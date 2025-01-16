Ведущий форвард «Трактора» собрался в НХЛ. Там его ждут серьезные проблемы

Максим Шабанов собрался продолжить карьеру за океаном.

Максим Шабанов все-таки собрался в Америку. Не было такого дня, когда он встал из-за стола и прекратил переговоры. Однако решение уже принято, в челябинском клубе все понимают, но постараются зацепиться за шанс, если форвард начнет колебаться. Стоит ли ехать Максиму в НХЛ? Не знаю того, кто этому будет действительно рад.

Хорошо жить в парадигме, что за океаном — лучшая лига мира и там должен поиграть любой хоккеист. По мне, так это унижение для российского хоккея и болельщиков. Мы изначально люди второго сорта, а так считать не хочется. Да, НХЛ более развита, но там иные экономические и политические модели. И мы изначально в неравных условиях.

Шабанов хочет испытать себя, хотя в «Тракторе» к нему относятся прекрасно. В клубе уже неоднократно давали понять, что если хоккеист останется, то он не будет обделен в финансовом плане, кроме того, ему безоговорочно будет принадлежать звание главной звезды клуба. Не так уж это и мало.

Но он хочет попробовать себя в другой лиге, и, наверное, нужно уважать его решение. Правда, он должен понимать, что ему мало того что ничего не гарантировано, так еще и придется очень сильно побороться за то, чтобы пробиться в основной состав любой команды.

Шабанов ведь не в каждом матче КХЛ феерит. В январе в шести матчах на его счету лишь одна шайба. И хотя он выглядел круто во встрече с «Торпедо», все-таки нижегородцы сейчас совсем разобранные. А в НХЛ один хороший матч из шести — повод перебраться на трибуну или даже в фарм-клуб. В Челябинске к Максиму никаких претензий даже во время этой серии, никто не оспаривает его место в составе, а он как играл 18-22 минуты каждую встречу, так и продолжает. В Америке за его спиной будут стоять пять голодных парней, ждущих получить шанс.

Фото Global Look Press

Говорят, что Шабанов изучает английский. Сомневаюсь, что это даст какие-то плоды, так как нужна практика, но в Америке ценится и нечто другое, чего у Максима нет. Он отказывает в интервью даже пресс-службе, про журналистов вообще речи не идет. И если в Челябинске на это закрывают глаза, то в Америке точно не будут. Причем однажды Максим мне сказал: «Мне по большому счету пресса до одного места, если не получится с хоккеем, то буду заниматься чем-нибудь другим». Философия понятная, честная, но если ты собрался в НХЛ, то ее там однозначно не примут.

Многие считают, что если ты такой весь из себя, то ничего страшного. Главное, показывай на льду хоккей высокого уровня. Но разве Максим способен с ходу так рвать НХЛ, чтобы все моментально закрыли глаза на его недостатки? Вы в это верите? Мне приводят в пример Артемия Панарина, который не знал английского и это ему никак не мешало. Но Панарин был компанейский парень, который общался со всеми, даже не зная английского. Он приехал с открытой душой, а не из района, где нельзя вечером показывать, что у тебя есть телефон.

Недавно Бенуа Гру осторожно заметил, что если Шабанов останется еще на один сезон, то ему будет лучше, а он (или другой тренер) поможет ему обрести уверенность в своих силах. И, может быть, научит иному отношению к окружающим. Гру-то уж сможет доступно объяснить, как важно демонстрировать людям дружелюбие.

Но кроме этого, Максиму нужно очень тщательно подойти к выбору клуба. Хорошо, что он недрафтованный и может выбирать сам. Ошибиться нельзя. Это будет катастрофой. И при этом надо учесть столько вещей, что иногда кажется — в лотерею легче выиграть. А еще есть масса факторов, которые просто не учесть. Например, то, что в Америке никогда не говорят правду в лицо, а ложь не считают обманом.

В Челябинске у Максима такого не было и не будет.