Якупов женился на Мальдивах. Как выглядит избранница обладателя Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов женился на своей подруге Катрин Загребельной. Молодожены опубликовали в соцсетях фотографии с церемонии, которая состоялась на Мальдивах.

С прошлого года форвард выступает за омский «Авангард», в составе которого он завоевал Кубок Гагарина. На протяжении всего чемпионата Катрин поддерживала своего избранника во время матчей и после финального матча серии с ЦСКА вышла на лед, чтобы отпраздновать долгожданную победу вместе с Наилем.

После долгого сезона пара отправилась на Мальдивы, где и состоялась церемония бракосочетания. И пока молодожены восстанавливают силы на райских островах, мы можем полюбоваться на яркие кадры с их свадьбы.

Об избраннице российского хоккеиста известно немного, но она щедро делится с подписчиками фотографими на своей странице в Instagram. Давайте и мы посмотрим кого же выбрал в жены один из обладателей Кубка Гагарина-2021.