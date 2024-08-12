Первый номер драфта НХЛ-2012 не заинтересовал другие команды нашей лиги.

Если пробежаться по карьере нападающего Наиля Якупова, то она кажется вполне успешной по сравнению с большинством хоккеистов. Кубок Гагарина в составе «Авангарда», 350 матчей в НХЛ, отличный сезон в СКА. Но все это выглядит неплохо, только если абстрагироваться от того факта, что Якупов — первый номер драфта НХЛ-2012.

Можно долго рассуждать о том, почему карьера Наиля за океаном не задалась, но в КХЛ на него всегда был спрос. Однако этим летом Якупов столкнулся с тем, что у него просто не было предложений. Эта участь коснулась многих опытных игроков — сыграли свою роль увеличение лимита с трех до пяти иностранцев и удачный сезон «Металлурга», где сделали ставку на собственную молодежь и выиграли Кубок Гагарина. Но в то, что Якупова не хочет подписывать ни один из 23 клубов КХЛ, верилось с трудом.

Виной всему не самый удачный год в «Нефтехимике» из-за травмы, да и должного взаимопонимания с главным тренером Олегом Леонтьевым Наиль не нашел. Всего 61 матч за два последних сезона — маловато, и в том числе травматичность Якупова отпугнула, в частности, «Ак Барс».

Фото ХК «Нефтехимик»

Но в итоге Наиль все-таки нашел новую команду. По информации «СЭ», игрок договорился о годичном контракте с «Куньлунем», который очень солидно усилился в межсезонье. Нападающий Рурк Шартье, к примеру, в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Оттаву», большие надежды возлагаются на Уилки и О'Регана, неплохо зарекомендовали себя в КХЛ Юрчо и Граовац, а оборону усилили Маккошен, Кленденинг, Паутов и Лефевр.

К тому же главным тренером «Куньлуня» стал Михаил Кравец, который входил в штаб «Авангарда», когда там играл Якупов. Топ-6 нападения «драконов» на бумаге уже собран, но стоит учитывать ротацию и возраст Брэндона Ипа, которому уже 39. Так что свой шанс в ведущих звеньях и большинстве Якупов получит.

«Куньлунь» — последний шанс для Наиля. Учитывая большое количество свободных агентов, ничто не мешает китайскому клубу расторгнуть не подошедшего игрока и взять на рынке условного Макеева. Уверен, что понимает это и сам Якупов. Он усиленно готовился к сезону летом, занимаясь в Казани в большой группе опытных игроков во главе с Андреем Свечниковым и Александром Бурмистровым. И должен войти в сезон без раскачки.