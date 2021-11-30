«Северсталь» в двух очках от первого места в конференции. Команда побеждает СКА, но это уже никого не удивляет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Единственный, за кого действительно рад в истории с назначением нового главного тренера в рижское «Динамо», так это Владимир Крикунов. Ему уже 75 лет, но человек все равно соглашается на нервную, энергозатратную работу. Если кто-то мечтает о спокойной пенсии, то представляет себе посиделки на даче и возню с внуками. У Владимира Васильевича есть хороший дом в Юрмале, средства, чтобы не смотреть на цены в магазине, но этого ему мало. Для него знаменитое «строительство забора», который он не может доделать уже лет пятнадцать, — тоска. Молодец, всем бы сохранять такую бодрость духа в такие годы.

Но клуб я понять не могу. Мне кажется, что в Риге совсем уже «поплыли», а управление надо срочно тестировать на профпригодность. Что творят в Латвии? Они вообще знают, куда идут, какие задачи решают? Как можно назначать в клуб, где столько европейцев и североамериканцев, человека, от которого устают российские игроки, привыкшие к серьезным трудностям? Никакой логики в назначении нет, а слова про то, что «команда попытается побороться за место в плей-офф», заставляют нервно рассмеяться. Рижане не готовы к решению любых задач. И состав у команды совершенно не такой, и сейчас тренера назначают, который опять будет работать по старым конспектам. А с ними он ничего не смог выиграть и с намного лучше укомплектованным московским «Динамо».

Но главное, что общий менеджмент ужасен. Совсем недавно один из легионеров, покинувших клуб, рассказал о проблемах, когда врачи проспали травму, заставляли выходить на лед с повреждением, а в раздевалке постоянно крик то Сергея Зубова, то генерального менеджера. И это все правда, хоккеист ничего не придумал. У рижан прежде всего организационные проблемы, которые перебивают финансовые. И такие странные, нелепые решения, как назначение нового тренера, подтверждают это. Крикунов — красавец, но «Динамо», видимо, завершает сезон. И еще неизвестно, сыграют ли они через год. Но за последнее годы сделано все, чтобы никто не скучал по рижанам в КХЛ.

Дебют

В «Адмирале» официально назначили нового главного тренера. Смешно, но Леонид Тамбиев уже возглавлял клуб — правда, всего пару недель. Перед прошлым сезоном с ним подписали контракт, а затем во Владивостоке приняли решение пропустить чемпионат. Таким образом, Тамбиев стал тем, кто, поработав в КХЛ, не проиграл ни одного матча. Шанс на высоком уровне получает один из самых титулованных специалистов Высшей лиги.

Правда, вряд ли ему кто-то завидует. Состав у «Адмирала» не для решения серьезных задач. Самая реальная, которую клуб способен выполнить, — уйти с последнего места в конференции. Но думаю, что это сделал бы любой, ведь скоро состав китайцев поменяется чуть ли не на 75 процентов и новые вряд ли успеют сыграться.

Леонид Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера хоккейной команды «Адмирал» — ХК Адмирал (@hcadmiral) November 30, 2021

Тамбиев — один из самых жестких тренеров, работавших в Высшей лиге. Порядки в том турнире довольно суровые, но, даже учитывая особенности, Леонид выделялся. Правда, тренер называет это требовательностью, и, узнавая подробности тех или иных скандалов, соглашаешься с ним. Тамбиев любит порядок и требует полной отдачи от любого сотрудника клуба. Никаких вопросов, только отработанная система приносит результат. Но ведь все в курсе и про его жестокие разборы после матчей, мягко говоря, не слишком дипломатичное общение с хоккеистами. Он не лезет за словом в карман, причем не выбирает выражений. В ВХЛ это проходит. В КХЛ, даже в таком клубе, как «Адмирал», вряд ли его поймут. То есть вы можете, конечно, набрать хоккеистов из Высшей лиги, которые согласятся все это терпеть, но и дальше будете находиться на последнем месте.

Но вдруг латвийский специалист изменится, поднявшись на новый уровень? Нет сомнений, что он заслужил свой шанс. Кубок Петрова он выигрывал с разными командами, да и в прошлом году взял бы трофей, если бы его скандально не уволили из Новокузнецка. Несмотря на имидж, хочется, чтобы у Тамбиева получилось. И тогда остальные будут внимательней следить за тренерами в ВХЛ.

Победа

А «Северсталь» уже в двух очках от первого места в Западной конференции. И у нее еще игра в запасе перед «Йокеритом» и московским «Динамо». Накануне команда Андрея Разина обыграла СКА, но даже громкий успех уже не воспринимается как сенсационный результат. Если в самом начале мы восхищались победной серией череповецкого клуба, то сейчас относимся к ней более спокойно. А почему они должны проигрывать?

Командой руководит тренер, прекрасно понимающий, что именно он хочет видеть на льду. Хоккеисты у него знают, что только доскональное выполнение заданий позволит им побеждать. После победы Разин отметил и то, что костяк у команды сложившийся, изменения последних лет лишь точечные. И это, конечно, сказывается.

??Матч со СКА стал 300-м в КХЛ для Андрея Разина



Команды Андрея Владимировича одержали 143 победы, % реализации большинства — 15,17, игра в меньшинстве — 81,15 %. В разбивке по клубам: «Автомобилист» (91 матч, 43 победы), «Югра» (20, 7), «Адмирал» (5, 3), «Северсталь» (183, 90). pic.twitter.com/CsuZdjmIiv — HC Severstal (@severstalclub) November 29, 2021

Но самое удивительное, что когда речь идет о победах череповецкого клуба, то даже в голову не приходит говорить о каком-то везении. Иногда ведь бывает, что каким-то клубам откровенно фартит, но только не в этом случае. «Северсталь» показывает цельную игру, там все стараются, и победы не выглядят неожиданными. Поражает лишь ситуация. 315 миллионов на зарплаты, продажа Вадима Кудако ради того, чтобы была лишняя копейка, отъезд Владислава Провольнева, травма основного голкипера, легионеры, которые не интересовали другие клубы КХЛ, Давид Думбадзе — пятый бомбардир команды среди форвардов. Нет вроде бы ни единого повода для успеха. Но команда на третьем месте в конференции и в двух очках от первого места. Чудеса.