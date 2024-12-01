Что будет с Николаем Голдобиным — его воспитывают или готовят к обмену?

Очередная сложная история возникла с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным. То ли его меняют, то ли его воспитывают, но в матче против «Салавата Юлаева» хоккеист не попал в заявку, и сразу же пошли разные слухи.

В субботу появилась информация о том, что хоккеист может быть отправлен в другой клуб. Комментарий представителя игрока был расплывчатый. На вопрос, возможен ли обмен хоккеиста, он ответил: «Дыма без огня не бывает». Позже на пресс-конференции Алексей Жамнов отметил, что Николай попал в ротацию, а поздним вечером выступил и сам Николай.

«Не переживайте, получил небольшой отдых. Буду готовиться к матчу с «Автомобилистом», — написал он в своем канале.

Красно-белые вышли на лед в Уфе после двух поражений, но главный тренер оставляет в запасе хоккеиста первого звена и впервые в сезоне получает третий проигрыш подряд. Хорошее ли время для ротации? Так себе. Есть подозрение, что начался воспитательный процесс Николая. Правда, пока непонятно, с какой стороны.

Ни для никого не секрет, что между менеджерами и главным тренером весьма прохладные отношения. Алексей Жамнов вошел в клуб слишком самостоятельно, сразу же запретил кому-либо из начальства появляться в раздевалке, влиять на хоккеистов и разговаривать с ними. Но раньше же все было иначе, и это очень сильно не понравилось некоторым людям в клубе. Однако в прошлом сезоне команда выступала здорово, показывала результат, и Жамнов мог на любом уровне доказывать эффективность своих правил. Но было очевидно, что любой промах, любую оплошность ему не простят.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Довольно ранний вылет в плей-офф в прошлом чемпионате понизил акции главного тренера. В конце концов, во второй раунд команда выходила и два года назад (никто же не помнит, что за счет снятия с турнира «Йокерита»), так что формально результат не улучшен. Хорошая регулярка? Да, было. Но задача-то — выиграть кубок, а любой другой результат будет считаться неудачным.

Уже с лета начались попытки вернуть в клубе то положение дел, к которому привыкли. Что значит «менеджеры не могут разговаривать с игроками»?! Почему это только тренер должен влиять на состав? Так не пойдет. И хотя правила Алексея Жамнова идеальные, в российском хоккее все работает немного не так. Директора и менеджеры очень сильно расстраиваются, когда их заставляют заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. Им нужно влезать во все, чтобы почувствовать себя в хоккее. Сейчас нечто подобное происходит в «Металлурге», но об этом в другой раз.

А тут еще и «Спартак» в этом сезоне стал не такой сильный и красивый, как был в прошлом сезоне. Да, вроде бы положение в турнирной таблице отличное, красно-белые почти на самом верху, показывают зрелищный хоккей. Но, во-первых, не всегда. А во-вторых, поражения слишком громкие.

Наступление на позиции Жамнова началось с самого начала чемпионата. И увольнение Игоря Уланова — это месть главному тренеру за излишнюю самостоятельность. Мы не можем войти в раздевалку, но помощника уволить способны. И второе место в Западной конференции не станет препятствием.

Так при чем же здесь Голдобин-то? Да все при том же. Слишком много начальников. Николай каждый сезон переживает сложные периоды в карьере, были они и в прошлом сезоне, но Алексей Жамнов с этим умел справляться, и потому хоккеист набрал 87 очков. Сейчас же Николая стараются «воспитывать» посторонние, и кризис затягивается, так как парень он впечатлительный и, когда на него начинают давить со всех сторон, может занервничать. Никто не спорит, что Голдобин выступает не так, как в прошлом сезоне, но такое бывает. И если бы все зависело от главного тренера, то кризис был бы непродолжительным.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Может ли быть обмен? Что-то в него не верится. Какая же компенсация должна быть за такого форварда? Кто готов предложить что-то серьезное за нападающего, у которого не всегда стабильное настроение? Все же помнят, что он даже согласился на понижение зарплаты, чтобы играть в Москве. Если его отправить в Хабаровск или в Череповец, то Голдобин вообще прекратит играть.

Очень сложная и мутная история. Надо бы отстать от главного тренера и команды. Пусть они работают и готовятся к плей-офф. Но легко раздавать такие простые советы. В «Спартаке» все работает не так, как кажется правильным на первый взгляд.