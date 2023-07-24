Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду

Последний случай с Николаем Коваленко, договорившимся с «Колорадо», но оставшимся на сезон в «Торпедо», — яркий пример.

«Торпедо» продолжает использовать аренду игроков с контрактами в НХЛ. Подобные сделки выгодны всем сторонам. Клуб за океаном доверительно передает хоккеиста в КХЛ, чтобы ускорить развитие на взрослом уровне. Так поступила «Миннесота», продлившая аренду Владислава Фирстова в Нижний Новгород. Вместо того чтобы скитаться по АХЛ, талантливый нападающий проведет еще год под крылом Игоря Ларионова. Хоккеисты у Профессора раскрываются и прогрессируют — все видели это по итогам прошлого сезона «Торпедо».

В городе, «похожем на светлый сон», перезагрузил карьеру Николай Коваленко, ставший лучшим бомбардиром автозаводцев в регулярке и плей-офф. За 66 матчей ярославец набрал 61 (24+37) очко. Сын Русского Танка задрафтован «Колорадо». «Эвеланш» следят за развитием проспекта и предложили форварду подписать контракт до начала сезона-2023/24. Коваленко договорился о соглашении с «Лавинами», но останется в «Торпедо» на правах аренды, как и Фирстов.

Николай Коваленко. Фото ХК «Торпедо»

Коваленко — главный выгодоприобретатель сделки. 23-летний нападающий доиграет сезон-2023/24 за «Торпедо», после чего отправится в систему «Эвеланш». Теоретически, если нижегородцы рано закончат чемпионат, Николай успеет прочувствовать североамериканский хоккей до старта плей-офф и наладит контакт с тренерами. Выиграл форвард и в финансовом плане. По контракту с «Торпедо» Коваленко получит 27 миллионов рублей. «Колорадо» выплатит еще 92,5 тысячи долларов. Неплохая сумма по нынешнему курсу.

«Торпедо» сохранило лидера прошлого сезона, в котором заинтересован клуб НХЛ, еще на год. Руководство нижегородцев показало, что с североамериканскими коллегами можно находить компромиссы и решать вопросы мирным путем. Коваленко — ценный актив автозаводцев. Заменить нападающего на обнищавшем рынке было бы проблематично. Поэтому сделку с «Колорадо» оценим как очевидный успех «Торпедо». Коваленко останется в команде, а если через год форвард не закрепится в «Эвеланш» до дедлайна в КХЛ, то сможет вернуться в Россию.

Николай Коваленко. Фото ХК «Торпедо»

Сложнее разглядеть выгоду для «Колорадо». На Николая клуб потратил 171-й пик драфта-2018. Игроков в поздних раундах выбирают для укрепления глубины системы и будущих перспектив. В большинстве случаев это слепые попытки угадать перспективного хоккеиста. Тонкий расчет заканчивается примерно на третьем раунде. В случае с Коваленко «Эвеланш» могут оформить настоящую кражу. Проспект из шестого раунда стилистически подходит североамериканскому хоккею. Настырный, по-спортивному наглый и пробивной нападающий, который свободно чувствует себя в силовой борьбе и умело обращается с шайбой. Такие форварды ценятся за океаном. «Лавины» схитрили и первый год контракта закрыли арендой в КХЛ. Это значит, что клуб заинтересован в Николае в недалеком будущем.

В России от Коваленко отказались «Локомотив» и «Ак Барс», но с Ларионовым в «Торпедо» нападающий раскрылся и разнообразил собственный атакующий потенциал. Тренер развязал руки форварду, дал больше свободы в чужой зоне. Такой подход вернул Николаю уверенность. Все увидели Коваленко, который запомнился по игре за молодежную сборную России. Еще год в «Торпедо» поможет игроку закрепить уровень и доказать, что прорыв в прошлом сезоне не случайность, а закономерность. После чего можно задуматься о покорении Денвера.