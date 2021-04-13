Легендарный защитник возглавил худший клуб КХЛ. Зачем Сергею Зубову рижское «Динамо»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вылет

СКА завершает сезон, уступая в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА. И у меня есть уверенность, что если бы в лиге были равные условия для всех, то команда вылетела из плей-офф гораздо раньше. Но в турнире, где первая четверка конференций была известна заранее, проблемы питерцев не так бросались в глаза. Мы-то о них знали, постоянно говорили, но в ответ руководство могло продемонстрировать таблицу.

Ошибок же у питерцев было очень много. Это и формирование состава, когда хорошая игра — не гарантия появления на площадке в следующем матче, и приглашение игроков на позиции, которые уже заняты, и странное противоречие между задачами клуба и реальными делами. На словах развивают молодых, готовят кадры для сборной, на деле же приглашают шесть иностранцев на ключевые позиции, а перспективных игроков ротируют. И все равно питерцы стали вторыми в конференции, дошли до полуфинала. Это говорит об уровне турнира гораздо ярче, чем какие-то другие события. Были и хорошие дни, например, очень грамотно разобрались с московским «Динамо» в плей-офф, но это был лишь эпизод. Очень интересно, какие выводы будут сделаны по итогам этого чемпионата.

Назначение

Сергей Зубов стал главным тренером рижского «Динамо». Он легко отказался от работы в системе «Далласа», но та должность, на которую его назначили, изначально рассматривалась как благодарность легенде за то, что он сделал для клуба. Звезды поступили так, как нужно, будьте уверены, что второй раз они Сергея не возьмут к себе, не найдут теплое место, где ничего не надо будет делать.

К тренеру Зубову отношение неоднозначное. Многие хоккеисты, которые с ним работали, отзываются о бывшем защитнике с уважением, отмечают, что у него правильные игровые принципы, понятный стиль. При этом Зубов весьма тяжелый человек — да мы все помним его по «Сочи». Найти с ним контакт невозможно, несмотря на жизнь в Северной Америке, он остался воспитанником СССР, подозревающим, что все вокруг шпионы и желают зла команде. Это касалось не только журналистов, но и самих хоккеистов. Если он что-то придумывал для себя, то переубедить человека было невозможно.

Но интерес к рижанам даже ниже, чем к сочинцам, Зубов довольно быстро сделает так, чтобы к нему не подходили, если, конечно, за последний год он не сделал для себя никаких выводов. Только непонятно — зачем ему рижский клуб? Сейчас там есть несколько молодых латвийцев, весьма сырых, не существует костяка команды. Рижане опять наберут всяких средних хоккеистов из Европы и Северной Америки, а поскольку денег у них немного, то рассчитывать на каких-то сильных исполнителей не приходится. Эта команда прямо сейчас смотрится как аутсайдер, таким и будет, впереди у нее борьба с «Сочи», «Витязем» и минским «Динамо» за то, чтобы не стать последними в конференции. И даже бесспорных тренерских навыков Зубова не хватит для изменения ситуации. Но уже хорошо, что в этот раз рижане определились с тренером не под конец лета.

Обмен

Александр Барабанов обменян из «Торонто» в «Сан-Хосе». «Акулы» пусть и не потеряли шансов в борьбе за место в плей-офф, но вряд ли попадут туда, хотя будут биться до последнего. Жертва агента получает последний шанс закрепиться в НХЛ, так как контракт заканчивается этим летом, а отрезок в Канаде получился просто ужасным. 13 матчей, одна голевая передача, редкие появления на площадке, отправка в АХЛ.

Конечно, Барабанова ни в коем случае нельзя было отправлять в «Торонто», для этого достаточно было изучить состав нападающих, но форвард доверил свою карьеру не тому человеку. В итоге — оглушительный провал.

Есть ли шанс у Александра в Калифорнии? Конечно. Состав атаки «Акул» не самый лучший, есть хоккеисты, которых достаточно легко «съесть», тут даже сомнений нет. Все зависит от самого хоккеиста, однако прошла большая часть чемпионата, а Барабанов фактически не играл. Даже статистика в АХЛ — никакой не показатель. Лига фарм-клубов всегда была специфическим местом, а нынешний регламент и ковидные правила превратили ее в довольно странный турнир. Александр теперь должен не просто прыгнуть выше головы, но сделать двойное сальто, чтобы показать себя. Этой ночью он технически не успел сыграть против «Анахайма», но наверняка на этой неделе выйдет на лед.