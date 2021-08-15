«Динамо» нацелилось на успех в плей-офф. Клуб приобретет канадского вратаря

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбыл как минимум на месяц из-за травмы. На турнире в Уфе хоккеист пошел в атаку на ворота «Северстали», попытался красиво обыграть защитника, но потерял равновесие и врезался в борт. После этого Родион не мог встать — сразу стало ясно, что у него что-то серьезное. Говорили о сотрясении, но все оказалось хуже. Сломанная ключица выводит хоккеистов на срок 4-6 недель, так что прогнозы по возвращению Родиона через месяц выглядят слишком оптимистичными. Но хорошо, если молодой нападающий быстро восстановится.

Будет ли это проблемой для «Салавата Юлаева»? Нельзя сказать, что теперь все сломается. Родион был игроком первого звена. Раз он выходил на площадку в тройке с Михаилом Воробьевым и Маркусом Гранлундом, но после матча с «Автомобилистом» это звено было разбито, и Амиров появлялся на фланге с Гранлундом и Джеффом Плэттом.

За весь турнир на счету Родиона лишь одна голевая передача, причем лишь в первой встрече с «Автомобилистом», когда он оказался на льду с Сергеем Шмелевым. Но в дальнейшем от действий Родиона было двойственное впечатление. Да, он старался, шел на ворота, показывал хорошую подготовку, но никакого результата не было. Команда победила в двух матчах, но Амиров не забивал и не отдавал. Одна передача в трех встречах ни о чем не говорит, так как в Уфе сейчас занимаются поиском оптимальных троек, а основная задача тренера — разбить иностранцев, чтобы они приносили пользу, не только находясь на льду вместе. Но пока тренеры увидели лишь, что работает связка Александр Кадейкин — Сергей Шмелев, остальные не слишком заметны. На турнире в Казани мы увидим, что штаб придумает после потери Родиона.

Состав

«Торпедо» провело первый полноценный матч в Москве, ведь не будем считать игрой несколько периодов против «Динамо», когда обе команды выставили по шесть троек. Да и нижегородцы тогда в тайне держали сочетания звеньев. То ли было что скрывать, то ли просто не посчитали нужным публиковать исключительно черновой вариант. Но в субботу затаиться было невозможно. Главная интрига — с кем Дэвид Немировски видит Кенни Агостино. В Москве знаменитый новичок вышел с Энди Миле и Ильей Федотовым, но есть сомнения, что так все и останется. Не говорю, что восемнадцатилетний Илья не потянет уровень, но не надо забывать, что он кандидат в молодежную сборную страны. На турнир в Чехию Федотова не берут, но неделю хоккеист провел в Сочи в расположении команды Игоря Ларионова. Впереди еще сборы, а также чемпионат мира. Даже если он не попадет в окончательный состав, то до декабря Илью будут постоянно дергать.

Видимо, Кенни переведут к Мареку Хривику и Даниэлю Заару, так как пока ударное звено совсем не отвечает ожиданиям. Против «Спартака» был неоптимальный состав нижегородцев, но довольно близкий к этому. Но наибольшие потери — в защите. Пропускали матч Теодор Леннстрем и Егор Мартынов. Из нападающих в запасе остались Даниил Веряев, Егор Бабенко. Есть еще Илья Алтыбармакян, но неизвестно, как проходит его просмотр. Мы видим явные дыры в составе команды, но ведь это ощущение было и в прошлом сезоне. Однако Немировски не раз доказывал, что может брать не именами, а качественными действиями на площадке.

Поражение

Вряд ли Алексей Кудашов из тех тренеров, которые принимают поспешные решения, но ведь «Динамо» проводит уже не первый матч летом. Накануне бело-голубые уступили в Балашихе, пропустив пять шайб. Видимо, окончательно принято решение взять вратаря на одну из двух вакантных легионерских позиций. Иван Бочаров не блистал в матче, к некоторым его действиям появились вопросы. Сомнений не осталось. Лишь бы только не было ситуации, при которой новичок сам решал бы, когда ему выходить на лед, как происходит в «Салавате Юлаеве» и «Автомобилисте». Уверен, что Бочаров будет расти рядом с сильным конкурентом, но это должны замечать и тренеры.

Говорят, что может приехать Луи Доминге. Ему не привыкать биться за место в составе с нашими хоккеистами. Он вчистую уступил Андрею Василевскому борьбу за место в «Тампе», а в прошлом сезоне конкурировал с Артемом Загидулиным в «Стоктоне». Правда, российский голкипер провел шесть матчей в сезоне, а Луи — три. Плюс один матч за «Калгари», так что он в основном отдыхал, много тренируясь. Игра в субботу показала, что команде очень необходим и крайний форвард. Дмитрий Рашевский был хорош со «Спартаком», но ему не хватает стабильности. Из-за этого будут возникать проблемы, так как мы видим, что и Александр Петунин не всегда может выступать на приличном уровне. Впрочем, время есть.

Не забывайте, что Кудашов уже обжегся с «Локомотивом», здорово подготовив команду к регулярному чемпионату. Но тогда на плей-офф сил не хватило. Через год он изменил подготовку, но руководство ярославского клуба не смирилось с поражениями в гладком чемпионате. Думаю, что на этот раз главный тренер выберет второй вариант, все объяснив руководству.