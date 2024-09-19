Посвятил дубль ушедшей из жизни маме. Игрок «Сибири» Кара пропустит ближайшие игры, чтобы с ней попрощаться
ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сушко — 1 (Дубакин, Аланов), 8:57 — 1:0. Широков — 5 (Морозов, Коротков), 22:50 — 2:0. Мерфи — 1 (Дубакин), 23:15 — 3:0. Юрчо — 3 (Локхарт), 41:16 — 3:1.
Вратари: Костин — Волков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (8+8+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10032 зрителя.
19 сентября «Сибирь» обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ. В игре не принял участия нападающий Владислав Кара, который в двух предыдущих играх забросил три шайбы. Тренер сибиряков Вадим Епанчинцев на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия Владислава.
Кара дебютировал за «Сибирь» 15 сентября в матче с «Авангардом» (4:1), которому забросил первую шайбу за клуб. Через два дня нападающий оформил дубль в ворота «Нефтехимика» (5:2), но не праздновал голы: как оказалось — из-за смерти мамы. Это стало известно после того, как Владислав неожиданно не попал в заявку на игру с «Куньлунем».
Журналист Иван Богун сообщил, что хоккеист пропустит еще несколько ближайших матчей. «Его не было по семейным обстоятельствам. Вы видели, что он не улыбался в прошлых матчах после заброшенных шайб. Он посвятил эти голы маме, которая ушла из жизни», — объяснил тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Что Кара говорил о маме
Владислав появился на свет на Дальнем Востоке — в городе Тында Амурской области, однако в шесть лет переехал с семьей в Салехард. Мать хоккеиста звали Елена, она работала в местной городской администрации. Сообщается, что Кара купил для родителей квартиру в Санкт-Петербурге и в скором времени планировал их туда перевезти.
«Самым сложным был момент в 12 лет: тогда я уехал играть в Тюмень, — вспоминал Кара в интервью «Спорт Бизнес-Онлайн». — Мама всегда волновалась, спрашивала: «Как он там будет жить один?» Конечно, было тяжело. Когда оказался в Тюмени, то много плакал. Звонил родителям, просил их забрать меня домой. Тогда отец сказал: «Если вернешься, то заканчиваешь с хоккеем». Я остался там, решил никуда не уезжать. Со временем привык к переездам».
Владислав только в начале сезона стал игроком «Сибири»
Нападающий присоединился к «Сибири» уже после старта сезона — изначально он находился в заявке подольского «Витязя», за который выступал два последних сезона. В начале сентября тренер подмосковной команды Павел Десятков серьезно критиковал игрока, а спустя несколько дней его обменяли в «Сибирь» на денежную компенсацию права на чешского форварда Павла Ениша.
«По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать. Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, еще после сезона, а не после предсезонки», — говорил Десятков.
Как «Сибирь» выступает в этом сезоне
«Сибирь» идет в группе лидеров Восточной конференции, набрав восемь баллов в семи играх. Причем команда начала сезон с трех поражений подряд, после чего выдала серию из четырех побед.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|2
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|4
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|5
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|6
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|7
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|8
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|10
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 1
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|3 : 2
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 0
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|3 : 2
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|4 : 7