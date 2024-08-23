«Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»

Интервью нападающего уфимцев Нэйтана Тодда.

Нэйтан Тодд в межсезонье сменил теплую Калифорнию, где играл за «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ, на гостеприимную Уфу. Канадский нападающий подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Форвард решился на смелый шаг и впервые за карьеру сыграет за пределами Северной Америки.

Консультировался с Ливо и Мухамадуллиным

— Опишите первые впечатления от России. Уже попробовали башкирский мед и местные блюда?

— Мне и моей жене все нравится, мы рады быть здесь. Уже удалось сходить в несколько хороших ресторанов, все здорово. Нам сильно помогают с обустройством. В аэропорту нас встречали с чак-чаком. И при заселении в отель тоже угостили башкирской сладостью. Жена Шакира Мухамадуллина также накормила нас борщом. Мы сейчас живем в квартире Шакира.

— Получается, Шакир — ваш друг?

— Да. Мы играли вместе в прошлом сезоне в Северной Америке и очень сблизились.

— Мухамадуллин был вашим консультантом, когда решали, ехать в КХЛ или нет?

— Мы общались с ним. Он рассказывал о команде, городе, лиге и других мелочах. Также мы обсудили детали с Джошем Ливо. Их рассказы впечатлили меня, и поэтому я здесь.

— Почему решили продолжить карьеру в КХЛ?

— Я открываю для себя новую лигу. Очень рад оказаться здесь и сыграть в сильном чемпионате. Я приехал сюда за победами. Это моя главная цель.

— Что раньше слышали о КХЛ?

— Не так много. Разве что видел, как русские ребята смотрели матчи, например, в поездках на автобусе. Я делал это вместе с ними. Но ничего особенного для себя не приметил.

— Что больше всего беспокоит легионеров, когда они переезжают играть в другую страну?

— В первую очередь всегда волнует вопрос быта: как мы обустроимся с женой, какой город, какая арена, какие условия созданы для тренировок на арене. В любом случае, я общался с игроками, которые раньше выступали в КХЛ. Шакир и Джош помогли мне с информацией, поэтому переезд сложился легче, чем ожидалось.

— Жена переехала с вами в Уфу. Это принципиальное решение?

— Да, мы изначально не хотели жить раздельно. Для нее это тоже жизненный опыт. Мы рады, что проходим этот путь вместе.

— Русский быт отличается от жизни в Канаде?

— Быт схожий, но есть и отличия. Мы привыкли, что у нас огромные двухдверные холодильники, большая духовка. А в квартире Шакира вся техника меньше. В остальном мне все нравится.

— Долго обсуждали контракт с «Салаватом Юлаевым»?

— Это заняло некоторое время. Когда все детали стали понятны и контракт был на столе, мы обсудили все с семьей и приняли такое решение. И думаю, оно правильное.

— Пришлось ли убеждать жену переехать в Россию?

— Она с энтузиазмом восприняла новость о переезде.

— Серьезно?

— Да. Она сразу была готова поехать. Не скажу, что это было простое решение, но она легкая на подъем, поэтому мы поехали в Уфу.

— Виктор Козлов в прошлом был большим игроком НХЛ. Шанс поработать с таким человеком сыграл свою роль в переговорах?

— Конечно. Он потрясающий игрок. Я следил за ним, когда был маленьким. Много хорошего слышал о нем как о главном тренере от других ребят. И могу подтвердить их слова.

— Как думаете, он в будущем может тренировать в НХЛ?

— Уверен в этом на 100 процентов. Не вижу причин, почему бы он не смог работать в НХЛ.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Разочарован тем, что не дебютировал в НХЛ

— Вы провели несколько сильных сезонов в АХЛ, когда набирали много очков, но не сыграли ни одного матча в НХЛ. Почему?

— Это одна из причин, почему я сейчас выступаю в КХЛ. Чувствую, я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробиться в состав и дебютировать в НХЛ. Но я так и не получил этот шанс. КХЛ — топ-лига, теперь я хочу показать свой уровень в России.

— В какой год вы были ближе всего к дебюту в НХЛ?

— Играя в «Сент-Луисе», я хорошо провел предсезонку, но, к сожалению, получил травму и пропустил почти год. В этот момент я был ближе всего к дебюту в НХЛ. В прошлом сезоне я очень надеялся на вызов в основу. Чувствовал, что заслужил свой шанс в НХЛ, но не получил его. Поэтому я принял решение переехать в КХЛ.

— Вы были разочарованы тем, что не дебютировали в НХЛ?

— Очень разочарован. Я работал всю жизнь ради дебюта в НХЛ, но раз за разом я не получал эту возможность. У меня не получалось пробиться в основу. Честно, это полный отстой.

— Хоккей — религия для Канады. Действительно почти каждый мальчишка живет с мечтой — сыграть в НХЛ?

— Абсолютно. В Канаде все играют и безумно обожают хоккей. В каждом дворе, каждый день все играют в хоккей. Зимой по 10 часов дети проводят на катках.

