Первый русский капитан стал чемпионом канадской лиги. Как это произошло?
Решение
«Куньлунь» официально подтвердил, что следующий сезон проведет в Мытищах. Визиты в Китай до сих пор сопряжены с многочисленными сложностями, и ставить под угрозу проведение чемпионата никто не хочет. Но пока это самая лучшая новость из жизни команды. Других хороших новостей нет. На прошлой неделе стало известно, что у команды большие долги перед хоккеистами. И не только по зарплате, которую не платили три месяца. Речь и о выплатах за экипировку. Прошлым летом с финансированием возникли сложности, хотя принципиальное решение об участии было достигнуто. Если вы помните, то игроков собирали с любительских турниров, из тренажерных залов, и брали вообще всех, правда, от многих отказывались после первой тренировки. Так вот, чтобы занятия проходили нормально, участников просили купить клюшки, коньки, все что угодно под обещание в дальнейшем все компенсировать. Но уже на дворе лето 2021 года, а денег нет.
Говорят, что в конце этой недели зарплату начали гасить, но пока это не точно. Хоккеисты, выступавшие в команде, подтверждают наличие задолженности. До сих пор неизвестно, кто будет тренировать команду, какие игроки там будут выступать. Да, китайской команде чуть проще, так как у них нет лимита на легионеров, но в прошлом году мы видели, что они не получили от этого никакой выгоды. По-прежнему есть шансы, что «Куньлунь» будет формироваться только из китайских хоккеистов, которые в свое время выступали в ВХЛ. Если так, то каждая заброшенная шайба для китайцев будет событием. Но хотя бы со стадионом определились.
Чемпионы
Сразу два российских игрока прошлой ночью стали обладателями титула чемпиона лиги Квебека. В Канаде, наконец, разыграли титул в одной из лиг, хотя всем пришлось нелегко. По нескольку раз турнир прерывали, изменили календарь до неузнаваемости, переходили даже на туровую систему, когда несколько клубов собирались в «пузыре» и встречались друг с другом. Сначала в клубы не могли добраться российские игроки, затем кого-то пустили, а каких-то ребят разворачивали прямо на границе. Так произошло с Михаилом Низовкиным, у которого все документы были в порядке, но ему все равно пришлось провести в самолете 18 часов, так как в Канаду его не пропустили.
В Квебеке все равно преодолели все сложности. В Западной лиге отказались от проведения плей-офф из-за ситуации с коронавирусом, а лига Онтарио вообще отменила турнир, тем более власти предлагали командам отказаться от силовых приемов. От России чемпионами стали два человека. Капитан Михаил Абрамов задрафтован «Торонто», а Егор Сердюк — «Филадельфией». Михаила вы могли помнить по молодежному чемпионату мира. Не сказать, что он там сильно выделялся, но общей картины не портил. Сердюк в решающем матче не играл, но он провел в этом чемпионате 26 матчей и был важной частью команды. В последнем матче «Викториявилль» встречалась с «Валь-д'Ор». Интересно, что за проигравших ни одного матча не провел Александр Мирзабалаев. А ведь он покинул «Русских Витязей» во время борьбы за место в плей-офф, чтобы уехать в Канаду. Хотя на него рассчитывали и в клубе КХЛ. В итоге нападающий проиграл дважды.
Назначение
Клубы Высшей хоккейной лиги определяются с главными тренерами. Пока неизвестно, кто поведет в сезон команды, которые являются чистыми фармами, — «Звезда», «Барс» и «СКА-Нева». Накануне сформировали штаб в Пензе. «Дизель» в прошлом сезоне выступил очень здорово, без проблем попал в плей-офф, прошел первый раунд, но проиграл в четвертьфинале «Металлургу». Однако в регионе сменился губернатор, прежний очень любил хоккей, а новый не определился с симпатиями, что моментально сказалось на финансировании. Довольно быстро в «Дизеле» сменилось руководство, ушел и тренер Алексей Ваулин. Будущее команды было в тумане, но сейчас все становится более понятно.
Генеральным менеджером стал Сергей Лопушанский, но вот выбор тренеров удивил. Так, главным назначен Евгений Мухин, который в прошлом сезоне не доработал до конца в «Стальных Лисах». Причем уволили его не из-за спортивных показателей, а из-за системы работы, которую он предлагал молодым игрокам. Мухину будет помогать Александр Шахворостов, с которым он работает давно, а также Олег Ларионов, разочаровавший своей работой штаб «Лады». Он принял «Ладью», и команда довольно быстро оказалась в аутсайдерах. Выбор руководства «Дизеля» по меньшей мере странный. Мухин и Шахворостов известны как специалисты, которые в 2015 году пришли помогать Евгению Корноухову в «Авангарде», но были уволены по ходу сезона. И хоккеисты не понимали, чего от них хотят, и руководство было удивлено методами работы, да и результатов у команды не было. Корноухова тогда не тронули, хотя именно он звал специалистов себе на помощь. Если болельщики пензенского клуба ждут повторения прошлого сезона, то им нужно умерить ожидания.
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