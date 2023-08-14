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Сегодня, 10:30

«Динамо» с Гусевым и Ко разнесли в Уфе. Что это значит для бело-голубых?

Московское «Динамо» заняло последнее место на Кубке Башкортостана
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Динамо».
Фото ХК «Динамо»
Как поражения команды скажутся на подготовке к сезону?

Московское «Динамо» провально выступило на турнире в Уфе. Команда одержала одну победу, но при этом потерпела два обидных поражения. Сначала от «Автомобилиста» — 0:3, а затем от «Металлурга» — 2:7. При этом бело-голубые выступали едва ли не в оптимальном составе. Все пропало? Совсем нет, в клубе другие проблемы.

Было очевидно, что команда Алексея Кудашова едет в Башкирию только для того, чтобы провести там очередные тренировки. Да, это уже не кросс по лесу, а матчи с командами. Если и были какие-то спортивные задачи, то они не были главными. Никита Гусев еще далек от оптимальной формы и только привыкает к динамовскому хоккею. Эрик О'Делл прибыл в раздевалку чуть ли не из аэропорта. Седрик Пакетт был травмирован на сборе в Бору и тоже готовился кое-как.

Не было никаких оснований для того, чтобы ждать яркой игры. И это точно был не хоккей Алексея Кудашова, для него важно было посмотреть какие-то связки, но главное — всех привести в одинаковую форму, чтобы во время сезонов не было перепадов. Тренер еще в Бору колебался по поводу сочетаний звеньев, хотя знал и об Эрике, да и Гусев был в команде. Не то время сейчас, чтобы заниматься чистым хоккеем.

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К уважением отношусь к командам, которые показывают приличную игру в это время года. Впечатлен волей «Салавата Юлаева», мощью «Ак Барса», активностью «Куньлуня». Но каждый тренер видит предсезонную подготовку по-разному и решает свои задачи. Перед Алексеем Кудашовым четко сформулирована задача — попасть в четверку лучших по итогам плей-офф. Он все понимает и работает над этим.

Потасовка в матче «Динамо» и «Металлурга».
Фото ХК «Динамо»

Это не значит, что мы будем спокойно относиться к неудачам бело-голубых во время сезона, не станем анализировать их хоккей в регулярном чемпионате. И болельщики имеют право спрашивать за плохие игры. Но за официальные, а не за выставочные встречи в середине августа на турнире, который тренерский штаб с удовольствием бы пропустил.

Беда тут в другом. Напомню, что «Динамо» — это такая организация, где всегда есть те, кто очень сильно радуется проблемам соседнего отдела. И игра в Башкирии, и два поражения с общим счетом 2:10 — повод поднять голову тем, кого отодвинули от «работы», кто сидел и ждал неудач. Я уверен, что уже начались крики типа «Сопин все провалил, Кудашов не справляется, набрали непонятно кого и потратили много денег».

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Об этом уже говорили, когда команда вышла из отпуска, но тихо, так как в хоккей не играли. Но теперь ждите «анализа», а также слухов, что Кудашова надо заменить на кого-то.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Алексей Кудашов.
Фото ХК «Динамо»

Вот это главная проблема «Динамо», а не какое-то поражение со счетом 2:7 от «Металлурга» в середине августа. Но что делать Кудашову? Поверьте, он мог сделать так, чтобы команда прямо сейчас летала по площадке, обыгрывала бы соперников. Но потом все бы встали в регулярном чемпионате и к плей-офф пришли бы с красными лицами, расширенные зрачками, уступив какому-нибудь выскочке из Нижнего Новгорода?

Беспокоят травмы. Бреннан Менелл выбыл до сентября, проблемы у Павла Кудрявцева, не все в порядке с Пакеттом, надолго выбыл Джиошвили, разрушив стабильную тройку. Но тут уж тренер разберется, что к чему, как заменить игроков, ведь было бы наивно ждать, что все хоккеисты пройдут насыщенный турнир ровно.

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Что-то по игре «Динамо» можно будет сказать на московском Кубке мэра, да и то не до конца. Команда все равно осталась потенциально очень мощной. А справится ли Кудашов с такими игроками — не знает никто, даже Алексей Сопин. Верит, что справится, но всякое может быть.

Так что Кудашову — терпения, а сейчас начинается работа Владимира Крикунова, который обязан успокоить всех недовольных и поставить на место интриганов. Для этого его и брали.

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ХК Динамо (Москва)
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