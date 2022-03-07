«Ак Барс» обречен? Фаворит сезона в ближайшее время может вылететь из Кубка Гагарина

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

После матча «Авангард» — «Ак Барс» все хоккеисты казанского клуба, с которыми удалось поговорить, доказывали, что играли лучше, а ни о каком преимуществе балашихинцев речи не идет. Может быть, они в чем-то и правы относительно последней встречи. Действительно, гости шли вперед, много атаковали — посмотрите на статистику. По броскам — полное превосходство. Но счет в серии — 3-0 в пользу команды Боба Хартли. И с этим не поспоришь. Что толку в этих бросках, в постоянном давлении, если для Шимона Грубеца опасными были лишь пара атак, с которыми он справился. Предсказуемость, отсутствие хитрости — это главные проблемы «Ак Барса». И остается надеяться только на какие-то чудеса.

Один из игроков сказал: «Ну, должен же Грубец дрогнуть». Как можно с таким планом играть на втором этапе турнира? Да, чешский вратарь может провести плохой матч, даже два. Но выиграть четыре игры у «Авангарда» невозможно, особенно когда на скамейке казанского клуба растерянность. Плюс очень сильно подводят хоккеисты, на которых ставили в Казани. На себя не похож Джордан Уил, у которого сейчас 0 очков и «минус 6». Куда-то делась полезность Кэмпфера. Причем он даже у своих ворот совершает грубейшие ошибки. Первая шайба — это не ошибка Тимура Билялова. Стивен подставил клюшку, и шайба изменила направление. Либо не мешай броску с не самой выгодной позиции, либо блокируй так, чтобы она не долетала до ворот. Квартальнов говорит, что у него отличные исполнители, но на последние две минуты на лед не выходит Данис Зарипов, способный что-то придумать в атаке. Тренер ничего не может изменить, он и сам это понимает. Можно поблагодарить «Ак Барс» за сезон, даже если они выиграют 8 марта.

Матч

Три овертайма в игре «Сибирь» — «Салават Юлаев», а также победа новосибирского клуба при довольно невзрачной игре — это то, что теперь будет в этой серии. Как же все быстро меняется! Еще 18 февраля, когда правление КХЛ окончательно определило пары плей-офф, казалось, что шансов у команды Андрея Мартемьянова нет. И вопрос был один — сколько новосибирцы зацепят матчей. Один? Два, если повезет? На дворе первая декада марта, а положение существенно изменилось. Теперь уже в этой паре нет фаворита, а предсказать исход каждой встречи можно лишь случайно. Все решают настрой и меньшее количество ошибок.

Три дня назад, когда уфимский клуб покинули все легионеры, российские ребята из Уфы были на эмоциях. Они победили, но ведь сохранить такой пыл на протяжении нескольких дней невозможно. Андрей Мартемьянов сохранил холодную голову и не стал менять стиль. По-прежнему команда выжидает, никуда особо не лезет, но опасных моментов у чужих ворот прибавилось. Потому что теперь у «Салавата Юлаева» нет ведущего звена, за которым нужно внимательно наблюдать, тратя все силы на то, чтобы остановить Хартикайнена. Посмотрите на тройку Александра Кадейкина. Они опасные, но не такие, какими были финны. И в последнем матче звена вообще не было видно. Дальше будет так, как в воскресенье. Стычки, осторожный хоккей, неожиданные всплески. Но после победы «Сибирь» имеет такие же шансы на выход во второй раунд, что и их соперник. И совсем не важно, что у «Салавата Юлаева» преимущество своего льда.

Плей-офф

В Западной конференции МХЛ определились все участники плей-офф. Чуда не случилось, «Спартак» обыграл «Тайфун» и оставил вне восьмерки «Русских Витязей». Подольская команда не попадает в плей-офф уже три года подряд. Хотя в этом сезоне у них были и весьма отличные периоды, да и состав команды очень интересный. Есть хоккеисты, которые при определенной работе вполне могут заиграть в КХЛ. Но подвели команду странные поражения. Не в криминальном, а в спортивном смысле. В самый важный момент лидерам как будто гири к ногам привязывали.

Других сенсаций на «Западе» МХЛ нет. Немного удивляет, как слабо сыграли «СКА-Варяги». Ведь совсем недавно они не просто попали в плей-офф, а едва не выбили в первом раунде СКА-1946. Да и всегда в питерской системе было много хороших хоккеистов, уж на две нормальные молодежные команды можно набрать. Но на «СКА-Варяги» махнули рукой. Трижды там меняли тренера, а сейчас вообще работает Юрий Панов, у которого и с более опытными игроками в МХЛ ничего не получалось. В итоге — последнее место.

Могли побороться за восьмерку и в Туле, но там не хватило стабильности. В «Академии Михайлова» трижды меняли тренера, причем логики в отставках не было. Зато впервые с сезона-2017/18 в плей-офф попали «Крылья Советов». Александр Степанов, дебютировавший на посту главного тренера, сумел достучаться до ребят. В два ближайших игровых дня клуб из Сетуни должен для себя решить, на какого соперника выходить в первом раунде. Две победы — на СКА-1946, если притормозят — на «Красную Армию». Выбор так себе.