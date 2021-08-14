Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

История с возвращением «Адмирала» в КХЛ уже давно превратилась в комедию, и вчерашнее решение руководство клуба расстаться с главным тренером — эпизод, прекрасно вписывающийся в общую картину. Сергей Востриков получил первый шанс в КХЛ, но не воспользовался им. Но кто по-настоящему верил, что клуб из Владивостока не совершает ошибку, назначая его на этот пост? Изначально такой выбор выглядел авантюрой. Тренер работал в ВХЛ, затем в Азиатской лиге, но ничем не доказал, что готов трудиться среди лучших.

Впрочем, мы привыкли к чудачествам менеджеров из Владивостока. Сначала они говорили, что не имеют отношения к долгам за 2017 год, хотя КХЛ сразу дала понять, что вернуться в элиту можно лишь при этом условии. Затем непонятно чем занимались два с половиной месяца, не сделав ничего, чтобы расплатиться. Реально считали, что все всё забудут. Не забыли и долго не давали клубу доступ в ЦИБ, из-за чего было трудно комплектовать команду. В «Адмирале» одумались, начали платить, им позволили заключать контракты, но клуб снова стал затягивать решение вопроса.

Сейчас лига снова дала возможность работать с документами, но надо проконтролировать, отдадут ли долги до конца. Игорю Бобкову выплатили только половину, но могут и забыть о второй части. В будущем сезоне «Адмирал» будет всерьез конкурировать с «Куньлунем» за последнее место на «Востоке», но китайцы, набрав хоккеистов пару недель назад, производят фурор в летних матчах. А у «Адмирала» ни серьезного состава, ни порядка, ни концепции, да еще и насмешили всех, уволив тренера через три недели после начала сборов. Во Владивостоке поторопились с возвращением.

Оптимизм

«Сибирь» стала победителем Мемориала Ромазана, обыграв в решающем матче «Металлург». Ровно год назад сибиряки так же уехали из Челябинской области с кубком, но затем провалились в сезоне, заняв лишь девятое место в таблице. Но не надо никаких аналогий. В Новосибирске сейчас всё совершенно иначе. Андрей Мартемьянов, совершенно незаслуженно пропустив сезон, вернулся прежним, возможно, еще более голодным, чем был в «Автомобилисте». Это один из самых недооцененных тренеров, который уже неоднократно доказывал, что способен приносить результат. В «Сибири» порядок, спокойствие, все знают, что делать.

Такой пример: Мартемьянов не скупится на выходные, дает по два свободных дня, но все хоккеисты знают, что первое занятие будет очень тяжелым. И так будет постоянно, ничего не изменится до конца сезона. Он по-прежнему проповедует философию — все хоккеисты одинаковые, нет деления на опытных или молодых, легионеров и россиян. И даже если у новосибирцев начнется черная полоса (а возможно, она будет, с таким-то календарем), то отношение к игрокам не поменяется. Хоккеисты видят порядок, им все нравится, и они готовы работать.

? «Сибирь» обыграла «Металлург» 3:1 и выиграла Кубок Ромазана! ?? pic.twitter.com/sXxCuTYrHy — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 13, 2021

Казалось, что у команды возникнет проблема с обороной из-за травмы Юрки Йокипакки. Но опасения оказались напрасными. На Юрки, оказывается, свет клином не сошелся. Конечно, еще не все идеально, существуют проблемы, что естественно для середины августа. Но у Мартемьянова есть план, как с этим справиться. Не забывайте, что еще идет поиск легионера, и брать его будут на какое-то конкретное место, а не по статистике на сайте. «Сибирь» наряду с «Металлургом», «Трактором», «Локомотивом» и «Йокеритом» к этому времени производит очень хорошее впечатление. Видите, в какой компании команда?

Молодежка

Опубликован состав молодежной сборной России, которая отправится на турнир в Чехию. Впереди молодежный чемпионат мира, тренерам надо проверить максимальное количество кандидатов, тем более что до сих пор не известно, будет ли самый важный этап подготовки — суперсерия против сборных канадских лиг. Поездка в Чехию в любом случае бесценна, тем более, видимо, в этом сезоне для молодых игроков не выделят один из этапов Евротура, как год назад.

Отметим появление в команде вратаря Захара Виноградова из «Бурана». В прошлом сезоне он впечатлял в некоторых матчах Высшей лиги, а летом мне лично удалось понаблюдать за ним против команды из Тулы. Растет очень приличный голкипер, странно, что его еще не приобрели в КХЛ, воронежцы могут неплохо заработать. Посмотрят на Василия Пономарева, у которого что-то совсем не идет в «Спартаке» после возвращения из Канады. Ни доверия, ни перспектив. Проверят, как восстановился после травмы и операции Шакир Мухамадуллин, а он ведущий игрок команды Ларионова, без него будет тяжело.

? 26 августа в Чехии начнётся Турнир четырех наций, в котором примет участие наша молодёжная сборная.



Подготовка к турниру стартует уже на следующей неделе: https://t.co/fe5sSLwIew#россиявмоемсердце pic.twitter.com/TbPzJ5LizW — Хоккей России (@russiahockey) August 13, 2021

Видно, что главный тренер набрал хоккеистов, чтобы оценить потенциал, ни о каком спортивном результате речи не идет, так что не переживайте из-за возможных неудач и не переоценивайте победы. Там не на счет смотреть будут. Очень интересно, как проявят себя Семен Буйван, Филипп Зотов или Кирилл Кадышев, ведь в МХЛ они выделялись. Хорошо, что снова приглашен вратарь Егор Гуськов. Будем надеяться, что он выйдет хотя бы в одном матче, а то на турнир в Сочи съездил туристом.