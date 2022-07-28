В Чехии и Латвии сходят с ума: предлагают сажать хоккеистов за игру в России

Обзор дня Алексея Шевченко.

Невозвращенцы

Сразу два российских хоккеиста подписали новые контракты в Северной Америке. Михаила Мальцева этим летом хотели видеть в СКА и «Авангарде», но хоккеист то ли не дал согласия на переезд, то ли затянул с вопросом. В итоге сначала отказались омичи, а возвращаться в Санкт-Петербург нападающий «Колорадо» и сам не горел желанием. Михаил ждал вердикта «Колорадо. С «Эвеланш» удалось договориться, пусть и на скромные условия. В ближайшем сезоне Мальцев будет на двустороннем контракте, но в АХЛ его зарплата не упадет ниже 200 тысяч долларов. Если хоккеиста будут привлекать в первую команду, то оклад увеличится до 800. Но финансовые условия — десятый вопрос. Михаил прекрасно понимал, что будущее соглашение не про деньги, а про возможности. У него будет год, чтобы доказать сильному клубу свою полезность. Вытеснить кого-то из первых двух звеньев будет невероятно тяжело, но взять свое в третьей или четвертой тройке вполне по силам. В прошлом году Михаил сыграл всего 18 матчей, не забросив ни одной шайбы, но большую часть сезона выступал в АХЛ. Если он проведет хотя бы матчей 40-50 в НХЛ, то это будет значительным шагом вперед.

«Сент-Луис» подтвердил звание российского клуба. Нападающий Клим Костин впервые в своей карьере получил односторонний контракт, хотя с зарплатой чуть выше минимальной — он будет зарабатывать лишь 750 тысяч. Клима тоже звали в «Авангард» (у клуба права на него), но он не торопился принимать предложение. И оказался прав, получив то, что хотел: вряд ли на переговорах поднимался вопрос о деньгах. Потенциально Костин — игрок клуба НХЛ, но, например, в прошлом сезоне он проиграл конкуренцию Алексею Торопченко. В нынешнем сезоне игроку дают большой шанс, теперь клуб может отправить Костина в АХЛ только через драфт отказов. Но сможет ли Клим закрепиться? Иногда в «Блюз» он смотрелся очень достойно, но его психологические проблемы мешали стать полноценным хоккеистом основы. Да еще и травмы, но они могут пройти мимо, а характер не поменять. Впрочем, Костин, отказавшись от возвращения в Россию, возможно, готов исправить свои недостатки.

Клим Костин в составе «Авангарда». Фото photo.khl.ru

Контракт

Каждому игроку КХЛ из Латвии или Чехии придется пережить большие сложности. В Прибалтике сходят с ума, угрожая чуть ли не уголовным преследованием спортсменам, которые подписывают контракты с российскими командами. Причем инициатива продвигается на уровне властей. В Чехии на игроков давят неофициально. То хоккеистам пишут в соцсетях некие анонимы, угрожая «принять меры», то Доминик Гашек в рамках политической программы предлагает сразу сажать на 15 лет.

Несмотря на обстановку, Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом». Он проведет в КХЛ (если, конечно, все будет нормально) третий сезон. Три года назад он приехал в «Слован», который уже испытывал значительные финансовые и организационные трудности. Выглядел довольно неплохо, набрал 23 балла при 11 заброшенных шайбах, но в нашей лиге никого не заинтересовал. Перед сезоном-2019/20 российские команды могли бороться за хоккеистов более высокого уровня и предлагать хорошие деньги. Рудольф уехал домой, но период в родном чемпионате был для него ужасным. У Червени вообще дома не слишком клеилось, всего один приличный сезон в «Маунтфилде» за всю карьеру. В Финляндии два года назад получилось лучше, а в прошлом чемпионате хоккеист играл за рижское «Динамо». Он старался, но опять угодил в ситуацию, когда клуб доживал свои последние дни.

Для «Адмирала» это значительное усиление, центр первого звена, которому Леонид Тамбиев отдаст двух сильнейших крайних. Лишь бы только на родине Рудольфа успокоились и не применяли никаких мер к хоккеисту и его семье.

Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом». Фото Global Look Press

Переход

Защитник Антон Малышев покинул «Локомотив» и тут же подписал контракт с московским «Динамо». Столичная команда заплатила за него компенсацию, правда, есть версия, что хоккеист сам поучаствовал в выкупе контракта. Антон — очень серьезный парень, который по манере напоминает Андрея Миронова. Может быть, последний больше искушен в атакующих действиях, но у Малышева и не было шансов проявить себя. В родном клубе в него почему-то особо не верили. Да, два года назад он провел за ярославскую команду 42 матча, но, кажется, только потому, что в пандемию у тренеров не было особого выбора. Он и появлялся на льду редко, среднее время не превысило 12 минут. Малышев был «лимитчиком», потому так часто попадал в заявку. При этом Антон совершил 40 силовых приемов, а это, учитывая игровое время, довольно много.

Малышев — серьезный и сосредоточенный на хоккее парень, иногда слишком «загруженный», что становится проблемой. Но не исключено, что он редко улыбался потому, что нервничал, так как никак не мог закрепиться в основном составе. Чем-то он не нравился Дмитрию Юшкевичу, а у этого специалиста свои требования к защитникам.

Теперь с Антоном будет работать Алексей Кудашов. И у Малышева есть хорошие шансы не просто быть игроком ротации, но и получить место в основном составе. Ответственный, дисциплинированный хоккеист, который делает то, что ему скажут, не рискуя, когда не надо. Лишь бы только появилась уверенность в своих силах, иногда казалось, что ее отсутствие — самая главная проблема.