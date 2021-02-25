Интервью Никиты Квартальнова — об отце, работе агентом, «блатных» игроках. Он уже ведет дела 66 хоккеистов.

Клиенты

— Самый обсуждаемый матч в КХЛ в последнее время — «зеленое дерби», в котором «Салават Юлаев» выиграл за секунду до конца после спорного удаления Воронкова. Смотрел матч?

— Да, игра очень сильно напомнила плей-офф. Вообще матчи «Ак Барса» против «Салавата» — это лучшее дерби нашей лиги. По накалу даже выше, чем ЦСКА — «Спартак». Жалко, что «Ак Барс» проиграл.

— Было удаление у Воронкова?

— Нет. Есть видео, где четко видно, что Воронков задел клюшкой игрока, а соперник просто поскользнулся. Жалко, что такой момент решил исход матча.

— Симуляции не было?

— Нет, видимо, просто опорная нога поехала. Может быть, лед скользкий? Умышленного толчка или блокировки со стороны Воронкова я не заметил.

— Твой клиент Никита Дыняк перестал попадать в состав «Ак Барса», играет в фарм-клубе. Переживаешь?

— Переживаю за всех своих клиентов, в том числе и за него. Наверное, Никита не оправдал надежд и оказался в ВХЛ — все по делу. Естественно, он тоже переживает, работает. Надеюсь, что рано или поздно он получит еще один шанс.

— Видишь ли ты конфликт интересов в ситуации, когда он играет в команде, которую тренирует твой отец?

— Честно говоря, нет. Когда приобретался Дыняк, на тот момент он был лучшим бомбардиром ВХЛ. Трансфер был полностью оправдан, независимо от того, кто агент игрока и кто тренирует команду, в которую он переходит.

— Что можешь сказать тем, кто говорит, что Дыняк играет в «Ак Барсе» по блату?

— Этим игроком пытаются как-то подбить репутацию Дмитрия Квартальнова. Считаю, что это очень непрофессионально со стороны тех экспертов, которые так говорят.

— Когда Никита переходил в «Ак Барс», у него были другие варианты в КХЛ?

— Да, у нас было четыре варианта, мы их обсуждали месяц-полтора. После его удачного дебюта (Дыняк набрал четыре очка в первом матче за «Ак Барс». — Прим. «СЭ») представители клубов звонили мне и признавались, что сожалеют о том, что Никита не перешел к ним.

— В чем причина того, что после яркого начала рост Дыняка замедлился?

— Я понимал сразу, что в первый год у него будут эмоции — на них он играл. Потом пошел спад, началась рутина — он немного провалился. В плей-офф он начал набирать обороты, занял свою нишу в команде — в принципе, прошлый сезон получился неплохим.

Сложно сказать, в чем причина спада в этом сезоне. Большую роль играет психологический момент. Есть эксперты, корреспонденты, которые пытаются задеть, — пацану очень тяжело играть при таком давлении. Я его прекрасно понимаю: со мной было то же самое, когда я играл в команде своего отца. Когда постоянно пишут, что ты блатной, все равно обращаешь на это внимание.

— Есть ли у тебя еще клиенты в «Ак Барсе»?

— Три игрока в системе «Ак Барса» — Дыняк и двое молодых ребят.

— Сколько всего у тебя клиентов сейчас?

— 66 человек. Много молодых ребят — от 15 до 17 лет. Мы сделали акцент на молодых, перспективных ребятах. Я начинающий агент, мы развиваемся вместе.

— Да опытные игроки вряд ли будут переходить от своих агентов, которые давно работают, если их все устраивает.

— Да, процентов 90 ребят работают на протяжении всей карьеры с одним агентом. Если ты играешь в КХЛ в 30-32 года, значит, агент выполняет свою работу хорошо.

— Кто из опытных игроков перешел к тебе по ходу этого сезона?

— Мы сделали упор на молодых. Некоторые опытные игроки, которые уже, наверное, недотягивают до уровня КХЛ, просили помочь. Но я в основном занимаюсь молодежью.

— Правда, что ты помогал некоторым игрокам уехать в Европу?

— В марте прошлого года мы созвонились с Андреем Кареевым, который на тот момент был игроком «Салавата». Он искал варианты в КХЛ и попросил меня помочь с трудоустройством в Европе. В Уфе он был вторым вратарем и искал команду, в которой может стать номером один. Возможно, переход в финскую лигу после КХЛ — шаг назад, но после этого он может сделать два шага вперед. Сейчас ТПС идет на третьем месте, и в этом большая заслуга Кареева. Рад, что в итоге получилось помочь Андрею реанимировать карьеру.

