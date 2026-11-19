СКА без Плотникова прервал серию поражений. Победную шайбу забил новый капитан команды

А главным героем встречи стал вратарь Артемий Плешков.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 19:30. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик СКА

СКА обыграл «Нефтехимик» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Команда Андрея Разина прервала серию из трех поражений подряд, причем сделала это с новым капитаном — прежнего выставили на обмен.

Плешков спас встречу

После трех подряд домашних поражений Андрей Разин решился на очередные изменения в составе. В предыдущих встречах с московским и минским «Динамо», а также «Трактором» петербуржцы забросили всего три шайбы при 101 броске в створ. Особенно болезненной получилась последняя неудача — 1:5 от челябинцев. После нее Разин заявил о необходимости «резать по-живому».

И начал, похоже, с самого капитана. В ночь на 19 ноября «СЭ» сообщил, что СКА выставил 36-летнего Сергея Плотникова на обмен. А вечером нападающий не попал в заявку на встречу с «Нефтехимиком». Капитанскую нашивку получил Василий Глотов, которого Разин определил во вторую тройку — к Рокко Гримальди и Николаю Голдобину. В первое звено вернулся Матвей Короткий, а место в воротах занял Артемий Плешков.

Первые минуты не принесли гостям большого преимущества, но СКА сумел воспользоваться удалением соперника. На 15-й минуте Никита Недопекин реализовал большинство после передач Игната Лутфуллина и Юрия Журавлева.

В начале второго периода нижнекамцы восстановили равновесие. Андрей Белозеров воспользовался передачами Дамира Жафярова и Ильи Пастухова, отправив шайбу в ворота Плешкова. Однако ничейный счет продержался меньше четырех минут. На этот раз сработало обновленное второе звено СКА: Голдобин ассистировал Гримальди, который вновь вывел петербуржцев вперед — 2:1.

Развязка наступила уже в начале третьей двадцатиминутки. На 42-й минуте отличился новый капитан армейцев Василий Глотов, увеличив преимущество гостей до двух шайб. Символично, что именно его гол в итоге оказался победным.

Впрочем, спокойно довести встречу до конца СКА не смог. На 51-й минуте Матвей Надворный сократил отставание «Нефтехимика», после чего хозяева бросились отыгрываться. Но на этот раз вратарь петербуржцев выдержал давление — Плешков отразил 41 бросок из 43, завершив матч с 95,3 процента надежности. Причем во втором и третьем периодах нижнекамцы перебросали СКА со счетом 36-16.

Зато с реализацией возникших моментов петербуржцы наконец справились. Если в трех предыдущих встречах для трех голов потребовался 101 бросок, то в Нижнекамске столько же шайб удалось забросить с 31 попытки.

Победа стала для Разина пятой в 12 матчах во главе СКА — при нем команда набрала 11 очков из 24 возможных. В общей таблице Западной конференции армейцы остаются девятыми с 28 очками после 27 встреч. «Нефтехимик» тем временем потерпел третье поражение подряд и выиграл лишь один из шести последних матчей. При этом команда Игоря Гришина сохраняет третье место на «Востоке» с 32 очками после 29 игр.

Следующий матч СКА проведет 21 ноября в гостях против «Сочи». Именно там станет понятно, удалось ли Разину найти рабочие сочетания или победа в Нижнекамске была лишь кратковременной передышкой.

«Победа нам нужна как воздух»

После игры Разин откровенно рассказал о положении дел в команде.

«Рад, что мы выиграли, сумели выстоять. Психологическое состояние у нашей команды сейчас не самое лучшее. Поэтому нам каждая победа, как говорится, нужна как воздух. Плюс это еще и процесс восстановления команды, который при нашем нынешнем сложном графике очень важен», — заявил тренер СКА.

Также он рассказал, что, по его мнению, помогло победить «Нефтехимик», и при этом отказался говорить о голкипере.

«Ключевых моментов было много. Во-первых, сегодня мы сумели забить в большинстве. Пусть и не реализовали преимущество «пять на три», но в итоге выжали из этой ситуации максимум — забросили шайбу. Во-вторых, выстояли в меньшинстве. В современном хоккее реализация большинства и надежная игра в меньшинстве — одни из решающих факторов. И еще один очень важный момент: после того как мы выстояли в меньшинстве, сразу забили третий, победный гол. Как оценю игру Плешкова? Ничего не буду говорить», — добавил Разин.

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин на пресс-конференцию не пришел из-за обращения к врачам — вместо него на вопросы ответил ассистент Максим Кривоножкин. По его словам, команду из Нижнекамска подвела реализация.

«Не могу сказать, что соперник создавал какие-то фантастические моменты... По игре мы создали достаточное количество голевых моментов. Однако проблема заключалась в реализации. В завершающей стадии атак игроки иногда снимали с себя ответственность за бросок и отдавали передачу партнеру. Причем не всегда этот пас даже доходил до адресата. Здесь нужно немного чаще брать ответственность на себя и завершать моменты броском. Чтобы порадовать болельщиков на трибунах, повеселиться вместе с ними», — сказал Кривоножкин.