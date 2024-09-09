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Сегодня, 12:00

Прорыв Якупова, который ждали много лет. Первый номер драфта НХЛ начал зажигать в «Куньлуне»

Наиль Якупов забил 3 гола в 3 матчах за «Куньлунь»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Куньлуня» Наиль Якупов
Наиль Якупов.
Фото ХК «Куньлунь»
Алексей Шевченко, кажется, знает причину, почему Наиль наконец заиграл как звезда.

Наиль Якупов забивает третий матч подряд, и уже все чаще вспоминают, что он вообще-то первый номер драфта НХЛ. Что случилось с хоккеистом, который был самым большим разочарованием в новейшей российской истории? Как ни странно, помогла травма.

У каждого игрока в разное время происходит осознание, что он не только человек с клюшкой, который умеет обращаться с шайбой, но и личность. Вадим Шипачев в первые годы выступления за СКА держал подбородок по направлению к потолку. Я прекрасно помню, с каким пренебрежением он со всеми разговаривал, его никто не любил. В год отъезда в Северную Америку форвард вдруг изменился, стал вежливым, к нему потянулись журналисты, а теперь мы все знаем, как Вадим любит свою семью и какое у него потрясающее чувство юмора. И в скандале с «Ак Барсом» сочувствовали ему, а не клубу.

Кто-то не меняется и после окончания карьеры, фактически требуя от остальных, чтобы о нем судили исключительно по статистике. Но таких все меньше и меньше. Так вот, Наиль Якупов еще три года назад был человеком, который так и не забыл, что он первый номер драфта, и требовал от остальных, чтобы все это осознавали. Он никак не понимал, что всем плевать, никто его за это уважать не собирается.

Наиль Якупов. «Хочется меньше кутить и больше играть». Интервью новичка «Куньлуня» Якупова

Но последний год Наиль просидел на травме. Он не играл, есть мнение, что и в «Авангарде» его лечили не должным образом. Но свободное время Якупов потратил с умом. То ли подсказал ему кто-то, что мир не перестал ограничиваться хоккейной ареной, то ли возраст подошел, но уже в прошлом сезоне Якупов сильно поменялся, причем в лучшую сторону.

Раньше что в СКА, что в «Авангарде» мимо вас проходило темное пятно. В том смысле, что от Якупова просто веяло негативом. Понятно, что среди партнеров, вероятно, все было иначе, но Наиль не мог находиться с ними 24 часа в сутки. А подойти к нему было не то что страшно, но не очень приятно.

Наиль очень многое потерял из-за этого поведения. Помните, как Олег Знарок сенсационно отправил его со сборов перед московским чемпионатом мира? Тренер тогда бросил, мол, травма, но мы-то знали, что никакого повреждения не было. Однако, при всем неоднозначном отношении к Знарку, вставать на сторону Наиля никто не захотел. Наоборот, даже посмеялись над этим.

Но ошибки молодости становятся ошибками только спустя годы. Например, Игорь Григоренко только в ЦСКА стал тратить много времени на заминку, прекрасно понимая, насколько она важна. А до этого считал, что и без нее легко можно обойтись.

Хоккеист «Куньлуня» Наиль Якупов
Наиль Якупов (№65) в матче против «Северстали».
Фото ХК «Куньлунь»

Новый Якупов раскрыл свои качества, которые раньше прятал. Открытый, улыбчивый, не избегающий никаких тем — он словно стал новым человеком. В итоге форвард настолько изменился, что никто даже не попрекает его провалом в «Нефтехимике». На это не обратили внимание, мол, бывает, это просто часть спортивной жизни.

А этим летом Якупов сделал еще больше. Вероятно, Наиль не сам ведет социальные сети. Да и трудно ему будет в таком возрасте взять и освоить монтаж, озвучку, продумывать сценарии роликов. Но это не страшно, помощники всем нужны. Только вот его видео постоянно было с юмором, но не злым, а добрым. И стало наконец ясно, какой на самом деле Якупов человек. Может быть, он был таким всегда, только зачем-то всех заставлял ценить выбор какого-то там «Эдмонтона» в каком-то там году. А что нам до «Нефтяников»?

Этим летом я переживал за то, чтобы хоккеист нашел работу. Он действительно мог оказаться в «Ак Барсе», но там почему-то решили, что форвард не нужен, хотя сейчас Якупов в раздевалке — совсем другой человек. Подвернулся «Куньлунь», и Наиль был очень счастлив. Он серьезно подошел к работе в команде, к тренировочным матчам, так что не удивляйтесь трем шайбам в трех матчах. Бросок у него всегда был одним из лучших в мире, если не будет травм и форс-мажора, он обязательно выбьет свои 30 голов.

Да даже если не выбьет, то ничего страшного. К такому Якупову не будет никаких претензий. Он стал другим.

Это урок и остальным спортсменам. Ваши игровые показатели ничего не значат в обычной жизни. Принять это — только выиграть.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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