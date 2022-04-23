ЦСКА играл плохо, но это не нокаут. Интрига в финале Кубка Гагарина еще не умерла

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

«Металлург» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 в Москве и теперь ведет в серии — 2-1. После матча у Ильи Воробьева спросили, считает ли он, что соперник находится в нокауте. К счастью, тренер не стал подтверждать эту мысль, напомнив, что правила в плей-офф совершенно другие. Одна игра — это одна игра, а в воскресенье все начнется с самого начала. Но то, как играли армейцы, действительно настораживает. В финальной серии мы видели три разных «Металлурга», а хозяева все время были одинаковыми. Правда, защитники стали допускать грубые ошибки, нехарактерные для себя, но, если забыть про них, то никаких отличий и не было. Форварды играют по максимуму, команда отлично встречает соперника. Претензий-то минимум, но они не могут победить.

Уральцы же действовали существенно более строго у своих ворот. Результат второго матча в Магнитогорске тренерам понравился, но исполнение — не очень. Рассказывают, что как раз про оборону Илья Воробьев много говорил тренировке между матчами. И его услышали. «Металлург» выбрал совершенно другую тактику, чем во второй домашней встрече. Не пошел давить, спокойно выжидал, что сделает соперник, а потом резко бил. Такого не было ни в первой, ни во второй игре. Но это не нокаут. Армейцы в этом плей-офф уже играли плохо, вспомнить даже серию с соперником из Санкт-Петербурга, а потом выходили на лед, как будто ничего и не случилось. Они же обыграли СКА, уступая по ходу серии 2-3. Так что опять подчеркиваем — интрига не умерла. Но «Металлург» впечатлил своей гибкостью.

Замена

В Высшей хоккейной лиге поменяли тренера. В Казани уже было решено, что Сергей Душкин покинет «Барс». О продлении контракта даже не заикались. Более того, уже в плей-офф его отстранили от работы после разгрома в Ханты-Мансийске, но потом вернули. Тренер провалил сезон, а в первом раунде плей-офф не сумел сделать ничего против «Югры». При этом совершенно непонятно, что случилось со специалистом за сезон. Еще год назад он работал довольно неплохо, даже дебютировал в роли главного в «Ак Барсе», когда коронавирус скосил весь штаб. А в этом все пропало. Но спортивные результаты в фарм-клубе не так и важны. Да про них вообще не надо думать.

Проблема в другом. Не было ни игры, ни развития хоккеистов. Слышал, что в Казани долго размышляли, кого теперь поставить на фарм-клуб. Мешало то, что не было главного тренера в «Ак Барсе», а в таких ситуациях до фарм-клуба не доходят руки. В итоге решено было перевести в ВХЛ весь тренерский штаб из МХЛ. Выбрали такой вариант, хотя существовали и другие. Например, Артем Анисимов из «Ирбиса» всерьез рассматривался на роль помощника Олега Знарка в первой команде, а в ВХЛ должны были позвать одного серьезного специалиста, который умеет развивать хоккеистов. Фарм-клуб «Ак Барса» в прошлом сезоне никого не дал первой команде. Лучшим бомбардиром стал Максим Пестушко, а это уже говорит о многом. Кирилл Крутов, Артур Бровкин хоть и привлекались к первой команде, но игроками основного состава не стали. Так что Анисимову надо будет заняться именно подготовкой парней для первой команды. А основе понадобится недорогая молодежь, учитывая, что они много потратят на звезд.

Выборы

Интрига с выборами нового президента ФХР умерла. Правда, по-настоящему серьезной конкуренции не было бы в любом случае. Если бы Павел Буре не отказался от участия, то рядом с ним все равно не планировались конкуренты. Бывший хоккеист решил, что нет никакого смысла занимать пост, учитывая мировую обстановку. А для Третьяка это все привычно.

В том, что нынешний глава сохранит свою должность, положительного мало. Хочется, чтобы пришли новые люди, со свежими идеями. Но, видимо, пока не время. Нынешний президент федерации не может похвастаться большими достижениями, а говорить с трибуны он будет о строительстве новых площадок и развитии хоккея в регионах. Только за время работы Третьяка в ФХР ни в каких областях нет успеха. Я даже не хочу говорить про спортивные результаты сборных, хотя с федерации пора спросить. Давали все необходимые паузы, убирали легионеров, КХЛ превратилась в придаток организации.

В следующем сезоне сокращенный лимит на иностранцев не будет заметен. Но в перспективе ФХР серьезно ударит по главной лиге. Каждый раз глава организации жалуется на количество площадок, забывая, что он и должен их строить.