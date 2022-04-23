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Сегодня, 11:15

ЦСКА играл плохо, но это не нокаут. Интрига в финале Кубка Гагарина еще не умерла

«Металлург» победил ЦСКА и повел в финальной серии КХЛ со счетом 2-1
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
«Металлург» победил ЦСКА и повел в финальной серии КХЛ со счетом 2-1.
Фото ХК «Металлург»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

«Металлург» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 в Москве и теперь ведет в серии — 2-1. После матча у Ильи Воробьева спросили, считает ли он, что соперник находится в нокауте. К счастью, тренер не стал подтверждать эту мысль, напомнив, что правила в плей-офф совершенно другие. Одна игра — это одна игра, а в воскресенье все начнется с самого начала. Но то, как играли армейцы, действительно настораживает. В финальной серии мы видели три разных «Металлурга», а хозяева все время были одинаковыми. Правда, защитники стали допускать грубые ошибки, нехарактерные для себя, но, если забыть про них, то никаких отличий и не было. Форварды играют по максимуму, команда отлично встречает соперника. Претензий-то минимум, но они не могут победить.

22&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Магнитка» убрала ЦСКА всухую. Армейцы выглядели уныло и безнадежно

Уральцы же действовали существенно более строго у своих ворот. Результат второго матча в Магнитогорске тренерам понравился, но исполнение — не очень. Рассказывают, что как раз про оборону Илья Воробьев много говорил тренировке между матчами. И его услышали. «Металлург» выбрал совершенно другую тактику, чем во второй домашней встрече. Не пошел давить, спокойно выжидал, что сделает соперник, а потом резко бил. Такого не было ни в первой, ни во второй игре. Но это не нокаут. Армейцы в этом плей-офф уже играли плохо, вспомнить даже серию с соперником из Санкт-Петербурга, а потом выходили на лед, как будто ничего и не случилось. Они же обыграли СКА, уступая по ходу серии 2-3. Так что опять подчеркиваем — интрига не умерла. Но «Металлург» впечатлил своей гибкостью.

Замена

В Высшей хоккейной лиге поменяли тренера. В Казани уже было решено, что Сергей Душкин покинет «Барс». О продлении контракта даже не заикались. Более того, уже в плей-офф его отстранили от работы после разгрома в Ханты-Мансийске, но потом вернули. Тренер провалил сезон, а в первом раунде плей-офф не сумел сделать ничего против «Югры». При этом совершенно непонятно, что случилось со специалистом за сезон. Еще год назад он работал довольно неплохо, даже дебютировал в роли главного в «Ак Барсе», когда коронавирус скосил весь штаб. А в этом все пропало. Но спортивные результаты в фарм-клубе не так и важны. Да про них вообще не надо думать.

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Проблема в другом. Не было ни игры, ни развития хоккеистов. Слышал, что в Казани долго размышляли, кого теперь поставить на фарм-клуб. Мешало то, что не было главного тренера в «Ак Барсе», а в таких ситуациях до фарм-клуба не доходят руки. В итоге решено было перевести в ВХЛ весь тренерский штаб из МХЛ. Выбрали такой вариант, хотя существовали и другие. Например, Артем Анисимов из «Ирбиса» всерьез рассматривался на роль помощника Олега Знарка в первой команде, а в ВХЛ должны были позвать одного серьезного специалиста, который умеет развивать хоккеистов. Фарм-клуб «Ак Барса» в прошлом сезоне никого не дал первой команде. Лучшим бомбардиром стал Максим Пестушко, а это уже говорит о многом. Кирилл Крутов, Артур Бровкин хоть и привлекались к первой команде, но игроками основного состава не стали. Так что Анисимову надо будет заняться именно подготовкой парней для первой команды. А основе понадобится недорогая молодежь, учитывая, что они много потратят на звезд.

Выборы

Интрига с выборами нового президента ФХР умерла. Правда, по-настоящему серьезной конкуренции не было бы в любом случае. Если бы Павел Буре не отказался от участия, то рядом с ним все равно не планировались конкуренты. Бывший хоккеист решил, что нет никакого смысла занимать пост, учитывая мировую обстановку. А для Третьяка это все привычно.

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В том, что нынешний глава сохранит свою должность, положительного мало. Хочется, чтобы пришли новые люди, со свежими идеями. Но, видимо, пока не время. Нынешний президент федерации не может похвастаться большими достижениями, а говорить с трибуны он будет о строительстве новых площадок и развитии хоккея в регионах. Только за время работы Третьяка в ФХР ни в каких областях нет успеха. Я даже не хочу говорить про спортивные результаты сборных, хотя с федерации пора спросить. Давали все необходимые паузы, убирали легионеров, КХЛ превратилась в придаток организации.

В следующем сезоне сокращенный лимит на иностранцев не будет заметен. Но в перспективе ФХР серьезно ударит по главной лиге. Каждый раз глава организации жалуется на количество площадок, забывая, что он и должен их строить.

Илья Воробьев
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Магнитка» убрала ЦСКА всухую. Армейцы выглядели уныло и безнадежно
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
2 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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24.04
26.04
24.04 17:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
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