Что творит Демидов! Его гол-шедевр в ворота ЦСКА можно пересматривать бесконечно
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.
Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).
Судьи: Беляев, Наумов.
3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.
СКА распахнул 2025 год победным армейским дерби (6:3), прервав 11-матчевую победную серию соперника. Одним из героев игры стал нападающий Иван Демидов — 19-летний форвард оформил дубль в первом периоде и продлил голевую серию до пяти встреч. Первая шайба нападающего оказалась настоящим шедевром.
Чудо-гол в начале матча
Иван открыл счет на отметке 3.25 первого периода — разрезал оборону соперника сольным проходом, получив шайбу еще на входе в среднюю зону. По пути к воротам Ивана Просветова Демидов сильно разогнался и на дриблинге объехал двух защитников ЦСКА, одним из которых оказался Никита Нестеров — ведущий игрок обороны московских армейцев. С голкипером янгстер разобрался так же хладнокровно.
Второй гол Иван забил в середине первого периода: на 10.29 сориентировался и с лета добил отскочившую от верхней части сетки ворот шайбу. Удивительно, что никто из защитников не помешал ему — Александр Никишин мощно бросил от синей линии, Просветов отбил в борт, от которого шайба несколько секунд левитировала к воротам. Но разобрался в ситуации только проспект СКА.
В самом конце матча Иван еще и оформил голевую передачу. ЦСКА ожил в третьем периоде: остановился в шаге от камбэка, превратив 0:4 в 3:4, но невовремя удалился Максим Соркин. Петербуржцы воспользовались большинством: Демидов, получив шайбу на бросковой позиции, заметил выдвижение голкипера соперника с линии ворот и покатил шайбу дальше на Сергея Плотникова, который в касание прошил Павла Хомченко.
Демидов забивает пятую игру подряд
Дубль в первом периоде продлил голевую серию Демидова до пяти матчей — до этого он по разу забил «Торпедо» (6:4), «Адмиралу» (3:2 ОТ), ЦСКА (5:6) и «Сочи» (5:4). Причем до этого Иван засыхал без результативных действий — 13 игр без заброшенных шайб и лишь один ассист. Всего у петербургского проспекта в этом сезоне 29 результативных действий в 39 матчах — это пятый показатель в клубе.
«С Ваней мы много работаем. Он очень трудолюбивый игрок, и я удивлен, как он работает над собой. По психологии, воспитанию он улучшил многие вещи. Ваня — обучаемый игрок, и требования у него к себе высокие. Все, что я прошу от него, он делает. По-хорошему я удивлен, поэтому он заслуженно играет в первом звене. Он убрал многие вещи из детского хоккея, МХЛ. Демидов может играть лучше. Не буду хвалить его, потому что похвалишь — а после он наденет корону. Сегодня он молодец, как и вся команда», — отметил игрока главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы на «Сочи» в прошлом матче.
Демидов уже забивал в похожем стиле
Первая шайба Демидова ЦСКА получилась очень красивой, но это уже не первый шедевр от нападающего в этом сезоне. Похожий гол он отправил 30 октября «Локомотиву» (2:3) — получил шайбу на входе в чужую зону и снова укатился на дриблинге от двух оппонентов. В тот раз еще и эффектно раздергал вратаря, отправив шайбу в пустой угол.
СКА благодаря победе обогнал «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции и выдвинулся на четвертое место. ЦСКА остался вторым с отставанием девять баллов от лидирующего «Локомотива». Следующий матч петербуржцы проведут 5 января против «Витязя», москвичи в этот же день сойдутся с «Локо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|3.01
|14:00
|
Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|6 : 3
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|3 : 1
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 7
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|3 : 2 ОТ