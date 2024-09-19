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Посвятил дубль ушедшей из жизни маме. Игрок «Сибири» Кара пропустит ближайшие игры, чтобы с ней попрощаться

Главный тренер «Сибири» объяснил, почему нападающий Кара не играл с «Куньлунем»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Владислав Кара.
Фото ХК «Сибирь»
Трагедия из жизни нападающего сибиряков.

ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сушко — 1 (Дубакин, Аланов), 8:57 — 1:0. Широков — 5 (Морозов, Коротков), 22:50 — 2:0. Мерфи — 1 (Дубакин), 23:15 — 3:0. Юрчо — 3 (Локхарт), 41:16 — 3:1.
Вратари: Костин — Волков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (8+8+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10032 зрителя.

19 сентября «Сибирь» обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ. В игре не принял участия нападающий Владислав Кара, который в двух предыдущих играх забросил три шайбы. Тренер сибиряков Вадим Епанчинцев на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия Владислава.

Кара дебютировал за «Сибирь» 15 сентября в матче с «Авангардом» (4:1), которому забросил первую шайбу за клуб. Через два дня нападающий оформил дубль в ворота «Нефтехимика» (5:2), но не праздновал голы: как оказалось — из-за смерти мамы. Это стало известно после того, как Владислав неожиданно не попал в заявку на игру с «Куньлунем».

Журналист Иван Богун сообщил, что хоккеист пропустит еще несколько ближайших матчей. «Его не было по семейным обстоятельствам. Вы видели, что он не улыбался в прошлых матчах после заброшенных шайб. Он посвятил эти голы маме, которая ушла из жизни», — объяснил тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Что Кара говорил о маме

Владислав появился на свет на Дальнем Востоке — в городе Тында Амурской области, однако в шесть лет переехал с семьей в Салехард. Мать хоккеиста звали Елена, она работала в местной городской администрации. Сообщается, что Кара купил для родителей квартиру в Санкт-Петербурге и в скором времени планировал их туда перевезти.

«Самым сложным был момент в 12 лет: тогда я уехал играть в Тюмень, — вспоминал Кара в интервью «Спорт Бизнес-Онлайн». — Мама всегда волновалась, спрашивала: «Как он там будет жить один?» Конечно, было тяжело. Когда оказался в Тюмени, то много плакал. Звонил родителям, просил их забрать меня домой. Тогда отец сказал: «Если вернешься, то заканчиваешь с хоккеем». Я остался там, решил никуда не уезжать. Со временем привык к переездам».

Фото ХК «Сибирь»

Владислав только в начале сезона стал игроком «Сибири»

Нападающий присоединился к «Сибири» уже после старта сезона — изначально он находился в заявке подольского «Витязя», за который выступал два последних сезона. В начале сентября тренер подмосковной команды Павел Десятков серьезно критиковал игрока, а спустя несколько дней его обменяли в «Сибирь» на денежную компенсацию права на чешского форварда Павла Ениша.

«По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать. Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, еще после сезона, а не после предсезонки», — говорил Десятков.

Как «Сибирь» выступает в этом сезоне

«Сибирь» идет в группе лидеров Восточной конференции, набрав восемь баллов в семи играх. Причем команда начала сезон с трех поражений подряд, после чего выдала серию из четырех побед.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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