— В начале у него не все получалось, пропускал много.

— Да, был такой момент. Вратарю перестроиться сложнее, чем полевому игроку. В финской лиге играют в атакующий хоккей: там нет такого акцента на оборону, как у нас. Когда вратарь играет без обороны, это очень тяжело. Но Андрей с этим справился и сейчас очень доволен, кайфует от хоккея.

— Ему будет сложно, ведь если он захочет вернуться в КХЛ, то права принадлежат «Салавату».

— Да, но это уже следующий этап нашей работы. Мы пока об этом не разговаривали, Карееву все нравится в Финляндии. Самовольных движений я не совершаю, всегда прислушиваюсь к ребятам. Когда агент начинает что-то делать сам, без ведома игрока, это большая ошибка.

В каком возрасте у игрока появляется агент

— Для чего подписывать игроков с 15 лет? Ведь есть большой риск, что хоккеист никуда не пробьется.

— В принципе, в 15 лет это еще дети, но они уже понимают, чем хотят заниматься. А чем раньше мы начнем с ними работать, тем большего можем добиться. Что они могут не заиграть — полностью согласен. Когда я играл в детских командах, было очень много талантливых ребят, которые по разным причинам так и не заиграли. Когда парню 15-16 лет и у него все получается, моя задача — чтобы он не сошел с рельсов, двигался к своей цели. Если же у него не все хорошо, то на нем не стоит ставить крест. Всегда можно исправить и катание, и владение клюшкой, и игровое мышление. Сейчас почти в каждой команде есть условия для этого.

— А в чем главная опасность в таком возрасте?

— Голова может немного закружиться, когда все получается, много играешь. Алкоголь, девочки — стандартные вещи. Самый сложный период — переход в МХЛ, где все постарше. Есть исключения: когда парень очень талантливый, ему сразу дают играть. Но чаще всего парни должны пробиваться с нижних звеньев и доказывать, что они не просто так котировались высоко в школе. Все будет, главное — просто перетерпеть.

— Были ли на твоей памяти примеры, когда в детском возрасте игрок вообще не котировался, а в итоге вырос в звезду?

— Да. Не буду называть фамилию, этот парень сейчас играет в НХЛ. Мы играли вместе за «Крылья Советов», нам было по 14 лет. Я был на ведущих ролях, а он — в четвертом-пятом звене. Думал — зачем он играет в хоккей? Но мальчишка терпел, работал, оказался в нужном месте в нужное время и заиграл.

— Барбашев?

— Нет, он 1995 года. Другой игрок.

Отец знал мой характер — спуску мне давать было нельзя

— Когда у агента много игроков, всегда есть риск, что кому-то будет уделяться меньше внимания. Как решить эту проблему?

— Не секрет, что всегда есть более перспективные ребята. Но это нельзя считать главным — всем нужно уделять внимание одинаково. Конечно, все зависит от проблемы — у кого-то клюшек не хватает, у кого-то в игре не получается. У наших ребят было две серьезные травмы, слышал, что кто-то мог отказаться от игроков в такой ситуации. Мы никого не бросили, нашли ведущих хирургов. Один из них сейчас играет в КХЛ.

— Ты закончил играть три года назад. Как проходил переход от карьеры хоккеиста к агенту?

— Мне потребовалось два года, чтобы перестроиться. Тренировка, обед, сон, игра — когда играешь, постоянно чем-то занят. Первое время я физически чувствовал себя не очень хорошо, потому что не было уже таких нагрузок. Кто-то после окончания карьеры уходит в не самый здоровый образ жизни. Я рад, что этого удалось избежать. Уже через месяц после заключительной игры я получил агентскую лицензию. Остался в хоккее, рад, что нашел себя. У нас большие перспективы зайти в агентском бизнесе очень далеко.

— Ты закончил в 24 года. Можно же было остаться в ВХЛ, поехать в Казахстан, Белоруссию?

— Я оказался в ВХЛ и понял, что вернуться на уровень КХЛ уже не смогу. Лучше закончить в 24 и к 35 добиться чего-то в другой деятельности. Считаю, что сделал правильный шаг, не стал хоккей обманывать. У меня есть ребята, которые и в 26-28 лет играют в ВХЛ, показывают хорошие результаты. Но я для себя выбрал другой путь, никто меня к этому не подталкивал.

— Твой младший брат Александр сейчас играет в «Ирбисе», молодежной команде «Ак Барса». Как оцениваешь его перспективы?

