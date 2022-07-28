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Сегодня, 09:30

В Чехии и Латвии сходят с ума: предлагают сажать хоккеистов за игру в России

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Флаг сборной Латвии на «Арене Рига».
Фото Роман Кокшаров
Клим Костин в составе «Авангарда».
Фото photo.khl.ru
Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом».
Фото Global Look Press
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Невозвращенцы

Сразу два российских хоккеиста подписали новые контракты в Северной Америке. Михаила Мальцева этим летом хотели видеть в СКА и «Авангарде», но хоккеист то ли не дал согласия на переезд, то ли затянул с вопросом. В итоге сначала отказались омичи, а возвращаться в Санкт-Петербург нападающий «Колорадо» и сам не горел желанием. Михаил ждал вердикта «Колорадо. С «Эвеланш» удалось договориться, пусть и на скромные условия. В ближайшем сезоне Мальцев будет на двустороннем контракте, но в АХЛ его зарплата не упадет ниже 200 тысяч долларов. Если хоккеиста будут привлекать в первую команду, то оклад увеличится до 800. Но финансовые условия — десятый вопрос. Михаил прекрасно понимал, что будущее соглашение не про деньги, а про возможности. У него будет год, чтобы доказать сильному клубу свою полезность. Вытеснить кого-то из первых двух звеньев будет невероятно тяжело, но взять свое в третьей или четвертой тройке вполне по силам. В прошлом году Михаил сыграл всего 18 матчей, не забросив ни одной шайбы, но большую часть сезона выступал в АХЛ. Если он проведет хотя бы матчей 40-50 в НХЛ, то это будет значительным шагом вперед.

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«Сент-Луис» подтвердил звание российского клуба. Нападающий Клим Костин впервые в своей карьере получил односторонний контракт, хотя с зарплатой чуть выше минимальной — он будет зарабатывать лишь 750 тысяч. Клима тоже звали в «Авангард» (у клуба права на него), но он не торопился принимать предложение. И оказался прав, получив то, что хотел: вряд ли на переговорах поднимался вопрос о деньгах. Потенциально Костин — игрок клуба НХЛ, но, например, в прошлом сезоне он проиграл конкуренцию Алексею Торопченко. В нынешнем сезоне игроку дают большой шанс, теперь клуб может отправить Костина в АХЛ только через драфт отказов. Но сможет ли Клим закрепиться? Иногда в «Блюз» он смотрелся очень достойно, но его психологические проблемы мешали стать полноценным хоккеистом основы. Да еще и травмы, но они могут пройти мимо, а характер не поменять. Впрочем, Костин, отказавшись от возвращения в Россию, возможно, готов исправить свои недостатки.

Клим Костин в составе «Авангарда». Фото photo.khl.ru
Клим Костин в составе «Авангарда».
Фото photo.khl.ru

Контракт

Каждому игроку КХЛ из Латвии или Чехии придется пережить большие сложности. В Прибалтике сходят с ума, угрожая чуть ли не уголовным преследованием спортсменам, которые подписывают контракты с российскими командами. Причем инициатива продвигается на уровне властей. В Чехии на игроков давят неофициально. То хоккеистам пишут в соцсетях некие анонимы, угрожая «принять меры», то Доминик Гашек в рамках политической программы предлагает сразу сажать на 15 лет.

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Несмотря на обстановку, Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом». Он проведет в КХЛ (если, конечно, все будет нормально) третий сезон. Три года назад он приехал в «Слован», который уже испытывал значительные финансовые и организационные трудности. Выглядел довольно неплохо, набрал 23 балла при 11 заброшенных шайбах, но в нашей лиге никого не заинтересовал. Перед сезоном-2019/20 российские команды могли бороться за хоккеистов более высокого уровня и предлагать хорошие деньги. Рудольф уехал домой, но период в родном чемпионате был для него ужасным. У Червени вообще дома не слишком клеилось, всего один приличный сезон в «Маунтфилде» за всю карьеру. В Финляндии два года назад получилось лучше, а в прошлом чемпионате хоккеист играл за рижское «Динамо». Он старался, но опять угодил в ситуацию, когда клуб доживал свои последние дни.

Для «Адмирала» это значительное усиление, центр первого звена, которому Леонид Тамбиев отдаст двух сильнейших крайних. Лишь бы только на родине Рудольфа успокоились и не применяли никаких мер к хоккеисту и его семье.

Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом». Фото Global Look Press
Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом».
Фото Global Look Press

Переход

Защитник Антон Малышев покинул «Локомотив» и тут же подписал контракт с московским «Динамо». Столичная команда заплатила за него компенсацию, правда, есть версия, что хоккеист сам поучаствовал в выкупе контракта. Антон — очень серьезный парень, который по манере напоминает Андрея Миронова. Может быть, последний больше искушен в атакующих действиях, но у Малышева и не было шансов проявить себя. В родном клубе в него почему-то особо не верили. Да, два года назад он провел за ярославскую команду 42 матча, но, кажется, только потому, что в пандемию у тренеров не было особого выбора. Он и появлялся на льду редко, среднее время не превысило 12 минут. Малышев был «лимитчиком», потому так часто попадал в заявку. При этом Антон совершил 40 силовых приемов, а это, учитывая игровое время, довольно много.

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Малышев — серьезный и сосредоточенный на хоккее парень, иногда слишком «загруженный», что становится проблемой. Но не исключено, что он редко улыбался потому, что нервничал, так как никак не мог закрепиться в основном составе. Чем-то он не нравился Дмитрию Юшкевичу, а у этого специалиста свои требования к защитникам.

Теперь с Антоном будет работать Алексей Кудашов. И у Малышева есть хорошие шансы не просто быть игроком ротации, но и получить место в основном составе. Ответственный, дисциплинированный хоккеист, который делает то, что ему скажут, не рискуя, когда не надо. Лишь бы только появилась уверенность в своих силах, иногда казалось, что ее отсутствие — самая главная проблема.

Клим Костин
Михаил Мальцев
Хоккей
КХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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7 СКА 0 0 0 0
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Металлург - ЦСКА
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
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7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
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Металлург - Трактор
4 - 1
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4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
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5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
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2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
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Ак Барс - Авангард
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2 - 0
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2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
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2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
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2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
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