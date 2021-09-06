Судьи КХЛ будут работать на Олимпиаде в Пекине. Они сильнее судей НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Металлург» здорово напугал своих конкурентов в борьбе за первое место в конференции, победив «Барыс». Важно то, как команда это сделала. Уральцы выглядели достойно, имели преимущество, но умудрились пропустить и до 46-й минуты уступали в счете. Хуже всего, что Якоб Лилья отличился в начале третьего периода, а в такие моменты противник начинает суетиться, торопиться, постоянно думая о том, что скоро сирена об окончании матча. Но «Металлург» даже не заметил этого. Ничего не изменилось, они давили, ждали ошибки и получили свой шанс. Перед шайбой Максима Карпова неопытный Кирилл Савицкий нарушил правила, а Эрик Мортенссон недосмотрел за Максимом Карповым.

А за полторы минуты до овертайма Якоб Лилья не сумел вывести шайбу из зоны. Победный гол на счету Андрея Чибисова.

Бывший игрок системы «Виннипега» летом скорее разочаровывал. На Мемориале Ромазана на него смотрели с недоумением, не понимали, что происходит с Андреем. Чибисов слабо выглядел и в Казани, но там больше чудил Николай Прохоркин, и в клубе были озабочены тем, что проваливался центр. Однако, начался чемпионат — и Чибисов вернулся. Мощный хоккеист, умеющий забивать, продавливающий соперников, проводит уже второй классный матч. Но главное, что «Металлург» взял свои два очка как-то уж очень спокойно, словно знал, что все так закончится. Илья Воробьев уже автоматически говорит о проблемах, о том, что в каких-то моментах игра его команды не устраивает, но тренеры никогда полностью не бывают довольны. Мы же не работаем в клубе и можем констатировать лишь то, что «Металлург» заслуженно идет со стопроцентным результатом. В ближайшие девять дней два серьезных испытания — «Салават Юлаев» и «Авангард».

Проблема

«Северсталь», которая порадовала нас своей игрой и результатом в прошлом сезоне, начала сезон с двух поражений. Команда неплохо смотрелась в матче против питерских армейцев, но уступила в основное время. Накануне проиграли минчанам. Андрей Разин не захотел или не смог решить проблему с голкиперами после травмы Владислава Подъяпольского. Не рассчитал, бывает. Подумал, что Дмитрий Шугаев и Константин Шостак сумеют вывезти, хотя чувствовал, что ошибается. В последнем разговоре у тренера вырвалось «главное — угадать, кого выпускать на лед». Но это довольное слабое основание для успешных матчей.

Может быть, зря Разин не проанализировал российский рынок. На тот момент свободным был Александр Судницин. И хотя к его уровню тоже есть вопросы, но он голкипер, поигравший в КХЛ. И уж у него точно больше опыта, чем у двух ребят, которые сейчас на контракте в Череповце. Шугаев и Шостак — довольно перспективные ребята, но слишком уж сырые. И они просто не умеют сериями проводить матчи на хорошем уровне, держать команду в игре. В их карьерах были удачные матчи, но они никогда не считались первыми номерами, разве только на уровне МХЛ, а это не считается. Можно было и поискать вратаря за границей, но на это денег у «Северстали» нет, хотя необязательно сразу бросаться за проспектами НХЛ. Наверняка в Чехии, Швейцарии или в Финляндии есть недорогие хоккеисты с нужным опытом. Решать вопрос надо немедленно. Подъяпольского не будет до января, а к этому времени можно потерять все шансы на выход в плей-офф. Потом объясняй, почему так случилось.

Решение

На Олимпиаде в Пекине будут судьи из КХЛ. Стало известно, что ИИХФ пробила квоту в 50 процентов для европейских судей. Тут международная федерация сработала хорошо. В Северной Америке привыкли считать, что они лучшие, хотя к их судейству гораздо больше вопросов, чем к работе коллег из КХЛ. Мы бы про это знали больше, но обсуждать коллег прилюдно ни один представитель нашей лиги не имеет права, в основном из этических соображений. Но за матчами НХЛ смотрят внимательно, анализируют и все прекрасно осознают, что «косяков» там не просто не меньше, а иногда и больше. Про это просто мало говорят. В Северной Америке не принято говорить об арбитрах, а когда тренеры поднимают эту тему, то нарываются на крупный штраф, а это сразу отбивает охоту предъявлять кому-то претензии. Впрочем, в прошлом году даже Гэри Беттмэну пришлось вмешаться, слишком уж много проблем возникло.

Арбитры нашей лиги — сильнейшие на континенте, отрицать это глупо. Только в КХЛ судьи работают под серьезным давлением, у них такой прессинг, что никому мало не покажется. Причем со всех сторон. Ноют клубы, постоянно присылая какие-то спорные моменты, в судейском комитете, в свою очередь, видят даже то, что не заметили другие, и тоже настаивают на исправлении ошибок. Наши на таком уровне, что поездка в Пекин будет отпуском, они там просто получат удовольствие, а на льду продемонстрируют высочайший уровень автоматически, работать иначе они просто не умеют. Пока, правда, неизвестно, сколько возьмут судей из нашей лиги. Высокие шансы у двух лайнсменов, без которых уже не представить финал (сборная России туда не попадает), но среди главных конкуренция выше. Хорошим результатом будет поездка двух человек, отличным — четырех. Но тут уже международной федерации решать, а там не очень любят, когда одна страна доминирует и старается играть в справедливость, пусть с ущербом по качеству. К утру понедельника в КХЛ выходило на лед 30 главных судей. Ромасько, Одиньш, Наумов, Оленин, Гофман должны начать психологическую подготовку.