— У вас уже есть дети?

— Пока еще нет.

— Отдали бы своего сына в хоккей?

— Конечно, ведь хоккей — лучшая игра на планете. Я обязательно дам ему шанс попробовать. Но хоккей — тяжелое дело, не так просто добиться успехов в этой игре.

— Вы не оставили мечту сыграть в НХЛ?

— Сейчас я играю в КХЛ, мне все нравится, все мысли только о «Салавате Юлаеве». Пока не вижу причин, почему я должен вернуться в Северную Америку. Если в будущем такая возможность предоставится, то я готов к этому. Любой канадский мальчишка мечтает играть в НХЛ. Но при этом я буду счастлив, если проведу всю оставшуюся карьеру в КХЛ.

— Сильно переживали, когда вас не выбрали на драфте?

— Я был расстроен этим. Многих игроков не выбирают на драфте, но они пробились в НХЛ. Драфт не дает гарантий в будущем. Это хороший шанс доказать, что скауты ошиблись. Своим трудолюбием я пытаюсь сделать это всю карьеру.

— На кого из хоккеистов равнялись в детстве?

— Я вырос на игре Сидни Кросби. В то же время смотрел за Павлом Дацюком. Он очень умный игрок, который невероятно обращался с шайбой. Мы, канадцы, всегда смотрим хоккей. Это наша национальная черта. Мы смотрим хоккей каждый вечер, следим за разными хоккеистами и берем лучшее в свою игру.

— Пытались повторить легендарные буллиты Дацюка?

— Да, пару раз я пробовал. И даже забил, когда играл за «Манитобу».

— И можно найти видео?

— Думаю, да.

Фото из соцсетей Нэйтана Тодда

Пробовал водку

— Адаптация к площадкам в КХЛ прошла быстро?

— По первым впечатлениям казалось так: классно, что много пространства. Но потом понял, что, когда остаешься без шайбы, приходится за ней дольше бежать. Но все в равных условиях, поэтому все хорошо.

— АХЛ — более жесткая и прямолинейная лига по сравнению с КХЛ?

— В КХЛ больше площадки и больше времени на принятие решения. В Северной Америке хоккей устроен так: вбросил шайбу и бежишь за ней. В КХЛ больше свободного льда, и игроки дорожат шайбой. Это главное преимущество. Мне нравится играть с шайбой.

— В «Манитобе» вы пересекались с Михаилом Бердиным. Это самый оригинальный вратарь за вашу карьеру?

— Михаил потрясающий! Я играл с ним пять лет назад в «Манитобе». Он отличный вратарь. С нетерпением жду встречи с ним в КХЛ.

— Вы уже были в команде, когда Бердин подрался с Джорданом Ноланом?

— Я видел видео драки. Это его стиль. Он играет на грани. И, кстати, очень хорошо обращается с клюшкой, может отдать классные передачи.

— После трех лет в ECHL, где драки — обычное дело, вас уже ничем не удивить?

— Раньше в этой лиге много дрались. Но когда я играл, в чемпионате стало больше драфтованных и талантливых хоккеистов. Стиль изменился. Игроки больше нацелены на ворота, больше хотят забивать голы, а не драться.

— А вы готовы подраться при необходимости?

— Если надо вступиться за партнера, то я готов. Дерусь я не часто, но всегда готов помочь команде. Но лучше быть на льду, чтобы забивать, чем сидеть в штраф-боксе.

— Что скажете о Мухамадуллине? Он готов для НХЛ?

— Он готов! Я уверен, он заиграет в НХЛ. Шакир — габаритный защитник, хорошо видит площадку, здорово катается и двигает шайбу. У него есть все данные, чтобы играть в НХЛ.

— «Сан-Хосе Барракуда» — клуб, из которого много игроков приезжают в КХЛ. Или, наоборот, куда уезжают россияне. Чем это можно объяснить?

— Хороший вопрос. Даже не знаю. Может быть, классная погода (Улыбается.)? «Сан-Хосе» играет в южном дивизионе, где приятно находиться.

— В «Оттаве 67» из Лиги Онтарио вы играли вместе со Степаном Фальковским. Он уже тогда напоминал по габаритам Здено Хару?

— Я очень давно его не видел, ведь мы играли еще в юниорской лиге. Он, конечно, был здоровым. Боюсь представить, каких он габаритов сейчас.

— Планируете учить русский язык?

— Да, конечно. Я стараюсь запоминать слова. Знаю уже некоторые выражения: «доброе утро», «спасибо», «бросай». Есть еще и другие слова, но не все могу вспомнить.

— Русские парни в АХЛ вас не научили плохим словам?

— О да, я еще в Америке выучил некоторые слова.

— Среди соотечественников уже нет стереотипов, что по российским улицам бегают медведи, а каждый второй играет на балалайке?

— К стереотипам я бы отнес только русскую водку.

— Вы ее пробовали?

— Конечно. И считаю, что каждый иностранец должен попробовать ее в России.