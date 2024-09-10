Триумфальное возрождение. Форвард «Спартака» сделал хет-трик после серии провалов в НХЛ
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев уже в третьем матче сезона сделал хет-трик, первый в своей российской карьере. Теперь это новый хоккеист, который очень неплохо адаптировался к нашим реалиям.
Напомним, что Мальцев изрядно подзадержался в Северной Америке. У него был довольно неплохой период в «Нью-Джерси», но после обмена все пошло наперекосяк. В «Колорадо» в хоккеиста абсолютно не верили: как бы он ни играл в АХЛ, это оставалось без внимания. Мы ждали форварда в России летом 2023 года, но Михаил зачем-то подписал контракт с «Лос-Анджелесом».
Это было, пожалуй, худшее решение в карьере (на втором месте — продление соглашения с «Колорадо»). У Мальцева не было абсолютно никаких шансов попасть в основной состав, а все стало ясно, когда клуб отправился на матчи в Австралию, оставив хоккеиста в Калифорнии.
Отчасти новый контракт с «Лос-Анджелесом» стал следствием непонятной ситуации в России. После обмена прав из СКА в «Спартак» легче не стало. Красно-белые предлагали абсолютно не рыночное (по меркам КХЛ) соглашение, а любые варианты обменов отвергали. В какой-то момент представитель Михаила четко дал понять, что его клиент не собирается играть в «Спартаке», но на руководство клуба это не произвело впечатления.
Изучив все возможные варианты, услышав, как «Спартак» поступает со своими игроками, решено было не терять время на бессмысленные забастовки. Мальцев приехал в «Спартак» и стал игроком клуба.
Никто не понимал, чего ждать от хоккеиста. В Америку Михаил уезжал в роли крепкого центра, который при определенном раскладе может занять место в топ-6. В Америке он получил необходимые навыки, а в матчах за фарм-клуб «Колорадо» часто был хоккеистом, который определяет результат. Но в России же все иначе.
Если от Мальцева ожидали, что он станет безусловно первым центром клуба, который способен набирать под 50 очков, то все ошиблись. На самом деле он вошел в турнир очень неплохо. Показал, что неуступчив в обороне, адаптировавшись к специфике вбрасываний, наладил и этот компонент. Возможно, немного подвела статистика. В 16 матчах того сезона на счету Михаила всего две шайбы, плюс две в плей-офф. Вроде бы немного, но это если вы думали, что получили яркого форварда.
Нет, Михаил брал другим. Да, как-то он не очень удачно вошел в тройку к Голдобину и Порядину, но уж слишком разный стиль у хоккеистов. Зато во втором-третьем звеньях Михаил незаменим.
Но этим летом «Спартак» решил усилить центральную ось. Приобрели Адама Ружичку, у которого несравненно более высокая квалификация. Морозова в первом звене никто заменить не мог, а Локтионов и Рубцов выполняли свою работу. Мальцев, может быть, тоже неплохо справился бы с разрушением, но ему это надоело в Америке.
И тут Михаила переводят на фланг. Конечно, и в прошлом сезоне были такие попытки, но вроде бы они никому не нравились. А сейчас — удобный повод. Ружчика выполняет то, что у Михаила не всегда получается, а сам Мальцев сосредотачивается на завершении атак.
И пока все идет замечательно. Игру с «Сочи» вынесем за скобки, а во встречах против ЦСКА и минского «Динамо» вы увидели крутого крайнего, нацеленного на ворота, умеющего подвинуть защитника за счет мощи.
Не надо удивляться трем шайбам в игре против минского «Динамо». Сам хоккеист с удовольствием принял новую роль. Лучшим снайпером турнира он вряд ли станет, но побороться за это звание в «Спартаке» вполне способен. Тем более что Николай Голдобин завял.
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