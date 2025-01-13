«Магнитка» провалила старт сезона, но выбралась из ямы. Действующий чемпион снова претендует на Кубок

При этом у команды Андрея Разина есть резервы для улучшения игры.

«Металлург» побеждает восьмой раз подряд, причем эта серия впечатляет своим стилем. Главное достоинство уральской команды в том, что она не всегда показывает идеальный хоккей, однако добивается результата. Но речь не о везении.

Какой же успех впечатлил больше всего во время этого успешного тура? То, как они не дали шансов «Трактору» в субботу? Да, прекрасный матч. При этом впервые команда провела встречу ровно, без каких-то спадов, а у челябинцев не было даже намека на шанс. Но по-хорошему удивляли и другие игры. Например, с «Авангардом». И пусть хоккей там был не самый веселый, игроки Андрея Разина обезоружили мощную атаку соперника, словно и нет у омичей такого козыря.

Но было и еще кое-что удивительное. С «Адмиралом» и «Автомобилистом» «Металлург» вообще действовал неважно. Но когда приходило время, магнитогорцы внезапно превращались в грозного соперника, забирали себе преимущество, а затем опять погружались в спячку. Показательным вышел матч против «Адмирала». Там соперник доминировал большую часть игры, но своими голами заставлял «Металлург» показывать 50 процентов своей мощи, и этого хватило, чтобы выровнять положение, забить, а в конце они еще и в овертайме забрали два очка.

То есть в текущей победной серии мы видели разный «Металлург». Команду, которая может доминировать, предъявляя свои козыри в атаке. Коллектив, который с удовольствием ставит «автобус» в обороне, но в нужный момент наказывает соперника. Игроков, которые вышли на лед не в лучшем моральном состоянии, но все равно добывающих победу.

Бурная осень в «Металлурге», когда команда шла в таблице за пределами кубковой восьмерки, закончилась, к январю все успокоилось. Сейчас уже нельзя поменять игроков, так что Андрей Разин исключил требование расстаться с тем или иным хоккеистом после неважного матча. Тренер осознал, что идти до конца придется с нынешним составом, да и у хоккеистов появилась стабильность.

Роман Канцеров. Фото ХК «Металлург»

Невероятную форму набрал Роман Канцеров, пожалуй, один из лучших нападающий этого сезона. То, с какой энергией он создает моменты, забивает или раздает передачи, по-настоящему впечатляет. В клубе переживали по поводу отъезда Никиты Гребенкина, но сейчас о нем никто не вспоминает.

Не подтвердились пессимистические прогнозы насчет Дмитрия Силантьева. Кто-то ждал, что новый контракт плюс сложный второй сезон негативно скажутся на нападающем, а прошлый чемпионат был лишь эмоциональным всплеском после того, как он выбрался из ВХЛ. Но Силантьев продолжает действовать на высоком уровне. И это радует. То есть реально трудолюбие не пропадет даром, а если научился справляться с какими-то неудачами, то тебя ждет большое будущее. Не забывайте, что на Силантьеве поставили крест в «Спартаке», а в «Металлург» он попал из Рязани.

Если и были какие-то вопросы по вратарю Илье Набокову, то они тоже исчезают. Голкипер показывает приличную игру, что, конечно, его больше приближает к НХЛ, чем к продлению контракта с «Металлургом». Но самое сенсационное, что внезапно в крутого вратаря стал превращаться Александр Смолин. В этой победной серии он три раза защищал ворота, да и вообще у него девять побед в сезоне с процентом отраженных бросков выше 92-х.

Никита Михайлис. Фото Global Look Press

И главное, что у «Металлурга» еще есть резервы. Пока большие вопросы к Никите Михайлису, не всегда здорово играет Денис Зернов, хотя к нему мало вопросов по игре, скорее больше по статистике. Иногда вспыхивает Данила Юров, но не так часто, как хотелось бы.

Что может помешать «Металлургу» бороться за второй Кубок подряд? Наверное, не всегда идеальна оборона, правда, это смотря с кем сравнивать. Про травмы говорить не будем — они могут подвести абсолютно любую команду. А больше темных пятен не видно. Вот бы сейчас плей-офф начинался, у уральцев был бы шанс повторить прошлогодний успех.