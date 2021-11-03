За что боссы «Динамо» невзлюбили Шипачева? Клуб твердо намерен обменять главную звезду всей лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Ситуация

То, что над Вадимом Шипачевым сгустились тучи, стало известно не в последние пару недель, когда команда стала много проигрывать. Проблемы возникли сразу после смены менеджеров в «Динамо». Прежних вытеснили, а новые люди с недоумением смотрели на оформленное соглашение с нападающим и не понимали, как его можно было подписывать. Хоккеист мог получить за три года 360 миллионов рублей, такую зарплату многие считали завышенной. А уж когда Андрей Сафронов получил официальный статус советника, то ситуация обострилась. Ждали, когда Шипачев даст повод. И последние неудачи команды обострили обстановку.

К хоккеисту никаких вопросов. Во-первых, посмотрите на его статистику. Во-вторых, он никого не заставлял подписывать такое соглашение, не шантажировал. Ситуация была простой. Вадим во время переговоров разговаривал не о деньгах, не о бонусах, а о том, кто будет еще в команде, способна ли она бороться за Кубок Гагарина. Так-то у него было предложение из «Автомобилиста». И пусть на меньший срок, но деньги были такими же. Однако форварда заверили, что вокруг него будет строиться чемпионский коллектив. Все забыли, что в «Динамо» ничего нельзя планировать даже на месяц. И когда пришли те, кто не был так заинтересован в нападающем, появились вопросы. Шипачева попрекали контрактом все последнее время. Рассказывают, что после поражения от питерцев Андрей Сафронов, проходя мимо Вадима, небрежно бросил: «Я бы тебе таких денег не дал». Так что не удивляйтесь, что в ближайшее время хоккеист покинет клуб. Экономический вопрос тут не самый главный, просто у нового советника иные представления о строительстве команды.

Отказ

«Авангард» публично признал трансферную ошибку, внеся в список отказов нападающего Франсиса Паре. И, кстати, происходящее в «Динамо» тут совершенно не причем. Никакую платежку не освобождают, так совпало, решение по хоккеисту было принято сразу после матча с «Ак Барсом», когда он провел на площадке 15 минут и отметился лишь отрицательным показателем полезности. В 16 матчах у нападающего две заброшенные шайбы, причем одна из них — в ворота сочинского клуба, в то время переживающего сложные времена.

Отказ от Франсиса логичен, так ведь и приглашение выглядело весьма странным. Нужно было еще тогда задуматься, почему это «Автомобилист», решивший собрать всех иностранцев КХЛ с правильными (белорусскими и казахстанскими) паспортами, даже не взглянул на бывшего нападающего минского «Динамо». Понимали, что он не мог усилить команду. Паре провалил последний регулярный чемпионат, набрав 10 (3+7) очков в 35 матчах. Иногда он не попадал в состав, с ним хотели расстаться, но не планировали платить компенсацию. Паре даже в обороне ничем особо не помогал. Он не разрушитель, но только и в атаке выходило не очень. Но в «Авангарде» решили взять уроженца Канады, посчитав, что с ним Бобу Хартли будет просто находить общий язык. Все закончилось пшиком.

Это подписание такое же нелепое, как в свое время — контракт с Иваном Лисиным. Форвард с «поставленным броском» ныне получает крохи игрового времени в «Буране». Отказ от Паре — это не знаменитый «план Б», о котором предупреждал Александр Крылов. Да и не существует никакого плана, как выясняется. Но напомним, что у четырех игроков, которых взяли этим летом, ноль заброшенных шайб. Да и Никита Сошников не спешит отрабатывать свой обмен.

Сегодня продолжим выезд — на этот раз играем в Нижнекамске ? pic.twitter.com/P9AEetBLQZ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 3, 2021

Матч

Шикарная игра между СКА и «Металлургом» порадовала всех, кто решил посмотреть встречу. В это раз не было сомнений, что играют лидеры своих конференций. Логично и то, что команды определили победителя в серии буллитов. Иногда ведь кажется, что у магнитогорского клуба все не слишком серьезно. Мы привыкли, что у Ильи Воробьева весьма неровная карьера, да и хоккеисты могли насытиться победами, снизить к себе требования, расслабиться, понимая, что снизу их никто не поджимает. Но были в итоге какие-то минутные помутнения типа ужасного матча против «Сочи», натужной игры против «Витязя», два поражения от «Салавата Юлаева». Когда приходит время работать и показать себя, никого дважды просить не приходится.

Передаем атмосферу крутого хоккея в Ледовом через фотокарточки. Давайте листать на https://t.co/uOZi8hyD9s pic.twitter.com/wrbV3D1Dxv — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 2, 2021

Тренеры магнитогорского клуба оставили в запасе Николая Голдобина и Дениса Зернова, а все равно парни выглядели мощно, цельно и бились на равных с соперником, набравшим ход. В очередной раз порадовал Никита Коростелев, доказывающий, что его обмен из ЦСКА — большая ошибка армейцев. Мало кто умеет так воспользоваться моментом, как сделал это хоккеист с Урала.

Питерцы, получив в оборону Мэтта Робинсона и Микко Лехтонена, теперь закрыли для себя вопрос с основными защитниками. Есть топ-2 и остальные. Игорь Ожиганов не попадает в состав уже три матча подряд — это ведь не просто так. Ему давали возможность стать защитником первой пары с большинством, а он ею не воспользовался. Теперь придется ждать новой возможности, никто не знает, сколько времени это займет. Блестящую форму набрал Андрей Кузьменко. При этом он играет без Антона Бурдасова, хотя казалось, что будет готовая связка на весь сезон. Но какие могут быть связки в команде, где столько игроков? Проблема раздутого состава остро строит перед СКА. Просто в последнее время за победами это не так видно.