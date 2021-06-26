«Ак Барс» повысил зарплату двум молодым игрокам, «Адмирал» продолжает закупаться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переподписания

«Ак Барс» устал искать новичков и принялся за игроков с действующими контрактами. Артему Галимову увеличили срок договора, теперь он будет выступать за команду до конца сезона-2023/24, плюс ему и Дмитрию Воронкову подняли зарплату. Последний по-прежнему связан с клубом до 30 апреля 2023 года, только получит за это время больше.

Говорят, что генеральный менеджер Марат Валиуллин осознал, что Дмитрий легко может выкупить свой договор и уехать за океан. Сумма не такая уж и большая, если ты решил начать новую жизнь, так что в «Ак Барсе» решили подстраховаться. Нормальное решение, хорошо бы, конечно, и Воронкова оставить надолго, впрочем, два года по нынешним меркам — прилично. И Галимов, и Воронков на пути к тому, чтобы стать лицом клуба, при всех достоинствах в Америке им пока делать нечего, да и давно пора понять хоккеистам, что клубы НХЛ должны гоняться за ними, демонстрировать заинтересованность, а не просто драфтовать и вести себя так, словно сделали одолжение. Кроме того, в Казани очень сильно не хотят повторения истории с Яруллиным, которого не сумели оставить в родном клубе.

Наконец-то оформлены отношения с «Нефтяником» из Альметьевска. Теперь это официально фарм-клуб казанцев, а ведь раньше такого договора не было, несмотря на то что у команд один спонсор. Но тут другая проблема. Курирует спортивный блок «Нефтяника» Раил Якупов, из команды которого сейчас сбежали все лидеры. Бывший менеджер «Нефтехимика» и отец одного из самых странных игроков КХЛ довольно агрессивен в общении, не умеет выстраивать отношения и ведет себя как хозяин, а не менеджер. Но это уже нюансы, которые должны волновать исключительно «Ак Барс». Странно, конечно, зачем им второй фарм-клуб, если они свой «Барс» никак не научатся использовать правильно.

Новые контракты! Артём Галимов подписался до 30 апреля 2024 года, Дмитрий Воронков заключил соглашение на новых условиях с прежним сроком действия до конца сезона 22/23 ? https://t.co/ZjLrrjj8FT pic.twitter.com/DKh2fT6Osl — ХК Ак Барс (@hcakbars) June 25, 2021

Новички

«Адмирал» подписал еще несколько новых игроков. Пока нет никаких вопросов или странных приобретений. Нападающий Артем Гареев из «Северстали» — боец, здорово разрушает, не боится шайбы и на льду очень злой. Но, конечно, это третье или четвертое звенья, игра в меньшинстве и покусывание лидеров соперников.

У «Спартака» выменян Михаил Котляревский, у него были удачные игры в Москве, но слишком мало, чтобы всерьез говорить об усилении. Взяли трех защитников. Абсолютно понятно, зачем команде Виталий Меньшиков: у него есть репутация и он никому не позволит играть подло против своих партнеров. Удивлен, что «Барыс» не поборолся за другого новичка дальневосточников — Леонида Метальникова. Он не безупречен, но очень старателен и аккуратен. Коллеги-легионеры из казахстанского клуба могли сыграть лучше него, но иногда проваливались, Метальников же большую часть чемпионата провел на стабильном уровне.

Динару Хамидуллину давно пора было играть в КХЛ. Кажется, что он был жертвой «Ак Барса». Клуб владел правами на него, не давая возможности самостоятельно построить карьеру. Динар немного поиграл в КХЛ пять лет назад и, кстати, довольно неплохо смотрелся в «Северстали». Для него сейчас хороший шанс выйти на новый уровень, но понадобится время.

Теперь Владивосток должен все-таки предъявить какие-то козыри. Где люди, которые будут играть в первом звене? Есть ли в планах приглашать иностранцев и каких именно? Все контракты, подписанные после допуска к ЦИБу, делают клуб сильнее лишь «Куньлуня» в Восточной конференции, но 11-е место вряд ли кого-то устроит.

Обмен

К большинству сделок «Спартака» после смены руководства нет вопросов, но последний обмен подпортил это впечатление. Клуб взял из «Трактора» Владимира Бобылева и Никиту Язькова, да еще и заплатил за это денег. Когда менеджеров расспрашиваешь о таких сделках, то они как под копирку говорят о том, что подобные приобретения «удлиняют лавку», а парни будут чаще играть в ВХЛ и «им нужно проявить себя, чтобы пробиться в состав». Напоминают, что зарплаты у хоккеистов небольшие, так что никаких потерь нет. Моментально забывается, что существует клуб МХЛ, свой чистый фарм-клуб, и если там нет людей, которые выполнят те же функции, тогда кто-то работает очень неправильно.

Язьков как-то прославился непомерно высокой зарплатой, учитывая свою игру. В «Амуре» у него было аж 25 миллионов рублей, которые ему дал в «Магнитке» Геннадий Величкин. Но прошлый сезон хоккеист провалил. Помните, на кого обменял его Роман Беляев, нынешний спортивный директор красно-белых, работавший тогда в Челябинске? На Александра Шарова, при этом в качестве основного аргумента был финансовой мотив. Язьков в сезоне-2020/21 не провел ни одного матча в КХЛ. Был в «Соколе» от Хабаровска, в «Челмете» от «Трактора». И сколько в него еще будут верить?

Бобылеву всего 24 года, и кажется, что ему просто не везет. Два года он провел в Западной лиге, его заметили и выбрали в пятом раунде драфта-2016 (на 50 мест выше, чем Максима Мамина из ЦСКА). Но за «Торонто» он не сыграл ни одного матча и вернулся в Россию. Дома как-то все не получалось, хотя был в «Спартаке», «Салавате Юлаеве» и «Тракторе». Что-то в парне есть, но никто не может потерпеть и дать нападающему возможность почувствовать уверенность в своих силах.