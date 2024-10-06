Главный тренер армейцев утомил голкиперов частыми перестановками по ходу матчей.

Отношения главного тренера СКА Романа Ротенберга с игроками — сюжет для отдельного фильма. Последние сезоны армейцы активно используют ротацию. От ссылок в запас не застрахован никто, даже звезды первой величины по меркам лиги. В каком еще клубе Сергей Толчинский получал бы по 11 минут игрового времени? Каждый хоккеист, переходя в СКА, должен понимать, что столкнется с высоким давлением. Особенно сильно это почувстовали вратари армейцев на старте нынешнего сезона.

На первый взгляд, у СКА не было дилеммы по выбору основного голкипера. Ротенберг еще в прошлом сезоне приложил большие усилия, чтобы организовать переход из «Адмирала» Никиты Серебрякова. Вместе с лучшим на тот момент вратарем КХЛ из Владивостока в Санкт-Петербург переехал тренер Юрий Ключников, повлиявший на прогресс Серебрякова. Прошел год: Никита уже не считается безальтернативным номером один в СКА, а Ключникова вовсе пересадили в ложу. На лавке армейцев остался другой тренер вратарей — Максим Соколов.

Кейс Серебрякова показывает, как быстро Ротенберг может разочароваться в хоккеисте. Существует версия, что в поражении в плей-офф от «Автомобилиста» обвинили именно голкипера. В межсезонье армейцы даже изучали варианты с приглашением нового вратаря. И это при том, что в системе играют Артемий Плешков, Павел Мойсевич, Глеб Саранчук, а Сергей Иванов и новичок Егор Заврагин на правах аренды перебрались в «Сочи». Неопределенность с голкиперами началась на предсезонке и продолжилась в регулярке. Замены вратарей по ходу игр становятся тренерской фишкой Ротенберга. Букмекерам пора открывать линии на это событие.

В четырех из 12 матчей регулярки главный тренер СКА менял голкипера. Все началось с первой игры с «Металлургом», когда Серебрякова отправили на скамейку после двух пропущенных шайб к началу второго периода. Отчасти ход сработал: армейцы уступили действующему чемпиону только в овертайме. Однако на дистанции решение Ротенберга точно не укрепило уверенность Серебрякова. После того матча (а на самом деле еще с предсезонки) больше времени получает Плешков, отыгравший на начало октября вдвое больше конкурента.

Не обошлось без замены голкипера в последней игре с «Северсталью». После двух пропущенных шайб вместо Плешкова появился Серебряков, но армейцы все равно проиграли. Ротенберг объяснил замену желанием взбодрить команду и добавил, что «Никите дали шанс проявить себя». С таким подходом обоим голкиперам СКА необходимо на каждый матч брать с собой ново-пассит. Психологической устойчивости подобные метания тренера не добавляют. К началу октября Ротенберг прилично утомил обоих голкиперов частыми и не всегда логичными заменами.

Вратарская психология очень тонка. Неслучайно многие главные тренеры на пресс-конференциях уходят от обсуждения их игры. Одно резкое действие или неуместно сказанная критика могут вывести голкипера из равновесия. Ротенберг активно менял вратарей еще на старте прошлого чемпионата, когда СКА получил Серебрякова. Год назад так присел в запас швед Юхан Маттссон. Запомнилась ноябрьская игра с «Витязем», которую сам Ротенберг пропустил из-за дисквалификации. Серебрякова заменили на восьмой минуте, когда Никита пропустил две шайбы с трех бросков. Появившийся на льду Мойсевич не пропустил и помог армейцам выиграть по буллитам.

Опасный момент у ворот Никиты Серебрякова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ситуативно резкие замены голкиперов приносят пользу СКА. Однако на дистанции вратарская бригада становится менее уверенной. Фактически Плешков и особенно Серебряков, отношение к которому изменилось еще после прошлого плей-офф, лишены права на ошибку. Волнение автоматически передается всей команде. Чем быстрее Ротенберг поймет, что к голкиперам нужен особый подход, тем надежнее будут играть Плешков и Серебряков (если последний вообще останется в Санкт-Петербурге — по информации «СЭ», есть вероятность его обмена). По именам бригада СКА — одна из лучших в лиге. Но резкие решения главного тренера, тестирующие на прочность нервную систему вратарей, мешают им поймать кураж и уверенность.