Молодого центра могут закопать в «Спартаке». Теперь мы знаем, как пропадают таланты

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Нападающий «Спартака» Василий Пономарев, вернувшийся из Канады в Россию, может продолжить карьеру в другом клубе. Хоккеист, который сейчас находится в расположении сборной, дал интервью, в котором отметил, что у него есть недопонимание в отношениях с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. При этом в «Химике», куда его переводят, наоборот, все прекрасно. Это действительно так. Если смотреть матчи за фарм-клуб, то видишь зрелого хоккеиста, думающего на льду, принимающего интересные решения. И Сергей Решетников, считающийся системным тренером, разрешает хоккеисту творить на площадке. Мы даже не берем статистику. Конечно, она у Василия лучше в ВХЛ, так как там он проводит на льду в среднем 14 минут. В 12 матчах за красно-белых в КХЛ Василий только один раз провел на площадке 10 минут, а его среднее время не превышает 4 минут.

Когда Пономарев возвращался из Северной Америки, то у него были совсем другие договоренности с руководством. Никто место на площадке не гарантировал, но обещали честную конкуренцию. Борис Миронов с первых дней на новой должности на Василия не обращал внимания. Хоккеист либо не попадал в состав, либо был четвертым центром, при этом клуб все время искал усиления именно в этой линии. Уж и непонятно, какие претензии были к Пономареву, главный тренер ни разу их внятно не сформулировал. Но Пономарев, по мнению штаба, уступает и Игорю Швыреву, и Даниилу Квартальнову, и даже, видимо, Глебу Шашкову до обмена последнего в «Динамо». При этом Миронов спокойно закрывает глаза на весьма посредственные матчи в исполнении Лехтери, Петтерсона и Локтионова. Понятно раздражение Василия, справедливости в «Спартаке» нет. Очень интересно, что решат красно-белые. У команды одна победа в последних шести играх, они пока в зоне плей-офф, но не чувствуют себя уверенно. Надо делать выбор.

Вратарь

Рижское «Динамо» подписывает вратаря Юлиуса Гудачека, одновременно расставшись с Матеем Маховским. Что касается последнего, то это большая ошибка рижан, можно было бы с таким же успехом держать в основном составе какого-нибудь местного голкипера, тем более выбор есть. Матей удивил 83 процентами отраженных бросков, в среднем он пропускал больше четырех шайб, причем пропущенные голы были совсем уж слабыми.

Гудачек после ухода из «Спартака» искал работу, но не преуспел в этом. Словак отказывался от предложений подписать договор с каким-то клубом из родного чемпионата, ожидая других вариантов, и дождался-таки шанса. Правда, в Риге он не заработает больших денег, но хотя бы напомнит о себе. Впрочем, ему нужно сыграть очень круто, чтобы в дальнейшем в КХЛ рассматривали его кандидатуру.

А для начала нужно вытеснить из состава Юхана Маттсона. Это не так-то и просто. Швед, конечно, не является сенсацией, но дело свое знает. У него уже восемь побед, что для такой слабой команды довольно много. Серьезных провалов практически не было. Семь шайб с «Йокеритом»? Но там на месте стояла вся команда. По-настоящему слабо он ни разу и не играл, хотя в некоторых моментах мог бы выручать. Приглашение Гудачека логично. Как основной вратарь команды Юлиус не годится, а с ролью бэкапа должен справиться. В «Спартаке» он разочаровывал, но там была немного другая ситуация. Гудачеку доверяли полностью, закрывали глаза на косяки, и в какой-то момент он осознал, что стал незаменимым. Это его и подвело. В «Динамо» будет другая ситуация.

Расставания

Два клуба, которые не попадают в плей-офф, расстались с хоккеистами, приглашенными в межсезонье, считая, что усиливают состав. Удивил провал Дениса Вихарева в «Сочи». Мы его знаем как довольно качественного нападающего, в карьере у которого было два сезона, когда он либо подбирался к отметке в 30 очков, либо преодолевал ее. В прошлом году у Дениса не сложилось в родном Череповце. Андрей Разин не разобрался в форварде, постоянно менял ему позиции и партнеров, в итоге Вихарев закончил сезон с 15 очками, и новый контракт ему не предложили.

В «Сочи» он ехал к своему тренеру Евгению Ставровскому, Дениса рассматривали как форварда первого звена, и чемпионат он начал классно, набрав 5 очков в 2 матчах. Но в следующих 14 встречах у Вихарева было лишь три передачи, а потом он получил травму. Вернуться в состав не получилось. Андрей Назаров тоже был невысокого мнения о хоккеисте, в итоге было принято решение обменять нападающего в «Нефтехимик». Денис может играть в центре, с краю, может быть, в Нижнекамске к нему вернется уверенность в себе.

«Витязю» стал не нужен Микс Индрашис. Но тут другая ситуация. К латвийскому форварду в начале сезона претензий не было. Он играл в первом звене, стабильно набирал очки, был заметен даже во время серии из семи поражений. Но Юрий Бабенко старался что-то поменять, в итоге нападающего убрали из первого звена, чтобы усилить вторую тройку. Но ничего хорошего не вышло. Микса гоняли с центра на фланг, постоянно меняли партнеров, лишили большинства. Все закончилось тем, что легионер завял, у него была серия из 13 матчей без голов, но самое печальное, что он действительно играл плохо. Индрашис едет в «Адмирал», но очень большой вопрос, сумеет ли он помочь команде. Впрочем, там и в первом звене есть места.