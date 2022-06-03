Пятеро легионеров клуба КХЛ не стали отказываться от выступления в России

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Николай Голдобин принял идеальное решение, подписав контракт с «Металлургом». Может показаться, что возможный отъезд в Северную Америку был лишь инструментом законного шантажа для переговоров, но говорят, что это не совсем так. Нападающий действительно рассматривал возможность перебраться за океан. Видимо, среди советчиков нашлись умные люди, убедившие, что сезон за океаном может обернуться серьезным разочарованием. Или агент просто прощупал рынок и предоставил предложения, которые не устроили игрока.

При всей нашей любви к Голдобину, не было никаких сомнений, что он не пробьется в топ-6 ни в одной из команд лиги. Точнее, у него был бы шанс в каком-нибудь клубе, который начал перестройку, рассчитывая, что сделает скачок года через два-три, но и там конкуренция серьезная, а менеджеры предпочтут более молодых для получения опыта. Для того чтобы быть стабильным игроком основного состава, Николаю нужно было бы подписывать односторонний контракт миллиона на три-четыре, но таких вариантов точно не существовало. А повторять то, что было в «Сан-Хосе» или «Ванкувере», бессмысленно. В какой-то момент Голдобин, чья игра сильно зависит от настроения и отношения тренера, мог бы оказаться в унылой «Ютике», а мы уже видели, что там на статистику никто не смотрит. Хоть 100 очков набери -никого не впечатляет.

«Металлург» получил игрока, который прекрасно знает требования Ильи Воробьева. Плюс Николая очень любят болельщики, журналисты, да все вокруг. Ему прощают даже серию из плохих матчей, зная, что в один прекрасный момент он покажет какой-нибудь трюк. Над чем теперь работать «Металлургу»? Не спеша искать хоккеистов для глубины состава. Если появится кто-то интересный на рынке (почему бы, кстати, не рассмотреть кандидатуру Станислава Галиева?), то брать, деньги есть. Еще недавно казалось, что Илья Воробьев берет слишком длинный отпуск, ведь сразу после окончания он улетел к семье в Германию и не намерен был возвращаться до начала сборов. Сейчас понятно, что его присутствие и не нужно. Магнитогорск готов к сезону.

Николай Голдобин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Обещание

В последнее время то, что говорит и делает «Автомобилист», вызывает удивление. Чего стоит только объявление о контрактах с группой финских хоккеистов, которые моментально открестились от подписания. Тут бы еще КХЛ провести расследование, как так получилось. Если окажется, что тот же Юха Метсола заключил договор до 1 мая, то это серьезное нарушение. И уральский клуб надо серьезно наказывать. Но никто, конечно, ничего расследовать не будет, так как лиге не до этого.

Но накануне один из менеджеров «Автомобилиста» Олег Гросс немного успокоил болельщиков, подтвердив, что с легионерами в будущем сезоне все в порядке. Пять иностранцев дали понять, что собираются принять участие в следующем сезоне. Если легионеры не обманут, то команда Николая Заварухина становится одним из претендентов на победу в конференции. Слышал, что Стефан да Коста приехал бы в любом случае. Он сразу заявил, что никакое возможное давление внешних сил его не остановит, француз собирается полностью отработать контракт. Решен вопрос с первым центром, а Патрис Кормье может стать центром второго звена. Вряд ли кто-то сильно будет угрожать Кертису Волку, у которого вообще есть гражданство Казахстана, если он будет играть в КХЛ, как и Джесси Блэкеру. А Брукс Мэйсик еще после окончания сезона сразу сказал, что будет верен договору с клубом.

Непонятно, что делать с вратарем Юханом Матссоном. У него действующий контракт, причем «Автомобилист» заплатил за него приличную компенсацию рижскому «Динамо». Но особо переживать по этому поводу не стоит. Есть Игорь Бобков с Владимиром Галкиным. Теперь понятно, почему клуб не особо торопится решить вопрос с Анатолием Голышевым. С крайними у клуба все в порядке: Волк, Широков, Мэйсик, Ли, Макеев и Белоусов.

Патрис Кормье продолжит карьеру в «Автомобилисте». Фото ХК «Автомобилист» ХК «Автомобилист»

Возвращение

В КХЛ вернулся молодой защитник Глеб Иванов. Удивительно, что трехсторонний контракт он подписал с «Торпедо», а не с «Динамо», откуда перебрался за океан после победы в Кубке Харламова. Хоккеист с детства не сидит на месте. Иванов 2003 года рождения, но довольно часто меняет команды. На юношеском уровне он выступал в знаменитой пятерке бело-голубых с Павлом Минтюковым, Прохором Полтаповым, Даниилом Лазутиным и Никитой Чибриковым. Из этого звена лишь Лазутин немного подсел и перестал прогрессировать, все остальные довольно известные ребята, а Павел вообще может стать сюрпризом первого раунда ближайшего драфта.

Иванов дважды уходил из «Динамо». Начинал он в этой команде, но на короткое время перебирался в ЦСКА, а затем вернулся. После успеха в Кубке Харламова Глеб решил уехать за океан, но выбрал не совсем удачный вариант. В Западной лиге российские игроки не особо развиваются, сезон в Медисин-Хэт не прибавил ему вистов. Иванова не выбрали на последнем драфте, вроде бы он не фигурирует ни в каких рейтингах и перед мероприятием в Монреале.

Глеб в прошлом сезоне, видимо, исполнил свою мечту. Он мог уехать еще перед сезоном-2019/20, но остался в «Динамо» и выиграл Кубок Гагарина. Правда, в плей-офф провел всего два матча, а потом уехал в расположение юниорской сборной, с которой взял серебряные медали. Прошлым летом его особо не удерживали, а сейчас новая попытка перезагрузить карьеру. Но пробиться в основной состав клуба будет чрезвычайно непросто, разве только Иванов займет позицию лимитчика. Скорее всего, впереди сезон в «Чайке». Впрочем, Игорь Ларионов даст шанс, если увидит хоть малейшие перспективы.