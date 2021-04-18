«Динамо» нашло нового партнера для Шипачева. Скоро за него начнется драка ведущих клубов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

Сегодня стартует финал Кубка Гагарина. У ЦСКА будет преимущество перед «Авангардом». Армейцы уже давно отдыхают, привели себя в порядок, залечили небольшие повреждения и спокойно ждали команду, которая затратила много эмоций. Команда Боба Хартли даже в Балашиху не вернулась, например, открытую тренировку, положенную по регламенту, они собираются проводить 21 апреля, когда уже сыграют две встречи.

До конца сезона клуб потерял Алексея Емелина, есть сложности со здоровьем у некоторых нападающих. Казалось бы, что у подмосковного клуба совсем нет шансов. Но это не так. «Авангард» обыграл казанцев, хотя тоже не считался фаворитом в этой паре, плюс ЦСКА не так уж и впечатлил в противостоянии со СКА. Питерцы нашли подход, только слишком поздно, времени не хватило. Два года назад армейцы разгромили в финале «Авангард» — 4:0, но вряд ли сейчас будет такое преимущество, ведь состав у московского клуба совсем не такой мощный. Есть звено Окулов — Шалунов — Мамин, но остальные тройки нападения не такие грозные. Они по-своему опасные, но стабильности нет. Да, у Игоря Никитина есть система, но она чем-то похожа на «Авангард», а уж Хартли знает, как разбираться с себе подобными. Опять же вспомните, как они прошли «Ак Барс» и «Металлург». Нам бы хотелось, чтобы все финальные игры прошли весело, зрелищно, но этого, конечно, не будет. Однако сейчас определяется лучшая команда кошмарного сезона. Напряжение высокое, и мы должны его прочувствовать.

Преимущество

Два матча прошли в финале турнира Высшей лиги. С начала плей-офф все ждали битву между «Югрой» и «Металлургом», но увиденное пока разочаровывает. «Югра» выиграла обе домашние встречи, а новокузнецкая команда почему-то выглядит растерянной. Главный тренер ханты-мансийцев Вадим Епанчинцев, вернувшийся в ВХЛ из КХЛ, еще раз подтверждает звание сильнейшего специалиста второго российского дивизиона. С активной и атакующей командой он разбирается очень грамотно, не позволяя сопернику применить свои козыри. Хоккеисты из Кемеровской области сильны атакой, но их вяжут грамотно, не давая поднять головы. При этом к своим моментам «Югра» подходит очень аккуратно.

Сейчас команды перебираются в Новокузнецк, дома «Металлург» действует еще агрессивнее, но в других раундах они и на чужой площадке особо никого не стеснялись. А тут просто вообще ничего не выходит. Епанчинцев до финала предупреждал, что соперники будут «сушить» игры, ведь слишком велика цена победы. Теперь понятно, что он имел в виду исключительно свой клуб. Удивительно и то, что «Югра» по-прежнему использует странную схему, меняя вратаря каждый матч вне зависимости от результата. Но никто не психует, оба голкипера смирились, выкладываются в каждой встрече и потом получают время на отдых. Правда, вряд ли «Металлург» сдался.

Слух

Нападающий Станислав Галиев может перейти в московское «Динамо» после 30 апреля. На самом деле хоккеист может оказаться и в рижском «Динамо», «Барысе» или поехать во Владивосток. Он становится неограниченно свободным агентом и волен подписывать контракт с кем угодно. Понятно, почему бело-голубые очень серьезное внимание обращают на таких хоккеистов. В первом звене есть только Вадим Шипачев, ему надо подобрать хороших партнеров, чтобы они делали результат. Станислав — отличная кандидатура, сейчас цена его взлетит, так как бороться за хоккеиста начнут не только динамовцы, но и казанский клуб, наверняка «Автомобилист», разочарованный тем, что тот же Шипачев отказался от более выгодного финансового предложения. Я бы не сбрасывал со счетов «Авангард» и «Металлург».

Кажется, что «Ак Барс» будет аутсайдером в этой гонке. Работать с Дмитрием Квартальновым непросто, а в этом сезоне Станислав был если не на вторых ролях, то значительно потерял в доверии. Сократилось игровое время, снизилась статистика. В плей-офф он, наоборот, показал себя, и это делает его будущий контракт платиновым. Какой смысл оставаться у тренера, который мог дать ему 12 минут, оставить в запасе и верил лишь в своих иностранцев? Меньше чем через две недели начнется настоящая драка за игрока, и он тоже должен не ошибиться с выбором. Все-таки 29 лет.