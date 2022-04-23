ЦСКА играл плохо, но это не нокаут. Интрига в финале Кубка Гагарина еще не умерла
Финал
«Металлург» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 в Москве и теперь ведет в серии — 2-1. После матча у Ильи Воробьева спросили, считает ли он, что соперник находится в нокауте. К счастью, тренер не стал подтверждать эту мысль, напомнив, что правила в плей-офф совершенно другие. Одна игра — это одна игра, а в воскресенье все начнется с самого начала. Но то, как играли армейцы, действительно настораживает. В финальной серии мы видели три разных «Металлурга», а хозяева все время были одинаковыми. Правда, защитники стали допускать грубые ошибки, нехарактерные для себя, но, если забыть про них, то никаких отличий и не было. Форварды играют по максимуму, команда отлично встречает соперника. Претензий-то минимум, но они не могут победить.
Уральцы же действовали существенно более строго у своих ворот. Результат второго матча в Магнитогорске тренерам понравился, но исполнение — не очень. Рассказывают, что как раз про оборону Илья Воробьев много говорил тренировке между матчами. И его услышали. «Металлург» выбрал совершенно другую тактику, чем во второй домашней встрече. Не пошел давить, спокойно выжидал, что сделает соперник, а потом резко бил. Такого не было ни в первой, ни во второй игре. Но это не нокаут. Армейцы в этом плей-офф уже играли плохо, вспомнить даже серию с соперником из Санкт-Петербурга, а потом выходили на лед, как будто ничего и не случилось. Они же обыграли СКА, уступая по ходу серии 2-3. Так что опять подчеркиваем — интрига не умерла. Но «Металлург» впечатлил своей гибкостью.
Замена
В Высшей хоккейной лиге поменяли тренера. В Казани уже было решено, что Сергей Душкин покинет «Барс». О продлении контракта даже не заикались. Более того, уже в плей-офф его отстранили от работы после разгрома в Ханты-Мансийске, но потом вернули. Тренер провалил сезон, а в первом раунде плей-офф не сумел сделать ничего против «Югры». При этом совершенно непонятно, что случилось со специалистом за сезон. Еще год назад он работал довольно неплохо, даже дебютировал в роли главного в «Ак Барсе», когда коронавирус скосил весь штаб. А в этом все пропало. Но спортивные результаты в фарм-клубе не так и важны. Да про них вообще не надо думать.
Проблема в другом. Не было ни игры, ни развития хоккеистов. Слышал, что в Казани долго размышляли, кого теперь поставить на фарм-клуб. Мешало то, что не было главного тренера в «Ак Барсе», а в таких ситуациях до фарм-клуба не доходят руки. В итоге решено было перевести в ВХЛ весь тренерский штаб из МХЛ. Выбрали такой вариант, хотя существовали и другие. Например, Артем Анисимов из «Ирбиса» всерьез рассматривался на роль помощника Олега Знарка в первой команде, а в ВХЛ должны были позвать одного серьезного специалиста, который умеет развивать хоккеистов. Фарм-клуб «Ак Барса» в прошлом сезоне никого не дал первой команде. Лучшим бомбардиром стал Максим Пестушко, а это уже говорит о многом. Кирилл Крутов, Артур Бровкин хоть и привлекались к первой команде, но игроками основного состава не стали. Так что Анисимову надо будет заняться именно подготовкой парней для первой команды. А основе понадобится недорогая молодежь, учитывая, что они много потратят на звезд.
Выборы
Интрига с выборами нового президента ФХР умерла. Правда, по-настоящему серьезной конкуренции не было бы в любом случае. Если бы Павел Буре не отказался от участия, то рядом с ним все равно не планировались конкуренты. Бывший хоккеист решил, что нет никакого смысла занимать пост, учитывая мировую обстановку. А для Третьяка это все привычно.
В том, что нынешний глава сохранит свою должность, положительного мало. Хочется, чтобы пришли новые люди, со свежими идеями. Но, видимо, пока не время. Нынешний президент федерации не может похвастаться большими достижениями, а говорить с трибуны он будет о строительстве новых площадок и развитии хоккея в регионах. Только за время работы Третьяка в ФХР ни в каких областях нет успеха. Я даже не хочу говорить про спортивные результаты сборных, хотя с федерации пора спросить. Давали все необходимые паузы, убирали легионеров, КХЛ превратилась в придаток организации.
В следующем сезоне сокращенный лимит на иностранцев не будет заметен. Но в перспективе ФХР серьезно ударит по главной лиге. Каждый раз глава организации жалуется на количество площадок, забывая, что он и должен их строить.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|2 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|24.04
|17:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -