Обзор дня Алексея Шевченко.

Спор

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов не подписывает контракт с клубом, разочарованный квалификационным предложением. Известно, что руководство хочет оставить хоккеиста, но предлагает ему скромные 6 миллионов в год, то есть не повышает контракт ни на копейку. Раз Гиматов не откликнулся, значит, его это предложение не устраивает.

Казалось бы, говорить не о чем. У форварда 2 (1+1) очка в 26 матчах, стабильно четвертое звено, менее 11 минут в среднем за игру и солидный возраст — 27 лет. Но при этом человек бросается под шайбу лицом, местный, скромный, а на льду не просто катается, а старается запомниться в каждой смене. Игроков его амплуа ценят в других командах. Вспомните зарплаты Ильи Каблукова, Михаила Глухова. Еще мы знаем, что Джеффу Плэтту, который получает работу по каким-то непонятным причинам, выписывают 35 миллионов. И всем ясно, что он не стоит таких денег, а получив их, покинет Башкирию сразу, как только закончится действие контракта. Тут вопрос даже не в деньгах, а в уважении.

Уверен, что и Гиматов в своем уме, не требует денег Хартикайнена или даже Плэтта, но на какое-то повышение рассчитывает. Если он не нужен клубу, то зачем ему вообще делали квалификационное предложение — отпустили бы на все четыре стороны. Но дать волю не хотят, и совершенно понятно почему. Помнят сезон при Николае Цулыгине, когда он набрал 8 (5+3) очков, также не являясь стабильным хоккеистом основного состава. Знают, что в меньшинстве на него можно положиться, а в рубке он никогда не уступит, чего не скажешь об остальных хоккеистах. Отмечу, правда, что к своим так плохо относятся не только в Уфе, но и в других командах. Это типично для лиги.

Слух

Защитник «Спартака» Яков Рылов может перебраться в ЦСКА. Вчера об этом говорили, чуть ли не в открытую. Известно, что хоккеист только утром прибыл из отпуска, ничего про ситуацию не знал, но о слухах по поводу возвращении в армейскую команду слышал, говорить об этом стали гораздо раньше. Ближе к полуночи в армейском клубе опровергли интерес к хоккеисту, но это совсем ничего не означает. Может быть, Яков станет частью какой-то большой сделки, хотя тут есть сложности. Рылову уже 36 лет, обменять без согласия его не могут.

Яков провел в «Спартаке» последние два сезона, и они получились разными. В чемпионате-2019/20 он поражал своей результативностью. В тот год хоккеист набрал 35 очков, забросив семь шайб. Рылов, поигравший в самых разных клубах, повторил свой личный рекорд сезона-2012/13. Но тогда, девять лет назад, Яков был молод, играл в звене с Александром Радуловым и пользовался этим сполна, став третьим по результативности в клубе, обогнав Сергея Широкова, Илью Зубова и Никласа Перссона. В «Спартаке» Радулова не было, но Яков внезапно вспомнил молодость. В прошлом сезоне все было уже не так ярко, хотя защитник все равно набрал 21 балл, уступив среди коллег только Эмилю Юсе, который не уходил со льда в большинстве. Но новому руководству клуба он не нужен. Имеют право, только и компенсацию за досрочный разрыв контракта платить не хотят.

Поиски

После смены генерального менеджера «Ак Барса» за новостями из команды следишь с еще большим вниманием. Хочется понять концепцию клуба, как он будет развиваться, в какую сторону. Пока немного странные впечатления. Это касается и усиления основной команды, и работы с системой. Из Белоруссии сообщают, что в Казань пытаются переманить Нассера Субхи (он коренной белорус, воспитанник школы Гомеля) и Олега Качеловского. Оба могут еще играть в МХЛ, но, видимо, их берут для клуба Высшей лиги. Странное решение.

Это вполне нормально, что клубы стараются пользоваться любыми возможностями получить перспективных ребят, плюс оба не являются легионерами, могут вырасти в игроков приличного уровня. Но могут и не вырасти. 19 лет — это уже не тот возраст, когда ждешь какого-то всплеска, тем более оба особо не интересовали минское «Динамо», а там внимательно следят за всеми талантливыми хоккеистами. Нассер становился лучшим молодым игроком чемпионата своей страны год назад, Качеловского постоянно приглашали в сборные, как в юниорскую, так и в молодежную.

Но сильнее ли они тех, кто есть в «Барсе» и «Ирбисе»? Зачем тогда так хвастаться своей школой, говорить о системе? Не для того, чтобы потом привезти двух людей из другой страны, да еще и неочевидными плюсами. И одновременно клуб отдает в аренду ЦСК ВВС своего Кирилла Мухина, который выжигал в МХЛ, стараясь пробиться по системе. Говорят, что в «Барсе» не собираются менять главного тренера. А может быть, и стоит подумать на эту тему, ведь без изменений и приглашение белорусских ребят окажется пустой затеей.