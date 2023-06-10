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Сегодня, 12:00

Русский форвард вернулся из Америки и просит большую зарплату. В «Торпедо» не считают, что он ее достоин

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Семен Дер-Аргучинцев.
Семен Дер-Аргучинцев.
Фото photo.khl.ru
Семен Дер-Аргучинцев не пробился в «Торонто» и хочет играть в КХЛ.

Нападающий Семен Дер-Аргучинцев хочет вернуться из Северной Америки в КХЛ, но никак не может договориться о контракте с «Торпедо». Нижегородцы, обладающие правами на хоккеиста, предлагают зарплату, которая категорически не устраивает форварда.

С чем стороны садятся за стол переговоров? У Семена заканчивается контракт с «Торонто», канадский клуб сделает ему квалификационное предложение, которое соответствует минимальным требованиям регламента. Дер-Аргучинцев может остаться в АХЛ, или его агент постарается найти в Северной Америке какой-то вариант обмена, так как понятно, что в клубе из Онтарио шансов у нашего форварда нет.

Хоккеист всю свою карьеру провел за океаном, кроме ковидного сезона, когда он выступал за «Торпедо». За это время он провел 112 матчей в АХЛ и всего одну игру в НХЛ. Статистика в лиге фарм-клубов довольно неплохая — 30 шайб, 52 передачи. Кроме того, Семен — центральный, да еще и праворукий, но его проблема в габаритах. С ростом 178 сантиметров и весом 78 килограммов за океаном шансов нет. При этом он очень умный, техничный и выделяется на льду даже в турнире габаритных хоккеистов.

Хоккеист Семен Дер-Аргучинцев.
Семен Дер-Аргучинцев в игре за «Питерборо Питс».
Фото Getty Images

Еще в прошлом году мы разговаривали с Семеном и у него был план с двумя пунктами. Сыграть в НХЛ хотя бы один матч (удалось) и добиться обмена из «Торонто» (не получилось). Пришло время вернуться, и Дер-Аргучинцев уже не против. Дело в деньгах. Хоккеист оценил себя в 45 миллионов. Услышав эту цифру, никто не пришел в ужас. Цена-то более или менее справедливая, но у нижегородцев другое мнение.

Какая позиция у «Торпедо»? Права на игрока принадлежат им. В клубе ждут Семена, все хотят праворукого центра, но есть бюджет и определенные правила. Максима Гафурова можно понять. В этом году он выделил 38 миллионов Алексею Кручинину и пока не один хоккеист в клубе не получает больше 30 миллионов. У Николая Коваленко — 27, у Сергея Гончарука — 25, а они ярко проявили себя в прошлом чемпионате.

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За плечами Семена 21 матч в Нижнем Новгороде со статистикой 6 (2+4) очков, но ему тогда было 20 лет и он был совершенно другим. «Торпедо» предлагает 25 миллионов, но в клубе обещают, что если все пойдет нормально, то уже осенью сумму поднимут до 35.

Нарушать баланс зарплат в клубе не хотят. Но есть несколько «но» в позиции нижегородцев. Например, в прошлом году клуб платил 40 миллионов Кенни Агостино, а он провалил чемпионат. Плюс Семен хочет получить североамериканскую надбавку. Она лично мне кажется странной, но хоккеисты, возвращающиеся из-за океана, претендуют на чуть лучшие условия. И получают их.

Кроме того, рынок изменился. В Нижнем Новгородке — молодцы, успев до начала сезона продлить контракты с лидерами, но обратите внимание на другие клубы. Валентин Пьянов получил от «Авангарда» 45 миллионов, хотя в прошлом сезоне он отличился всего 11 раз в 73 матчах. Почти 30 миллионов у Кирилла Рассказова в «Витязе», Алексей Бывальцев переехал в «Автомобилист» за 55 миллионов, а Алексу Броадхерству вообще дали 70 в «Амуре».

Хоккеист Семен Дер-Аргучинцев.
Фото Соцсети

Цены на российских игроков выросли, и Семен это прекрасно понимает. Но в «Торпедо» и слышать ничего не хотят. При этом клуб отвергает возможность обмена, хотя на нападающего всерьез претендует два клуба. Например, «Металлург» готов заплатить хорошую денежную компенсацию (по ценам «Торпедо» можно найти еще трех хоккеистов), а «Авангард» даже готов поделиться хоккеистами и еще дать денег.

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Какой выход? Тут все зависит от позиции сторон. Непонятно, зачем «Торпедо» хоккеист, который не хочет играть за команду. Нет у него никакого желания выступать за клуб, так что и 25 миллионов могут быть потрачены совершенно зря. Может быть, чуть «подвинется» Семен. Тем более, Дер-Аргучинцеву еще 22 года, так что заработать он успеет.

Удивительная ситуация, когда правы обе стороны и совершенно неясно, за кого болеть. Но уж больно хочется видеть Семена в нашем чемпионате. Есть ощущение, что он сможет стать новым Вадимом Шипачевым в КХЛ. У Максима Гафурова тоже понятная позиция, но он рискует остаться вообще ни с чем, если вынудит Дер-Аргучинцева уехать.

Осталось ждать, как выкрутятся стороны.

Хоккей
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Семен Дер-Аргучинцев
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
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Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
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2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
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3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
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6. Адмирал - Ак Барс
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4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
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6. Металлург - Автомобилист
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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1. Локомотив - Витязь
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3. Витязь - Локомотив
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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Ак Барс – ЦСКА
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