Команда Дацюка проиграла в пяти матчах подряд. Кто виноват: менеджмент или канадский тренер?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Почему-то в субботу так официально и не объявили, что Никиту Сошникова из «Салавата Юлаева» обменяли на Михаила Науменкова из ЦСКА, но этого уже никто не отрицает. Однако это очень плохой обмен. Выигрывает в нем только ЦСКА, да и то с оговорками. Давайте разберемся, почему такое произошло. Безусловно, уфимцы могли бы посмотреть другие варианты на рынке, но, по моим данным, им никто и не дал начать переговоры в полном объеме. Армейский клуб сразу заявил, что обладает эксклюзивным правом на нападающего. Помните, как в свое время ЦСКА забрал Кирилла Капризова? Вот и тут произошло нечто подобное, но «Салават Юлаев» хоть что-то получил. Михаил Науменков, безусловно, будет играть, точно попадет в топ-6, но ведь из Уфы скоро уедет Александр Алексеев, а Шакира Мухамадуллина не будет целый месяц. Проблема с защитой никак не решена, а ценный актив потерян. Да и Никита немного не понимает, куда именно он идет.

Я так понял, что нападающему не нравилось то, что он не попадал в состав без объяснения причин, но это как раз армейская история. Там более серьезная ротация. Да и конкуренты совсем другого уровня. Вычеркиваем звено Мамин — Окулов — Шалунов, вряд ли его будут разбивать, оно приносит результат. Но дальше конкурентами Сошникова становятся Слепышев, Лайпсик, Голдобин, Локтионов, Карнаухов, Максимов, Телегин, Коростелев, Попов. Хорошо, Афанасьев уедет на чемпионат мира, но ведь вернется. ЦСКА нравится, когда есть пять человек на место, но Сошников-то хочет стабильности. К ЦСКА теперь вопросы и по потолку зарплат (Сошников получает больше защитника), и по тому, как они тратят деньги. На Николае Голдобине поставили крест? А это 50 миллионов. Так что мы видим совсем не рыночную сделку в КХЛ.

Пятое подряд

«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд, а до 26 декабря команда проведет восемь встреч с соперниками топ-уровня. Разгром в матче против ЦСКА снова показал, насколько серьезны проблемы команды в защите. Тут уж активной атакой вопрос не решить, с армейцами это не проходит, да и мы видим, что даже первое звено уральцев начинает выдыхаться. Одну шайбу они забросили, согласен, но при этом и показатель полезности -2.

Мы забываем и еще одну деталь, которая касается «Автомобилиста». Весной там решили не продлевать контракт с Андреем Мартемьяновым, посчитав, что он не тянет. Мол, менеджеры в полном порядке, взяли лучших, а специалист не справляется. Но и Билл Питерс доказывает, что команда собрана очень плохо. Когда вы везете канадского специалиста, то подразумеваете, что местные вообще ничего не понимают. Тогда новый тренер обязан показать результат лучше, чем у предшественника, а этого не происходит.

Так какие же доказательства еще нужны для того, чтобы все увидели слабость менеджеров? Им два года подряд говорили — укрепляйте оборону, нужны защитники, а вместо этого они подписывают Чарльза Геноуэя, который давно доказал, что ему важна статистика, а не команда, а еще везут форвардов сомнительного качества. Не спасает и самый дорогой вратарь КХЛ Якуб Коварж. Обещают, что, мол, голкиперов искать не будут, а дадут шанс Галкину, Гроссу. Но они сейчас не спасут, им нужно время, ведь полтора года до этого парням ежедневно втолковывали, что они не тянут, а чех будет играть при любых обстоятельствах. Речи об отставке Питерса пока не идет, но если бы на его месте был российский тренер, то уже стали бы искать варианты. И это неправильно.

Несостоявшийся бой

Крутой матч состоялся вчера в Подольске, к сожалению, на нем присутствовало лишь два маскота, так как власти региона против любых зрителей на трибунах. А жаль, шоу получилось веселым. Местный «Витязь», прекрасно начав сезон, затем затормозил и даже вылетел из восьмерки. Искренне считал, что победитель Кубка мэра в этом чемпионате способен даже побороться за четвертое место в конференции, но наступил кризис, во время которого команда не раз уступала с разгромным счетом. Но на финнов собрались, ведь это соседи по таблице, пусть у «Йокерита» на шесть матчей меньше.

Выиграть у команды Михаила Кравеца получилось лишь в серии буллитов, но матч был примечателен тем, что едва не сошлись в рукопашной тренеры. И если бы не заградительное стекло, то контакта было бы не избежать. Чего это они? В одном из моментов защитник хозяев Юрий Паутов рухнул после единоборства, а арбитры остановили встречу, посчитав, что у хоккеиста серьезное повреждение (имели право). Это возмутило Лаури Марьямяки, он выразил недовольство решением, так как его команда владела шайбой. Ну и началось. Кравец во время карьеры в Америке получал столько штрафных минут, сколько его коллеге и не снилось (Лаури вообще не играл в хоккей на профессиональном уровне).

Впрочем, настоящая драка была бы уже лишней. Очень хочется надеяться, что эта вспышка ярости от тренера взбодрит «Витязь», да и два набранных очка должны добавить настроения. Впереди пять матчей, в которых можно набрать десять очков, только вот подольский клуб уже неоднократно показывал, что не может собраться на своих конкурентов. Хоть главного тренера на лед выпускай.