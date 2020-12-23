Тренер ЦСКА после матча со СКА сорвался на судей. Как оказалось, очень зря

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Нападающий Данил Юртайкин возвращается домой. Правда, теперь этот хоккеист будет выступать не в родном «Локомотиве, а в ЦСКА. Московский клуб выкупил права на хоккеиста, вероятно, уже в ближайшее время форвард присоединиться к команде. Сыграет ли сразу в КХЛ — большой вопрос. Дело в том, что наш герой с марта не выступал, только тренировался и наверняка находится в плохой форме. А, учитывая требования армейского клуба, так и вообще в отвратительной.

Юртайкин довольно неожиданно покинул КХЛ в прошлом сезоне, подписал контракт с «Сан-Хосе», но больше всего поразило то, что он довольно быстро дебютировал в НХЛ. В тот момент у «Акул» было очень много травмированных, вот нашему игроку и выпал шанс. Не сказать, чтобы он им сполна воспользовался. То есть Данила не провалил четыре матча, но и не произвел впечатление игрока, который усилит команду. Никто не удивился, что его снова перевели в АХЛ, а там он откровенно затерялся. Даже начал в составе «Барракуд» оглушительно, первые две встречи завершал с показателем полезности «минус 3». В итоге два гола, 15 передач, «минус 1» и 12 минут штрафа.

Уже ближе к середине сезона стало ясно, что Данил поторопился с отъездом, но хотя бы попробовал и понял, что развиваться ему лучше дома. В нашей лиге у Юртайкина было всего два полноценных сезона. В чемпионате 2017/18 он ни разу не смог отличиться в 18 играх за «Амур» и «Локомотив», а в следующем забросил десять шайб за ярославцев. Поездка в Северную Америку запоминалась лишь красивым голом в ворота «Вегаса» во время выставочных матчей. Тоже неплохо.

Поражение

Прекрасно помню, с чем «Автомобилист» уходил на перерыв. И очень плохо, что до Евротура был обыгран «Металлург». Этот успех, довольно случайный, имени Юхо Олкинуоры, который стал неожиданно чудить, мог быть воспринят неверно. Так и произошло. Уже после той встречи Билл Питерс заявил, что во время паузы клуб «подтянет игру в неравных составах», хотя проблемы там глобальней и намного более системны, но североамериканский тренер этого не понимает.

Ждали изменений в составе, но получили лишь отказ от Дениса Бодрова, который давно не выступал, а также от игрока четвертого звена Джеффа Плэтта. И что мы увидели во вторник? Екатеринбургский клуб после паузы выглядел еще более ужасно, чем до перерыва. Не связывал бы это с потерей Анатолия Голышева, он тоже во время заключительного отрезка ездил с гирями на плечах. Игроки по-прежнему не знают, что делать, куда бежать и как исправлять положение. Ужасный хоккей в исполнении клуба опять же не напугал Билла Питерса. На пресс-конференции тренер заметил, что в равных составах команда смотрелась неплохо, а подвело меньшинство. Но вы же этим и занимались, не так ли? Да и как можно быть удовлетворенным действиями при игре «пять на пять», если вы проиграли встречу?

Никак не может адаптироваться Сергей Шумаков. Его пока просто не видно. Легионеры решили, что уже и смысла дергаться нет, а Дэн Секстон чуть ли не специально валяет дурака. До девятого места — шесть очков, и не надо радоваться двум матчам в запасе.

Матч дня

После игры СКА — ЦСКА больше всего поразило, что обычно сдержанный Игорь Никитин вдруг сорвался на арбитров. «Двое судей оказались в ростере соперников, не ожидали мы такого» — заметил он. В очередной раз поражаешься, как тренеры видят хоккей и делают парадоксальные выводы, хотя после пресс-конференций Билла Питерса в этом сезоне можно было бы к этому и привыкнуть.

Возмущение тренера ЦСКА вызвало удаление Андрея Светлакова. Там было не все так однозначно, а больше всего насторожило то, что не дали максимальное количество повторов. Но если бы Светлаков не бил по клюшке Тимкина, то как бы она развалилась напополам? Однако то большинство реализовано не было, а следующее удаление Богдана Киселевича не вызывало никаких вопросов.

Какие претензии? ЦСКА вообще должен радоваться, что уезжает из Санкт-Петербурга с одним баллом, если бы Магнус Хельберг, то не видать овертайма и шанса в серии буллитов. Команда играла плохо, хуже, чем соперник, и судьи никак не влияли на то, что в обороне его игроки совершали ошибки, а в атаке пропало все творчество. В этом сезоне у армейцев все прекрасно, команда лидирует в конференции, а какие-то неудачи не были системными. Ну не смогли настроиться на «Сибирь», не спохватились, когда побежали минчане. Но нынешняя неудача стоит особняком, тут все было справедливо. До пресс-конференции не было ни малейшего сомнения, что тренеры сделают выводы, как обычно они и поступали. И тут срыв на судей. С чего вдруг?