— По ДЮСШ он был довольно средним игроком. В молодежке «Спартака» первый год набирался опыта. После перехода в систему «Ак Барса» он растет на глазах, становится ведущим игроком команды. У него большие перспективы — как он работает, злится, когда что-то не получается. Давление на него тоже будет, это тяжело психологически. Если он это выдержит, то пойдет очень далеко.

— В том, что играешь у отца, есть же и плюсы. Например, Никита Михайлис в «Барысе» уже побил собственный рекорд по голам (18) с приходом отца на пост главного тренера. Было ли у тебя в ЦСКА так, что отец лучше тебя знает и использует сильные стороны?

— Естественно, он знал мой характер — мне спуску давать было нельзя. Чем жестче, тем лучше. Любой игрок того ЦСКА не скажет, что у меня были какие-то поблажки, я всегда получал по полной программе, после каждой смены. И я за это отцу очень благодарен. Меня и в коллективе за это уважали, не было такого, что я папенькин сынок. У меня появился характер — мне уже ничего не было страшно.

Потом меня обменяли в «Нефтехимик», там отыграл сезон, немного не получилось, оказался в ВХЛ. А то, что отец из меня сделал максимум, — это факт. Блата там точно не было: если я плохо играл, то пропускал матчи. В том плей-офф, когда мы проиграли «Металлургу», я сыграл один или два матча.

— Когда уходил из «Нефтехимика», не хотел поговорить с отцом, чтобы попробовать еще раз попасть в его команду?

— Была мысль, но она быстро прошла. И так я уже достаточно с ним поработал. Попытался сам, где-то не получилось. Никого не виню, часто говорят — тренер не тот, менеджер не тот. Со мной не тот случай: виноват только я сам.

ЦСКА у меня ни разу не было мысли, что проиграем

— Понятно, что у тебя есть клиенты во многих командах. Но за «Ак Барсом» следишь особо?

— Переживаю за отца, но пристального внимания к системе у меня нет — игроки в разных командах. В чем особенность моей работы — можешь думать, что сегодня у тебя работы нет, но поступит пара звонков — и ты ею обеспечен надолго. А так «Ак Барс» смотрю, любой сын смотрел бы матчи команды отца.

— Что изменилось в команде по сравнению с прошлым сезоном? И какие шансы выиграть Кубок?

— Больше уверенности у команды стало. Улучшились навыки, которые отрабатывались на тренировках, команда приняла систему тренерского штаба. Команды ВХЛ и МХЛ второй год подряд попадают в плей-офф — много ребят были задействованы в главной команде, тренировались с ней. Считаю, что в этом большая заслуга Квартальнова.

— Насколько различается игра «Ак Барса» сейчас и того ЦСКА, в котором ты играл?

— Что касается оборонительных действий, все плюс-минус так же. В атаке же стало больше свободы. В ЦСКА мы играли по заданию — и в атаке, и в обороне. Это давало свои плоды. Честно скажу, я выходил на игры, и у меня ни разу не было мысли, что проиграем. За два с половиной года при мне ЦСКА проиграл всего раз семь-восемь. А всего — максимум 20.

Большая свобода в атаке сказывается на статистике — «Ак Барс» лидирует по голам в лиге. Очень удивляет, когда пишут про рельсовый хоккей — вряд ли команда в таком случае забила бы столько голов.

— Большим усилением стало подписание Доуса и Да Косты. Француз в регулярке играл стабильно хорошо, в плей-офф не все получалось. Есть опасение, что это может повториться?

— Стефан — один из лучших иностранных хоккеистов в лиге. В ЦСКА у него были первые сезоны в КХЛ, после этого играл в «Автомобилисте» и «Локомотиве», набрался опыта. Проблем с ним быть не должно — это мастер, который может решить вопрос в любой смене.

— Что может помешать финалу ЦСКА — «Ак Барс»?

— ЦСКА — очень мощная система с большими традициями. Помимо них на «Западе» есть СКА, где собрано много талантливых молодых хоккеистов. Плюс «Динамо» с ударной первой тройкой. В этом сезоне мне очень импонирует «Северсталь», которая может потрепать нервы фаворитам.

На «Востоке» есть «Салават», который в плей-офф традиционно играет здорово. «Авангард» ставит большие задачи, «Металлург» на ходу. Даже «Автомобилист», который скатился, с таким количеством крутых игроков может удивить.

— Ну ты в принципе все команды и назвал.

— В плей-офф может выиграть любой. Думаю, что команды подравнялись, в том числе из-за введения жесткого потолка зарплат. Так что любая команда может дать бой. Но надеюсь, что все будет так, как ты сказал. Не буду говорить, что «Ак Барс» выиграет Кубок, но все возможности для этого есть.

— Ну и Дыняк победную забьет.

— Было бы круто.