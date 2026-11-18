«Никогда не стал бы специально бить соперника в лицо». Форвард «Адмирала» — о четырехматчевой дисквалификации

Егор Чезганов был удален до конца игры в матче со «Спартаком» (3:6), а затем получил самую длинную в нынешнем сезоне дисквалификацию.

Нападающий «Адмирала» Егор Чезганов получил четырехматчевую дисквалификацию за эпизод во время игры со «Спартаком». Форвард объяснил свой поступок, рассказал, почему ему пришлось нанять репетитора, и нашел плюсы в вынужденной паузе.

Никогда не стал бы специально бить соперника в лицо

— Четыре матча дисквалификации — не слишком жесткое наказание?

— Жестко или нет — каждый может оценивать по-своему. Я был неправ, это факт. Остальное — уже нюансы. Это наказание, которое я должен принять. Поэтому комментировать особо нечего.

— Когда узнали о четырехматчевой дисквалификации, не думали, что могли дать и больше?

— Не делал прогнозов. Все произошло неумышленно. Да я никогда не стал бы специально бить соперника в лицо. Как говорится, если я буду так поступать, то и ко мне будут относиться так же. Когда узнал о наказании, подумал, что подвел команду. У нас хорошая тройка, мы играем вместе, а теперь ребятам придется обходиться без меня. Впереди важные матчи с «Авангардом» и Уфой. Поэтому прежде всего переживал за команду.

— Что произошло в эпизоде с Ильей Котляровым? У вас какое-то общее прошлое в «Спартаке»?

— Нет, мы с ним нигде раньше не играли. В какой-то момент меня начали толкать. Я даже был без шайбы, удивился этому и решил ответить. Хотел просто оттолкнуть соперника, но получилось совсем не так, как я рассчитывал. Даже малый штраф не хотел получать, потому что в первую очередь наша задача — помогать команде. Но эмоции, видимо, у всех накопились по ходу игры.

Егор Чезганов грубо фолит против Ильи Котлярова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Мне показалось, что клюшка соскользнула с плеча и попала сопернику в лицо.

— Да, так и есть. Такие моменты в хоккее бывают, когда борешься за позицию. Слава богу, он не получил серьезной травмы и с ним все хорошо. Это самое главное.

— За вами потом погнался Силантий Кожушко. Видели, что он бежит вас бить?

— Нет. После эпизода с Котляровым поднялся и сразу извинился. Сказал еще, что не хотел играть так грубо. Потом поехал на лавку. Вдруг увидел, что кто-то меня догоняет. Удивился, конечно, не ожидал такой реакции. Хорошо, что все остались здоровы. Мне самому, когда вставал, кто-то зарядил клюшкой под глаз. Но тоже обошлось.

— Но с Кожушко-то пересекались еще в «Спартаке»?

— Нет, вместе на лед не выходили, когда я выступал в системе «Спартака». Близко никогда не общались.

В «Шанхае» стало стыдно, что не знаю английский

— Многие, в том числе и я, ставили «Адмирал» на последнее место. Но команда здорово цепляется и некоторые матчи забирает исключительно за счет характера. Как это получается?

— Нам нужно попадать в плей-офф. У нас хороший коллектив. Все ребята понимают, чего хотят, и в каждом матче стараются выкладываться. Даже в игре со «Спартаком», несмотря на то что мы проигрывали 0:2, а потом 2:4, в раздевалке понимали: нужно выходить и сравнивать счет. К сожалению, не всегда получается, но бывают отличные встречи. Никита Бояркин очень хорошо выручает, красавец. Постоянно выручает нас.

— Вы установили личный рекорд по штрафным минутам за карьеру. Собираетесь обгонять Клима Костина, Алихана Асетова и других?

— Нет, вообще не планирую. Сегодня посмотрел статистику и увидел, что оказался на пятом месте.

— У вас получился странный октябрь. Сначала забросили шайбу, а потом началась серия без голов. Что не получалось?

— Что-то не складывалось. Немного потерял уверенность, где-то слишком много выдумывал. Сейчас у нас сменился тренер по нападающим, кое-что изменилось. Стало меньше давления. Я немного раскрепостился и снова нашел свою игру.

— Что означает для игрока «Адмирала» пропустить четыре матча? Будет больше тренировок или, наоборот, облегченный режим?

— Сто процентов будет больше нагрузок. Поработаем над физикой. У меня сейчас игровая пауза на 14 дней, за это время можно провести небольшие сборы.

Тем более, скорее всего, в декабрьскую паузу полноценного отдыха не будет: предстоит поездка на Кубок Первого канала в составе сборной Белоруссии. Поэтому это время надо провести с пользой, не расслабляться, а вернуться еще более сильным.

— Как главный тренер отреагировал на то, что вы получили 25 минут штрафа и затем четыре матча дисквалификации?

— Мы не разговаривали. Я работал с теми, кто не попал в состав. Думаю, вряд ли он отреагировал на это положительно. Пока мне ничего не сказал.

Фото Global Look Press

— В прошлом сезоне вы выступали за «Драконов». Это был полезный опыт или зря потерянное время?

— Очень полезный опыт. Подучил английский, посмотрел, как строится хоккей в североамериканских командах. Мне всегда было интересно попробовать себя в такой системе. Правда, много тренировался, а сыграл всего 13 матчей.

— Вы, наверное, не совсем подходили под североамериканский стиль, где нужно много бегать, постоянно вступать в единоборства?

— Да. Тогда командой руководил Жерар Галлан, и с таким стилем я никогда не сталкивался. Было сложно попасть в первые два звена, хотя иногда меня ставили в большинство. В «Шанхае» я подтянул игру в обороне, и теперь мне это помогает в «Адмирале». Раньше у меня с этим были проблемы.

— Когда вы перешли в «Шанхай», говорили, что задача команды — выиграть Кубок Гагарина. Довольно смелое заявление.

— Тренерский штаб ставит такую задачу, значит, мы должны ее выполнять. Я же не могу сказать иначе.

— За время в «Шанхае» заметно подтянули английский?

— Да. Теперь могу общаться с легионерами, объяснять что-то, поддерживать разговор.

Когда только пришел в команду, столкнулся с тем, что ничего не понимаю. Я еще первым начинал упражнение, не знал, что делать, а вокруг кричали по-английски. Было стыдно, поэтому уже на следующий день взял репетитора и начал учить язык.

— «Спартак» обменял вас и еще двух хоккеистов в «Адмирал» на Даниила Гутика. Следите за ним?

— Если честно, мне все равно. Но я прекрасно помню, что все называли наш обмен провальным для «Адмирала». Многие говорили, что во Владивосток поехали слабые хоккеисты. Но мы с Даниэлем Усмановым и Никитой Ефремовым доказываем, что это не так.