможно.

Галерея сегодня особенно хороша ?? И вы знаете почему!

? https://t.co/eI5EZPvm05 pic.twitter.com/BncmiSY6KT — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 8, 2021

Финал

Второй финалист Кубка Харламова определился в очень красивом и результативном матче. «Локо», уступая по ходу второго периода 2:5, сумел сравнять счет к сирене об окончании основного времени, а затем дожал «Ирбис» в овертайме. И это несмотря на травму основного вратаря Егора Гуськова. Ярославский клуб не заметил системы казанского клуба, спокойно создавал моменты и реализовывал их. Для тех, кто следил за «Локо» во время регулярного чемпионата и плей-офф, такие действия команды не стали неожиданными. Например, в похожем стиле они обыграли «Динамо» (Санкт-Петербург) в третьем матче, легко забили СКА-1946, хотя там команда была настроена дать бой в четвертой игре.

Мощнейшая атака, где нет места даже Александру Дарьину, крутой форвард Степан Никулин плюс умение защитников не просто выбрасывать шайбу, а начинать атаку — вот основные слагаемые успеха ярославцев. С «Динамо» в финале такой номер, кстати, не пройдет. Бело-голубые умеют и счет удерживать, и за ошибки наказывать, да и вратарь у них получше. Но финал чемпионата МХЛ получится очень крутым и, наверное, долгим. Плохо лишь то, что пятая игра серии пройдет без зрителей, в Красногорске, так как «ВТБ Арена» будет занята сборной России. Но и перенести матч на другой стадион в ковидные времена невозможно. Дело в том, что хоккеисты национальной команды будут в «пузыре» начиная с первого дня сборов, а переезд в другой город создаст множество проблем. Уж потерпим одну встречу на арене, куда не будут пускать зрителей. Седьмой матч (а мне кажется, что мы его увидим) все равно пройдет в Петровском парке.

Один шаг, который мы не сделали

Спасибо за невероятную поддержку?? pic.twitter.com/aGKipEzDXQ — МХК Ирбис (@mhcirbis) April 8, 2021

Слух

Если это правда и Челябинск собирается отказаться от фарм-клуба, чтобы на сэкономленные деньги приобрести каких-то возрастных хоккеистов, то у меня серьезные сомнения в том, что в «Тракторе» работают хоккейные люди. Это же надо додуматься до того, что серьезной организации не нужна команда в Высшей лиге! Я уже почитал различные расклады про «Челмет». Подсчитано, сколько тренеров руководили командой, сколько раз она попадала в плей-офф, но все это бессмысленная статистика. Надо уметь правильно построить работу фарм-клуба, а клуб Высшей лиги в нормальной системе — это не про титулы. Своя команда в ВХЛ — возможность правильно растить хоккеистов от юношеской до взрослой команды, не терять таланты, давать шанс ребятам, которые переросли уровень МХЛ, но пока не готовы к КХЛ. И для этого на все ступени нужно назначать правильных специалистов, а не смотреть на их прописку.

Известно, что в «Челмет» рассматривали кандидатуру Владимира Голубовича, но назначили Алексея Тертышного — только потому, что он свой, ему надо дать работу. Конечно, если следовать таким принципам, никакой пользы и не будет. Думаю, что команда ВХЛ работала неэффективно только потому, что менеджеры не умели правильно выстроить систему. Оставалось только считать финансовые потери, хотя это смешно. Формально клуб выбросил на ветер примерно 500-600 миллионов, так как «Трактор» не выиграл ровным счетом ничего. «Челмет» и не должен решать большие спортивные задачи. Попали в плей-офф — отлично, не попали — не беда. В таком клубе должны тщательно работать с теми, кто пришел из МХЛ, там можно давать практику хоккеистам с двусторонними контрактами, подпускать ветеранов, которые бы становились играющими тренерами. Закрыть клуб, а сэкономленные деньги потратить на свободных агентов, которые через года-два уйдут, — тупик. Так работают временщики, а не люди, планирующие развивать хоккей в Челябинске.