Сибирский богатырь едет в «Ак Барс», лучшему игроку плей-офф повысят зарплату. Инсайды «СЭ»

Традиционная рубрика «СЭ».

Шашков переезжает в Казань

Ситуация с продолжением карьеры нападающего Никиты Шашкова, не принявшего квалификационное предложение «Сибири», максимально близка к своей развязке. По нашей информации, права на силового форварда переезжают в Казань в обмен на денежную компенсацию.

Потеря Шашкова — откровенный провал нового руководства «Сибири». Сложно представить более лояльного клубу человека. Пожалуй, посоревноваться за звание главного новосибирского патриота может только другой воспитанник местной школы Алексей Яковлев. Однако когда тебе при наличии реального интереса топ-клубов предлагают зарплату на уровне Дмитрия Овчинникова, который по факту ничего не показал на уровне КХЛ, то тут действительно стоит смотреть в сторону выхода.

Никита Шашков. Фото ХК «Сибирь»

И дело не в том, что тот же Овчинников отчасти авансом получил 15 миллионов рублей за сезон — к нему пока нет никаких вопросов — он взял столько, сколько ему дали. Вопросы новым боссам стоит задавать по поводу того, почему они оценивают куда более состоявшегося 25-летнего хоккеиста, который при заключении предыдущих контрактов делал скидку, на уровне позавчерашнего щегла из МХЛ.

Вот и сейчас Шашков не шибко-то и выкручивал руки новому спортивному директору «Сибири» Виктору Меркулову. По нашей информации, он даже не ориентировался на контракт своего одногодки Ильи Морозова, получившего оклад в 30 миллионов за сезон. Хотя имел полное право смотреть именно на него. Разве два выпускника ДЮСШ «Сибирь» — игроки принципиально разного статуса? Забавнее всего, что один при отсутствии предложений со стороны получает желаемые деньги, а другой при наличии таковых должен играть за совсем незначительное повышение.

При этом Шашков для нынешней «Сибири» игрок куда более значимый, нежели Морозов. В Новосибирске парень, переехавший в 12 лет из Новокузнецка, был не только важной фигурой на льду и душой раздевалки, но и человеком, которого клуб активно задействовал в медиа. В перестроечной Казани он с ходу сможет стать реальным авторитетом, которого будут слушать и слышать. Тем более после ухода Шипачева и Радулова в раздевалке «Ак Барса» не осталось очевидных вожаков. А уж в хоккей Гатиятулина форвард с его работоспособностью и универсальностью должен вписаться как влитой.

Кто-то наверняка вспомнит про его не самое богатырское здоровье. Только важно помнить, что травмы, которые преследовали Никиту до предыдущего сезона, — это «механические» повреждения, которые были следствием агрессивной манеры игры и самоотверженности. Пока некоторые партнеры берегли себя, он не убирал ноги с линии броска даже на предсезонке, получая переломы.

Наивно полагать, что Шашкова с ходу заменит по факту заваливший выпускной год в МХЛ Михаил Решетько, которого в клубе считают гораздо более дешевой альтернативой. А еще наивнее считать, что функционал потенциально одного из лучших силовых форвардов лиги, который колотит все живое, дает огромный объем катания, крайне эффективно действует в форчекинге, выигрывает большое число единоборств у бортов и при этом cпособен набирать по 20-25 очков за регулярку, потянет любой здоровяк с желанием.

Теперь интересно посмотреть, как «Сибирь» потратит полученные деньги в размере около 30 миллионов рублей. При наличии 10 защитников новосибирцы, возможно, будут смотреть в сторону приобретения еще одного нападающего под топ-6. Теоретически на эту сумму ближе к началу сезона можно зацепить кого-то из видных свободных агентов, которых этим летом достаточно много.

Егор Бабенко. Фото ХК «Лада»

«Ак Барс» провернул крайне сомнительное подписание

Тем временем в Казани происходят более чем «странные дела». И речь сейчас не про то, что клуб резко забыл номера ставших ненужными ветеранов и банально не может в лоб сказать им о скором расставании.

Дело в том, что «Ак Барс» якобы для глубины подписывает сидевшего почти все межсезонье без клуба нападающего Егора Бабенко. Причем речь идет об одностороннем контракте. Можно ли было представить, что казанцы даже в состоянии перестройки будут подбирать игроков, не пригодившихся «Ладе»?

И тут не лишним будет напомнить, что отец форварда Николай Бабенко занимает должность генерального менеджера «Рубина» — того самого клуба, где после не самого сильного сезона в ВХЛ получил новый контракт защитник по имени Илья Гатиятулин. Выводы делайте сами.

Максим Карпов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Металлург» расторг опытного форварда

Максим Карпов покинул «Металлург», расторгнув действовавший еще два года контракт по соглашению сторон. Получилась очень нелогичная ситуация. Еще в январе нападающий подписал новое соглашение до конца сезона-2025/26, а после окончания плей-офф резко стал не нужен главному тренеру Андрею Разину и покинул команду.

Руководство «Магнитки» переоценило возможности Карпова. В клубе, очевидно, надеялись, что нападающий сохранит свой уровень, но во второй половине сезона начался значительный спад. В то время как конкуренты за место в составе, напротив, только прибавляли. Вот и получилось, что плей-офф 65-миллионный Карпов заканчивал в четвертом звене.

Сразу после сезона пошли разговоры о том, что опытный форвард покинет команду. Разин не видел Карпова в «Металлурге». Даже несмотря на то, что финал Максим заканчивал с капитанской литерой. Договориться о понижении зарплаты или обмене в другие клубы не получилось. В итоге расстались по обоюдному согласию — теперь Максим в поисках новой команды.

Илья Набоков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

MVP плей-офф повысят контракт

Илья Набоков добился невероятного прогресса в сезоне-2023/24. Вратарь заходил в «Металлург» как второй-третий номер, а во второй половине чемпионата окончательно стал основным. В плей-офф Набокова признали самым ценным игроком, вместе с командой Илья выиграл Кубок Гагарина. При этом контракт голкипера остался минимальным — три миллиона рублей за сезон. Для сравнения: Даниил Исаев из «Локомотива» получил 27 миллионов, Зак Фукале из «Трактора» — 40, а Евгений Аликин, представляющий «Автомобилист», — 52.

После чемпионского сезона и «Металлург», и агент Набокова Шуми Бабаев заявляли о переговорах по новому контракту. «СЭ» стало известно, что стороны договорились о повышении зарплаты молодого вратаря. По нашим данным, контракт Набокова увеличат до 22 миллионов рублей в год. Срок соглашения не изменится — Илья останется в «Магнитке» до конца сезона-2024/25. Не стоит исключать, что после завершения контракта голкипер может продолжить карьеру в Северной Америке. На драфте-2024 Набокова под 38-м номером выбрал «Колорадо».