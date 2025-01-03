Что творит Демидов! Его гол-шедевр в ворота ЦСКА можно пересматривать бесконечно

Новый крутой перформанс 19-летнего нападающего.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.

Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).

Судьи: Беляев, Наумов.

3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

СКА распахнул 2025 год победным армейским дерби (6:3), прервав 11-матчевую победную серию соперника. Одним из героев игры стал нападающий Иван Демидов — 19-летний форвард оформил дубль в первом периоде и продлил голевую серию до пяти встреч. Первая шайба нападающего оказалась настоящим шедевром.

Чудо-гол в начале матча

Иван открыл счет на отметке 3.25 первого периода — разрезал оборону соперника сольным проходом, получив шайбу еще на входе в среднюю зону. По пути к воротам Ивана Просветова Демидов сильно разогнался и на дриблинге объехал двух защитников ЦСКА, одним из которых оказался Никита Нестеров — ведущий игрок обороны московских армейцев. С голкипером янгстер разобрался так же хладнокровно.

Второй гол Иван забил в середине первого периода: на 10.29 сориентировался и с лета добил отскочившую от верхней части сетки ворот шайбу. Удивительно, что никто из защитников не помешал ему — Александр Никишин мощно бросил от синей линии, Просветов отбил в борт, от которого шайба несколько секунд левитировала к воротам. Но разобрался в ситуации только проспект СКА.

В самом конце матча Иван еще и оформил голевую передачу. ЦСКА ожил в третьем периоде: остановился в шаге от камбэка, превратив 0:4 в 3:4, но невовремя удалился Максим Соркин. Петербуржцы воспользовались большинством: Демидов, получив шайбу на бросковой позиции, заметил выдвижение голкипера соперника с линии ворот и покатил шайбу дальше на Сергея Плотникова, который в касание прошил Павла Хомченко.

Демидов забивает пятую игру подряд

Дубль в первом периоде продлил голевую серию Демидова до пяти матчей — до этого он по разу забил «Торпедо» (6:4), «Адмиралу» (3:2 ОТ), ЦСКА (5:6) и «Сочи» (5:4). Причем до этого Иван засыхал без результативных действий — 13 игр без заброшенных шайб и лишь один ассист. Всего у петербургского проспекта в этом сезоне 29 результативных действий в 39 матчах — это пятый показатель в клубе.

«С Ваней мы много работаем. Он очень трудолюбивый игрок, и я удивлен, как он работает над собой. По психологии, воспитанию он улучшил многие вещи. Ваня — обучаемый игрок, и требования у него к себе высокие. Все, что я прошу от него, он делает. По-хорошему я удивлен, поэтому он заслуженно играет в первом звене. Он убрал многие вещи из детского хоккея, МХЛ. Демидов может играть лучше. Не буду хвалить его, потому что похвалишь — а после он наденет корону. Сегодня он молодец, как и вся команда», — отметил игрока главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы на «Сочи» в прошлом матче.

Демидов уже забивал в похожем стиле

Первая шайба Демидова ЦСКА получилась очень красивой, но это уже не первый шедевр от нападающего в этом сезоне. Похожий гол он отправил 30 октября «Локомотиву» (2:3) — получил шайбу на входе в чужую зону и снова укатился на дриблинге от двух оппонентов. В тот раз еще и эффектно раздергал вратаря, отправив шайбу в пустой угол.

СКА благодаря победе обогнал «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции и выдвинулся на четвертое место. ЦСКА остался вторым с отставанием девять баллов от лидирующего «Локомотива». Следующий матч петербуржцы проведут 5 января против «Витязя», москвичи в этот же день сойдутся с «Локо».